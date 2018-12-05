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05.12.2018 07:13
Рубрика: В мире

Аналитик: Иран может заблокировать в Персидском заливе авианосец США

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Иранские вооруженные силы при наличии соответствующего приказа от руководства Исламской Республики способны заблокировать в Персидском заливе авианосец США John C. Stennis. Такое мнение высказал американский писатель и редактор издания Culture Wars Magazine Майкл Джонс.

Фото: AP Photo/Shakh Aivazov
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Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что американский авианосец John C. Stennis в сопровождении других кораблей США к концу недели зайдут в воды Персидского залива.

Поход американских кораблей станет первой подобной операцией за последние восемь месяцев. Основной целью маневров является демонстрация Ирану военной мощи США на фоне эскалации напряженности в ирано-американских отношениях.

"В современных реалиях авианосец стал устаревшей формой военной техники. Иранцы, затопив суда в Ормузском проливе, смогут удерживать авианосец в заложниках. Он просто там застрянет без возможности выйти из пролива", - сказал Джонс в интервью иранскому телеканалу Press TV.

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При этом американский эксперт поставил под сомнение способность авианосца John C. Stennis отразить ракетную атаку вероятного противника.

"Другая проблема заключается в том, сможет ли авианосец защититься от ракетного нападения. Это открытый вопрос, на который никто не знает ответа. Когда российские военные со своих кораблей в Каспийском море нанесли ракетный удар по территории Сирии, Соединенные Штаты вывели свой авианосец из Персидского залива", - напомнил американский журналист.

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