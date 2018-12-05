Австрийский спикер призвал к снижению напряжения вокруг керченского инцидента

Президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка выступил на пленарном заседании Госдумы. Кроме того, он провел переговоры с председателем ГД Вячеславом Володиным.

Открывая встречу, Володин отметил, что предыдущий визит председателя парламента Австрии в Государственную думу состоялся 17 лет назад. "Нас такая периодичность, конечно, не может не тревожить, потому что отношения между депутатами в рамках межпарламентского сотрудничества должны обеспечивать развитие отношений между нашими странами", - добавил глава нижней палаты парламента РФ.

При этом экономические отношения на подъеме: товарооборот между Россией и Австрией за минувший год вырос на 40%, кроме того, наблюдается рост турпотока между странами, отметил Володин.

Соботка в ходе встречи заявил, что отношения с Россией в последнее время развиваются позитивно и есть возможность их дальнейшего развития. Он также назвал необходимым сотрудничество между парламентами двух стран, в частности по экономическим и культурным вопросам.

Эту линию он продолжил на заседании палаты. В частности, президент Национального совета заявил, что его страна заинтересована в развитии экономических контактов с Россией, в том числе в реализации проекта "Северный поток-2". Этот проект, по его словам, может "дополнительно дать стабильность и безопасность Евросоюзу".

К тому, чтобы Евросоюз отказался от проекта в связи с инцидентом в Керченском проливе, ранее призвали в США.

Вольфганг Соботка, говоря о керченском инциденте, напротив, призвал снизить накал страстей.

"Мы отмечаем инцидент в Керченском проливе, который также способствовал эскалации напряженности. ЕС и Австрия требуют соблюдения международного права, и что касается конфликта в Азовском море, я хочу призвать обе страны сделать все, чтобы снизить эскалацию, предотвратить эскалацию", - заявил он в ходе выступления.

Председатель Национального совета Австрии прорвал информационную блокаду Запада в отношении России, заявил по итогам переговоров и выступления председатель Госдумы. По словам Володина, Соботка системно выстраивает отношения с Россией, понимая ответственность своей страны, председательствующей в Европейском союзе.