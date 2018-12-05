Бизнес идет к студентам

Современные технологии стремительно пронизывают все уровни нашей жизни. При этом новая технология совсем недолго остается новой. Проходит не так много времени и то, что еще вчера казалось прогрессивным, уже сегодня считается устаревшим. И это справедливо не только для материальных продуктов, но и для знаний. Особенно это ощущается в сфере точных наук. В той области, которая как раз и отвечает за генерирование инжиниринговых, технологичных идей.

В вузах, которые готовят инженерные кадры и специалистов для промышленности, давно поняли, что не должно быть преподавания истории инженерной мысли. Необходимо научить студента самому генерировать передовые идеи, работать с реальными заказами предприятий, решать ту или иную конкретную задачу. Однако такой инновационный подход в обучении невозможно реализовать, если вуз будет изолирован от внешнего мира, от взаимодействия с профильными предприятиями.

Представители высших учебных заведений отмечают, что в последние годы у предприятий наконец-то появилось понимание того, насколько важно и взаимовыгодно взаимодействие вуза и бизнеса. "Понимая свою ответственность и заботясь о подготовке специалистов "для себя", предприятия охотно идут на взаимодействие с вузами, - отмечает директор Горного института НИТУ МИСиС Александр Мясков. - Несмотря на то, что в большинстве передовых вузов подготовка кадров ведется на достаточно высоком уровне, с применением передовых технологий, предприятию нужны люди с реальным опытом, даже когда речь идет о новоиспеченном выпускнике. Поэтому многие предприятия берут на себя организацию производственных практик для студентов, которая помогает будущим специалистам окунуться в технологический процесс, обрасти "мясом" практических знаний и получить необходимый опыт".

Стажировки и практики дают возможность предприятиям присмотреться к будущим работникам, а студентам понять, готовы они или нет работать в подобных условиях и над подобными задачами, и если да, то практика становится для них прекрасной возможностью заранее зарекомендовать себя перед будущим работодателем.

По данным исследования, проведенного компанией Superjob, 62 процента студентов, стажировавшихся на том или ином предприятии во время учебы, после окончания вуза получают предложение о работе на этом предприятии. "Интерес работодателей к молодым специалистам растет, - отмечает директор по развитию компании Superjob Анна Абидова. - Через стажировки компании достигают своей главной цели: как можно раньше и как можно точнее оценить уровень и потенциал будущих сотрудников, привлечь в команду лучших".

Однако взаимодействие бизнеса и вузов не ограничивается одними лишь практиками и стажировками, да этого было бы и недостаточно. Многие предприятия участвуют в совместной разработке учебных программ, которые обновляются и актуализируются ежегодно. А последний тренд - это участие крупных высокотехнологичных компаний в исследовательских программах вузов, когда молодые ученые, будучи еще студентами, учатся превращать идеи в реальные технологии и разработки, которые потом внедряются на конкретных предприятиях.

Как ранее рассказывал "Российской газете" президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, подбор кадров все еще остается болезненным вопросом для компаний. "За последние четыре года исследования, проводимого РСПП, кадровый дефицит находится в первой тройке наиболее острых проблем для бизнеса. По окончании обучения не по специальности, по данным Росстата, работают 31,3 процента выпускников вузов и 40,5 процента выпускников организаций среднего профессионального образования. Сегодня высокий формальный образовательный потенциал населения не капитализируется в полной мере. В группе стран с высоким охватом населения высшим и средним профессиональным образованием у России самый низкий подушевой ВВП. Образование на треть - а в некоторых секторах на две трети - не соответствует запросам рынка труда".

По мнению многих экспертов, симбиоз учебных заведений и бизнеса - это единственно верный путь, по которому должно двигаться современное высшее образование в России.