Бизнес оценил карту-генератор кодов

Новости

С объекта в Муроме сбежал вооруженный военнослужащий 04:02
Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на боевое дежурство 03:22
Сложный пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован 02:36
Министр энергетики США посетит Саудовскую Аравию 01:51
В Тбилиси найден мертвым один из соратников Саакашвили 01:15
В Совфеде обвинили Вашингтон в многочисленных нарушениях ДРСМД 00:19
В Петербурге загорелся склад с бумагой 00:19
Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется 00:04
"Письмо о Боге" Эйнштейна купили на аукционе почти за 3 млн долларов 04.12.2018
Выяснилось, почему Грызлов внезапно покинул заседание контактной группы 04.12.2018
Песков подтвердил дату встречи Путина с СПЧ 04.12.2018
США трижды в этом году пытались выйти на прямые переговоры с Ираном 04.12.2018
Джабаров: Россия передала США документы о полном соблюдении ДРМСД 04.12.2018
В Шереметьево прокомментировали новое название аэропорта 04.12.2018
Президент Сербии провел консультации с послами РФ, КНР и США 04.12.2018
Стоимость парковки в Москве повысили в результате исследований 04.12.2018
Стало известно новое имя аэропорта Нижнего Новгорода 04.12.2018
Захарова: Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД 04.12.2018
Керлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года 04.12.2018
Гонконг, Бангкок и Лондон возглавили сотню самых популярных городов мира 04.12.2018
В Volkswagen подтвердили уход дизельного Tiguan из России 04.12.2018
Кабинет Мэй потерпел поражение в палате общин перед голосованием по Brexit 04.12.2018
Путин: Национальной спортивной премии удостаиваются выдающиеся люди 04.12.2018
Москвич нашел на улице миллион рублей 04.12.2018
Балканские спасатели прошли подготовку у российских кинологов 04.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 00:00
Рубрика: Экономика

Защита в кармане

Бизнес оценил карту-генератор кодов
Текст: Анна Белова
Российская газета - Спецвыпуск №7736 (273)
Современная бизнес-среда требует мобильности: собственник компании, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, должен контролировать все процессы, успевать на встречу, на объект, на выставку, не отрываясь на банковское обслуживание.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Стационарные компьютеры уступили место мощным смартфонам и планшетам, автомобили превратились в офисы на колесах, вместо дорогостоящего офиса можно просто арендовать переговорные комнаты и рабочие столы.

Мобильность бизнеса банки поддерживают разработкой мобильных приложений. Однако есть они до сих пор не у всех банков, а функционал их часто ограничен. Проблема не в стоимости разработки, а прежде всего в обеспечении безопасности операций в мобильном приложении. И это очень непростая задача. В угоду простоте можно допустить роковую ошибку, которая приведет к потере средств клиента, потере репутации банка.

Большинство российских банков предлагают два варианта подписания документов в мобильном приложении. Первый - клиент должен создать платежные документы или их шаблоны в интернет-банке, "подписать" их ЭЦП, а затем в приложении отправить документ в нужное время на исполнение. Или поменять сумму в шаблоне, но не более. Однако такой механизм практически сводит на нет мобильность.

Карты Mastercard Platinum с дисплеем первым в России начал выпускать банк Авангард. Фото: Пресс-служба ПАО АКБ "Авангард"

Второй вариант - передача кодов подтверждения СМС-сообщениями. Это небезопасно, так что банки часто сами ограничивают суммы операций, которые можно подписывать кодами из СМС, избегая риска существенных потерь денег клиентов.

Есть и третий вариант - генераторы одноразовых кодов. Эта технология гораздо более безопасна: одноразовый код для подтверждения операции создается на специальном устройстве, для его генерации используется код запроса, полученный из банка, иногда - в виде СМС на телефон, но затем вводится ПИН-код генератора, созданный самим клиентом и неизвестный больше никому. Поэтому потеря или кража генератора не обернется потерей денег. Но недостаток есть и у генератора кодов: это автономное устройство, чаще всего похожее на калькулятор, носить его с собой неудобно.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Почему москвичи начали отказываться от наличных в пользу карт

Впрочем, на российском рынке существует компактное и универсальное решение родом из Швейцарии - банковская карта с дисплеем. Генератор кодов встроен в обычную банковскую карту: она не отличается по толщине, но при этом имеет встроенный чип, микродисплей, батарею и миниатюрную клавиатуру. Карты Mastercard Platinum с дисплеем первым в России начал выпускать банк Авангард. Это премиальная платежная карта и одновременно генератор кодов подтверждения. Одноразовыми кодами с карты ее держатель одновременно подписывает все личные операции в интернете, а также операции юридического лица, в котором у него есть право подписи. Срок жизни батареи рассчитан на весь срок действия карты - 3 года. Эти карты выпускаются с 2012 года, а с 2018 года банк выпускает также корпоративные карты с дисплеем Mastercard Business.

Экономика Финансы Банки
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Помпео дал России 60 дней на выполнение договора РСМД
ЦБ отложил на год сбор биометрии всеми банковскими офисами в России
Ушаков: Трамп сам подошел к Путину в Аргентине
Стали известны новые имена Домодедово и Шереметьево
Госдума призвала мир осудить провокации со стороны Киева