Бизнес оценил карту-генератор кодов

Современная бизнес-среда требует мобильности: собственник компании, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса, должен контролировать все процессы, успевать на встречу, на объект, на выставку, не отрываясь на банковское обслуживание.

Стационарные компьютеры уступили место мощным смартфонам и планшетам, автомобили превратились в офисы на колесах, вместо дорогостоящего офиса можно просто арендовать переговорные комнаты и рабочие столы.

Мобильность бизнеса банки поддерживают разработкой мобильных приложений. Однако есть они до сих пор не у всех банков, а функционал их часто ограничен. Проблема не в стоимости разработки, а прежде всего в обеспечении безопасности операций в мобильном приложении. И это очень непростая задача. В угоду простоте можно допустить роковую ошибку, которая приведет к потере средств клиента, потере репутации банка.

Большинство российских банков предлагают два варианта подписания документов в мобильном приложении. Первый - клиент должен создать платежные документы или их шаблоны в интернет-банке, "подписать" их ЭЦП, а затем в приложении отправить документ в нужное время на исполнение. Или поменять сумму в шаблоне, но не более. Однако такой механизм практически сводит на нет мобильность.

Карты Mastercard Platinum с дисплеем первым в России начал выпускать банк Авангард. Фото: Пресс-служба ПАО АКБ "Авангард"

Второй вариант - передача кодов подтверждения СМС-сообщениями. Это небезопасно, так что банки часто сами ограничивают суммы операций, которые можно подписывать кодами из СМС, избегая риска существенных потерь денег клиентов.

Есть и третий вариант - генераторы одноразовых кодов. Эта технология гораздо более безопасна: одноразовый код для подтверждения операции создается на специальном устройстве, для его генерации используется код запроса, полученный из банка, иногда - в виде СМС на телефон, но затем вводится ПИН-код генератора, созданный самим клиентом и неизвестный больше никому. Поэтому потеря или кража генератора не обернется потерей денег. Но недостаток есть и у генератора кодов: это автономное устройство, чаще всего похожее на калькулятор, носить его с собой неудобно.

Впрочем, на российском рынке существует компактное и универсальное решение родом из Швейцарии - банковская карта с дисплеем. Генератор кодов встроен в обычную банковскую карту: она не отличается по толщине, но при этом имеет встроенный чип, микродисплей, батарею и миниатюрную клавиатуру. Карты Mastercard Platinum с дисплеем первым в России начал выпускать банк Авангард. Это премиальная платежная карта и одновременно генератор кодов подтверждения. Одноразовыми кодами с карты ее держатель одновременно подписывает все личные операции в интернете, а также операции юридического лица, в котором у него есть право подписи. Срок жизни батареи рассчитан на весь срок действия карты - 3 года. Эти карты выпускаются с 2012 года, а с 2018 года банк выпускает также корпоративные карты с дисплеем Mastercard Business.