Благодаря гастролям U2 возглавили топ высокооплачиваемых музыкантов

По данным журнала Forbes доход ирландской группы за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го составил 118 миллионов долларов. Так много музыканты смогли заработать благодаря продажам нового диска The Songs Of Experience и очередному туру, который продолжался со 2 мая по 29 июня.

Да, рок-музыка по-прежнему в цене. В тройке лидеров - все сплошь рокеры. На втором месте английская группа Coldplay - 115, 5 миллионов долларов (парни много гастролировали и выпустили успешный фильм A Head Full Of Dreams).

На третьем - симпатичный рыжеволосый певец Эд Ширан, который как начал мировые гастроли в марте 2017 года, так и не может остановиться по сей день. И в итоге заработал уже 110 миллионов долларов. Кстати, в будущем году этот любитель музыки соул и красивых баллад впервые выступит и в России.

На четвертном и пятом местах корифеи гламурного хип-хопа и бойкой танцевальной эстрады - Бруно Марс (100 миллионов долларов) и Кэти Перри (83 $ млн.).

Непривычно мало для себя заработала Тейлор Свифт - "только" 80 миллионов: теперь, наверное, снова сменит дизайнера своих нарядов, имиджмейкера и станет почаще ходить в коротких юбках на длинные ток-шоу на телевидении…

Рэперы начинаются лишь с седьмого места: у певца и продюсера Джея-Зи - 76, 5 миллионов долларов. Вот и говорите после этого об успехе и популярности рэпа во всем мире? Нет, это не так!

А дальше опять рокеры! На 8-й позиции - короли глэм-рока Guns N’ Roses - благодаря мировому турне и тому, что их сборник лучших хитов отлично продается. Хоть многие из этих песен были написаны еще в 80-е... Живописная и горлопанская группа заработала в итоге 71 миллион долларов.

На 9-й - один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс, недавно выступавший и в России. У него - 68 $ млн.

И только на десятой позиции - снова представитель рэпа. У Дидди - 64 миллиона долларов.