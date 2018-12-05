Благодаря гастролям U2 возглавили топ высокооплачиваемых музыкантов

Новости

ЦБ хочет выдавать электронные подписи банкам 18:38
ФТС зафиксировала рост импорта в РФ товаров из дальнего зарубежья на 6,1% 18:35
В Липецке 14-летние сестры-модели попали в больницу с анорексией 18:32
Надежда Савченко снова объявила голодовку 18:31
Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях 18:29
Карельские петроглифы попали в предварительный список ЮНЕСКО 18:25
Путин жестко ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД 18:24
Тверская станет пешеходной на новогодние праздники 18:09
В Лондоне нашли останки загадочно погибшего мужчины 18:07
Роскомнадзор попросят проверить мемы школьников из Гатчины 18:04
Что будет, если залить в аккумулятор алкоголь или газировку 17:49
Минфин не смог полностью продать ОФЗ на 25 миллиардов рублей 17:46
Международный союз биатлонистов объяснил перенос гонки в Поклюке 17:44
Новогодний ДЛТ: парад Щелкунчиков, каток и праздничный базар 17:35
Москву ждут три часа пробок 17:35
Работникам-иностранцам продлят срок действия визы на Дальнем Востоке 17:29
В Москве школьник попал в больницу после "прикола" в туалете 17:28
Путин рассказал, почему не желает говорить с Порошенко 17:25
Петербургского кота Ахилла наградят за популяризацию туризма 17:14
Volkswagen отказывается от бензина и солярки 17:02
Астрономы открыли семь похожих на Землю планет 17:01
В Анапе в море близ детского санатория нашли якорную мину 16:48
Запущен платежный портал для заемщиков банков с отозванными лицензиями 16:43
Эксперты рассказали, какие подарки нельзя дарить на Новый год 16:42
"Внедорожные" Renault Logan и Sandero поступили в продажу 16:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 17:32
Рубрика: Культура

Благодаря гастролям U2 возглавили топ высокооплачиваемых музыкантов

Текст: Александр Алексеев
По данным журнала Forbes доход ирландской группы за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018-го составил 118 миллионов долларов. Так много музыканты смогли заработать благодаря продажам нового диска The Songs Of Experience и очередному туру, который продолжался со 2 мая по 29 июня.
Фото: Виктория Виатрис Фото: Виктория Виатрис
Фото: Виктория Виатрис

Да, рок-музыка по-прежнему в цене. В тройке лидеров - все сплошь рокеры. На втором месте английская группа Coldplay - 115, 5 миллионов долларов (парни много гастролировали и выпустили успешный фильм A Head Full Of Dreams).

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Экс-солистка "Лицея" призналась, что серьезно больна

На третьем - симпатичный рыжеволосый певец Эд Ширан, который как начал мировые гастроли в марте 2017 года, так и не может остановиться по сей день. И в итоге заработал уже 110 миллионов долларов. Кстати, в будущем году этот любитель музыки соул и красивых баллад впервые выступит и в России.

На четвертном и пятом местах корифеи гламурного хип-хопа и бойкой танцевальной эстрады - Бруно Марс (100 миллионов долларов) и Кэти Перри (83 $ млн.).

Непривычно мало для себя заработала Тейлор Свифт - "только" 80 миллионов: теперь, наверное, снова сменит дизайнера своих нарядов, имиджмейкера и станет почаще ходить в коротких юбках на длинные ток-шоу на телевидении…

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Директор Софии Ротару прокомментировал отмену выступлений в России

Рэперы начинаются лишь с седьмого места: у певца и продюсера Джея-Зи - 76, 5 миллионов долларов. Вот и говорите после этого об успехе и популярности рэпа во всем мире? Нет, это не так!

А дальше опять рокеры! На 8-й позиции - короли глэм-рока Guns N’ Roses - благодаря мировому турне и тому, что их сборник лучших хитов отлично продается. Хоть многие из этих песен были написаны еще в 80-е... Живописная и горлопанская группа заработала в итоге 71 миллион долларов.

На 9-й - один из основателей Pink Floyd Роджер Уотерс, недавно выступавший и в России. У него - 68 $ млн. 

И только на десятой позиции - снова представитель рэпа. У Дидди - 64 миллиона долларов.

Культура Музыка Поп-музыка Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД
Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО
В Совфеде и Госдуме спрогнозировали высылку словацкого дипломата
Развертывание боевого лазера "Пересвет" показали на видео
Путин принял участие в запуске нового газового комплекса