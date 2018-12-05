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5 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7736 (273)

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. N 1426 г. Москва "О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2019 г."

Дата подписания 28 ноября 2018 г.
Опубликован 5 декабря 2018 г.

В соответствии с пунктом 6 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Установить, что для плательщиков страховых взносов, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, предельная величина базы для исчисления страховых взносов:

на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежит индексации с 1 января 2019 г. в 1,061 раза с учетом роста средней заработной платы в Российской Федерации и составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 865000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2019 г.;

на обязательное пенсионное страхование с учетом размера средней заработной платы в Российской Федерации на 2019год, увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему повышающего коэффициента, установленного пунктом 5 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации на 2019 год в размере 2,1, составляет в отношении каждого физического лица сумму, не превышающую 1150000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2019 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев