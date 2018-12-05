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05.12.2018 21:23
Рубрика: Власть

Бондарев: Россия сумеет защититься в случае выхода США из ДРСМД

Текст: Галина Мисливская

Россия сможет обеспечить "боевое накрытие" системами ПРО всех потенциальных целей в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Если договор будет денонсирован американцами, то мы будем вынуждены ставить боевые "накрытия" на всех чувствительных местах, которые могут стать потенциальной мишенью Америки, - сказал он ТАСС. - И это неизбежно коснется Европы и Китая".

При этом сенатор подчеркнул, что Россия выступает за сохранение ДРСМД, но в случае выхода США из этого договора будет вынуждена "ответить комплексом мер, включая ускорение разработки и принятия на вооружение уникальных видов оружия".

"Что, разумеется, повысит риски возникновения масштабного конфликта в мире", - отметил он.

Сами США позволяют себе больше, чем России, напомнил сенатор. Ранее они протестовали против дислокации ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, но "сами же развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк". При том, что дальность полета ракеты комплекса "Искандер" составляет 480 км, то есть, под ДРСМД он не попадает.

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Виктор Бондарев с сожалением констатировал, что ДРСМД - не первый документ, который США ставят под вопрос. Ранее они нарушили Договор по открытому небу, Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенцию о запрещении химического оружия и соглашение по ядерной программе Ирана.

"Мы же привержены всем нашим международным обязательствам, четко соблюдаем каждую букву подписанных нами документов: это касается и РСМД, и СНВ-3, пролонгация которого, опять же по американской инициативе, оказывается под угрозой", - подчеркнул глава оборонного комитета СФ. Он считает, что "единственный путь мирного урегулирования сложившейся острой ситуации - переговоры на адекватных, равных условиях и переход США к соблюдению своих международных договоренностей". С уважением,

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Законодательная власть Совет Федерации Россия и США Выход США из договора о РСМД
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