Федеральный закон от "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Государственной Думой 21 ноября 2018 год

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1. Основные характеристики федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 105 820,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,3 процента (декабрь 2019 года к декабрю 2018 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 19 969 336 961,2 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме 3 369 178 509,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов федерального бюджета в сумме 18 037 246 116,4 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 2020 года в сумме 11 612 754 160,3 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2020 года в сумме 64,6 млрд. долларов США, или 54,8 млрд. евро;

5) профицит федерального бюджета в сумме 1 932 090 844,8 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2020 год и на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере соответственно 110 732,0 млрд. рублей и 118 409,0 млрд. рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 3,8 процента (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) и 4,0 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2020 год в сумме 20 218 609 435,5 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме 2 776 922 877,3 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 20 978 007 777,8 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме 2 631 983 515,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов федерального бюджета на 2020 год в сумме 18 994 250 253,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 474 856 256,3 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 20 026 029 899,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 001 301 495,0 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 2021 года в сумме 13 500 046 376,6 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 15 176 325 636,6 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2021 года в сумме 64,3 млрд. долларов США, или 52,7 млрд. евро, и на 1 января 2022 года в сумме 68,0 млрд. долларов США, или 54,9 млрд. евро;

5) профицит федерального бюджета на 2020 год в сумме 1 224 359 181,9 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 951 977 878,5 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону.

2. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, поступающие от плательщиков на территории Ненецкого автономного округа, подлежат зачислению в бюджет Архангельской области по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом нормативам, за исключением доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, зачисляемых в бюджет Ненецкого автономного округа по нормативам согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

3. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, поступающие от плательщиков на территориях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, подлежат зачислению соответственно в бюджеты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом нормативам, за исключением налоговых доходов от налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюджет Тюменской области по нормативу согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

4. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, распределяются в следующем порядке:

1) в 2019 году 100 процентов доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 3 к настоящему Федеральному закону;

2) в 2020 году:

87,4 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 3 к настоящему Федеральному закону;

12,6 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 2 приложения 3 к настоящему Федеральному закону;

3) в 2021 году:

77,7 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 3 к настоящему Федеральному закону;

22,3 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 2 приложения 3 к настоящему Федеральному закону.

5. Установить, что доходы от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, направляются территориальными органами Федерального казначейства в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для их последующего распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации и бюджетом города Байконура в следующем порядке:

1) в 2019 году:

62,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части:

до дня (включительно) достижения доходами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону:

40 процентов - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

60 процентов - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

со дня, следующего за днем превышения доходами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону, - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

37,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 2 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

2) в 2020 году:

62,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части:

до дня (включительно) достижения доходами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону:

30 процентов - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

70 процентов - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

со дня, следующего за днем превышения доходами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону, - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

37,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 2 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

3) в 2021 году:

62,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части:

до дня (включительно) достижения доходами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону:

20 процентов - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

80 процентов - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

со дня, следующего за днем превышения доходами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону, - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

37,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 2 приложения 5 к настоящему Федеральному закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов федерального бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюджета согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета согласно приложению 7 к настоящему Федеральному закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году

1. Установить, что:

1) возврат суммы налога, подлежащей возмещению в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов от указанного налога;

2) уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата сумм излишне уплаченного или излишне взысканного налога (авансового платежа), сбора, соответствующих пеней и штрафов, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканного налога, сбора, соответствующих пеней и штрафов, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов от указанного налога (авансового платежа), сбора, соответствующих пеней и штрафов, с применением отдельного кода подвида доходов;

3) уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата сумм излишне уплаченных или излишне взысканных вывозных таможенных пошлин, соответствующих пеней, таможенных сборов, и процентов, начисленных на суммы излишне уплаченных или излишне взысканных вывозных таможенных пошлин, соответствующих пеней, таможенных сборов, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов от указанных вывозных таможенных пошлин, таможенных сборов, с применением отдельного кода подвида доходов;

4) уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата сумм излишне уплаченных или излишне взысканных ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, соответствующих пеней, и процентов, начисленных на суммы излишне уплаченных или излишне взысканных ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, соответствующих пеней, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета сумм, перечисляемых в федеральный бюджет после распределения ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, уплаченных на территории Российской Федерации, с применением отдельного кода подвида доходов;

5) авансовые платежи в счет будущих таможенных платежей и денежные залоги в обеспечение уплаты таможенных платежей, поступившие на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в полном объеме подлежат зачислению в доход федерального бюджета.

2. Установить, что факт уплаты обязательных платежей в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственным (муниципальным) учреждением, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации открыт лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства (финансовом органе субъекта Российской Федерации или финансовом органе муниципального образования), подтверждается распоряжением о переводе денежных средств с отметкой соответствующего территориального органа Федерального казначейства (финансового органа субъекта Российской Федерации или финансового органа муниципального образования).

3. Установить, что в 2019 году невыясненные поступления, которые зачислены в федеральный бюджет до 1 января 2016 года и по которым по состоянию на 1 января 2019 года не осуществлены возврат, зачет, уточнение, подлежат отражению Федеральным казначейством по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов федерального бюджета.

4. Указанные в части 3 настоящей статьи прочие неналоговые доходы федерального бюджета возврату, зачету, уточнению не подлежат.

Статья 5. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

1. Установить, что в случаях, предусмотренных настоящей статьей, территориальные органы Федерального казначейства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляют казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, указанных в части 2 (с учетом положений частей 3 - 6) настоящей статьи, включая остатки средств, предусмотренные частями 10 и 11 настоящей статьи (далее - целевые средства).

При казначейском сопровождении целевых средств операции по зачислению и списанию целевых средств осуществляются на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, и отражаются на лицевых счетах, открытых в установленном Федеральным казначейством порядке в территориальных органах Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

При казначейском сопровождении целевых средств, за исключением целевых средств, указанных в пункте 7 части 2 настоящей статьи, территориальными органами Федерального казначейства в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке осуществляется санкционирование расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства.

При казначейском сопровождении целевых средств юридические лица ведут в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному (муниципальному) контракту (контракту, договору) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства, направляемые в том числе на реализацию национальных проектов:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пункте 1 настоящей части;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 настоящей части, а также получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 2 настоящей части, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады);

4) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением государственных контрактов, заключаемых в целях реализации государственного оборонного заказа), заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более;

5) расчеты по государственным контрактам в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, заключаемым в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных государственных контрактов;

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более федеральными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

7) расчеты по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа на сумму более 100,0 тыс. рублей, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 100,0 тыс. рублей, за исключением средств, указанных в пункте 3 части 3 настоящей статьи (далее - средства государственного оборонного заказа);

8) авансовые платежи по государственным (муниципальным) контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более государственными заказчиками для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальными заказчиками для обеспечения муниципальных нужд), субсидии юридическим лицам, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), если источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности);

9) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 3, 4, 6 и 8 настоящей части государственных (муниципальных) контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий;

10) средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

3. Положения части 2 настоящей статьи не распространяются на средства:

1) предоставляемые из федерального бюджета:

банкам и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

юридическим лицам в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, предусмотренную статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", организациям кинематографии, региональным и муниципальным средствам массовой информации, а также политическим партиям в целях компенсации финансовых затрат по итогам их участия в выборах;

юридическим лицам за заслуги перед государством в области науки и техники, образования, культуры, искусства и средств массовой информации (гранты, кроме грантов, условиями предоставления которых установлено требование их использования после подтверждения на соответствие условиям и (или) целям, установленным при их предоставлении, гранты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, премии, стипендии и иные поощрения);

2) предоставляемые на основании государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений), заключаемых:

в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством;

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению;

3) предоставляемые для выполнения государственного оборонного заказа:

в целях проведения операций, осуществляемых на отдельных счетах, открытых в уполномоченных банках в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе";

в целях обеспечения органов внешней разведки Российской Федерации средствами разведывательной деятельности;

в целях обеспечения органов федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом;

в целях обеспечения Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" товарами, работами, услугами по разработке, испытаниям, производству, разборке и утилизации ядерных боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечению их надежности и безопасности на всех стадиях жизненного цикла, поддержанию базовых и критических технологий на всех стадиях жизненного цикла ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, в том числе по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, формированию государственного запаса специального сырья и делящихся материалов;

на основании государственных контрактов, контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи, коммунальных услуг, электроэнергии, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством;

на основании государственных контрактов (контрактов), заключаемых с федеральными казенными учреждениями;

на основании государственных контрактов, заключаемых в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках выполнения государственного оборонного заказа;

4) по решению Правительства Российской Федерации, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в рамках исполнения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций).

4. Установить, что при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа:

1) государственный заказчик государственного оборонного заказа обязан:

уведомлять до заключения государственного контракта головного исполнителя о необходимости открытия в территориальном органе Федерального казначейства соответствующего лицевого счета;

направлять в территориальный орган Федерального казначейства уведомление о полном исполнении государственного контракта;

2) головной исполнитель, исполнитель по государственному контракту, контракту (договору), заключаемым в рамках выполнения государственного оборонного заказа, обязаны:

открывать лицевые счета, указанные в абзаце втором пункта 1 настоящей части;

соблюдать режим лицевых счетов, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей части;

уведомлять до заключения контрактов (договоров) исполнителей о необходимости открытия в территориальном органе Федерального казначейства лицевого счета, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящей части;

представлять по запросу территориального органа Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном исполнителе (идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе);

представлять в территориальный орган Федерального казначейства в течение десяти рабочих дней (после полного исполнения государственного контракта и получения соответствующего уведомления от государственного заказчика) заявление о закрытии лицевого счета.

5. При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в условия государственного контракта, контракта (договора), заключаемых в рамках выполнения государственного оборонного заказа, включаются:

1) положения о применении казначейского сопровождения средств при исполнении государственного контракта, контракта (договора);

2) положения, содержащиеся в абзацах втором - шестом пункта 2 части 4 настоящей статьи;

3) положения о перечислении прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении контракта (договора) и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта (договора) и представления в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг);

4) положения о перечислении головным исполнителем средств в согласованном государственным заказчиком размере, не превышающем размера прибыли, подлежащего применению государственным заказчиком в составе цены продукции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта или цены государственного контракта, заключаемого с единственным головным исполнителем, в случае частичного исполнения головным исполнителем государственного контракта, если результатом такого частичного исполнения являются принятые государственным заказчиком товары, работы, услуги.

6. При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа Правительство Российской Федерации определяет:

1) режим лицевых счетов, указанных в абзаце втором пункта 1 части 4 настоящей статьи, и порядок осуществления контроля за его соблюдением, а также особенности закрытия таких лицевых счетов;

2) порядок санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства государственного оборонного заказа;

3) порядок приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов, указанных в абзаце втором пункта 1 части 4 настоящей статьи, по критериям, установленным Федеральным казначейством по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу;

4) порядок приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам, указанным в абзаце втором пункта 1 части 4 настоящей статьи, и отказа в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального казначейства по критериям, установленным Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу;

5) иные положения при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа.

7. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства осуществляют в установленном Правительством Российской Федерации порядке, указанном в части 1 настоящей статьи, на основании обращения финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) казначейское сопровождение:

1) субсидий, предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств указанных субъектов Российской Федерации по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии;

2) субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации фонду капитального ремонта субъекта Российской Федерации, фонду развития промышленности субъекта Российской Федерации на обеспечение их деятельности, средств, получаемых фондом капитального ремонта субъекта Российской Федерации за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, а также расчетов, связанных с исполнением контрактов (договоров), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии и средства.

8. Установить, что перечисление средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (далее - казначейское обеспечение обязательств), осуществляется в соответствии с настоящей частью в отношении:

1) целевых средств, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи (за исключением субсидий государственным корпорациям, определенным решениями Правительства Российской Федерации, бюджетных инвестиций), а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии;

2) целевых средств, предоставляемых юридическим лицам на основании государственных контрактов, предметом которых является строительство (реконструкция) объектов государственной собственности Российской Федерации, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения;

3) целевых средств, предоставляемых юридическим лицам на основании государственных контрактов, определенных правовыми актами федеральных органов государственной власти, Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", осуществляющих бюджетные полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, в отношении государственных контрактов, заключаемых ими и подведомственными им получателями средств федерального бюджета, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения;

4) средств, получаемых юридическими лицами в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

9. Условие о казначейском обеспечении обязательств включается в условия соответствующих государственных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения.

Казначейское обеспечение обязательств при казначейском сопровождении целевых средств осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Федеральное казначейство устанавливает формы документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при казначейском сопровождении целевых средств, и порядок их заполнения.

Правительство Российской Федерации устанавливает случаи казначейского обеспечения обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения. Условие о казначейском обеспечении обязательств включается в условия указанных государственных контрактов, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения.

Казначейское обеспечение обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации по согласованию с Федеральным казначейством устанавливает формы документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, и порядок их заполнения.

10. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и остатки субсидий (за исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание ими государственных услуг, выполнение работ) в валюте Российской Федерации, предоставленных из федерального бюджета в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных органах Федерального казначейства, на счетах в Центральном банке Российской Федерации, в кредитных организациях, не использованные по состоянию на 1 января 2019 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в соответствии с решениями, указанными в части 11 настоящей статьи, с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций указанным юридическим лицам.

11. Установить, что главные распорядители средств федерального бюджета, предоставившие как получатели бюджетных средств из федерального бюджета средства, указанные в части 10 настоящей статьи, принимают до 1 мая 2019 года решение об использовании полностью или частично остатков указанных средств в установленном Правительством Российской Федерации порядке:

1) на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств;

2) на иные цели, определенные настоящим Федеральным законом, с последующим сокращением бюджетных ассигнований на предоставление в 2019 году соответствующим юридическим лицам взносов в их уставные (складочные) капиталы.

12. Главные распорядители средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам средств в качестве возврата дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в части 10 настоящей статьи, принимают решения об использовании указанных средств для достижения целей, установленных при их предоставлении.

13. При отсутствии решений, указанных в частях 11 и 12 настоящей статьи, по состоянию на 1 мая 2019 года или тридцатый рабочий день со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности остатки средств (за исключением остатков средств, источником образования которых являются бюджетные инвестиции) и средства от возврата дебиторской задолженности, указанные в частях 11 и 12 настоящей статьи, подлежат перечислению юридическими лицами в доходы федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

14. В случае неисполнения юридическими лицами требования, установленного частью 13 настоящей статьи, территориальные органы Федерального казначейства перечисляют в доходы федерального бюджета остатки субсидий или средства от возврата дебиторской задолженности, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных органах Федерального казначейства, в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Статья 6. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 793 776 190,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 708 605 551,7 тыс. рублей и на 2021 год в сумме

620 594 045,4 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 8 и 9 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 10, 11 (секретно) и 12 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 13 и 14 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 15 и 16 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

6. Установить предельный объем Фонда развития на 2019 год в сумме 436 869 625,6 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 582 790 193,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 612 947 121,9 тыс. рублей.

7. Утвердить основные показатели государственного оборонного заказа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 17 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 18 и 19 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 20 и 21 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 22, 23, 24 (секретно) и 25 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону.

11. Субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим Федеральным законом, предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

12. Взносы субъектам международного права на финансовое обеспечение деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств, осуществляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в объемах, определяемых решением Правительства Российской Федерации.

13. Установить, что иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков, предусмотренные по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от уплаты резидентами индустриального парка или промышленного технопарка налогов, сборов и таможенных пошлин, учитываемых при расчете объема указанных иных межбюджетных трансфертов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в 2019 году в объеме до 2 602 610,0 тыс. рублей, в 2020 году в объеме до 1 191 830,0 тыс. рублей, в 2021 году в объеме до 89 330,0 тыс. рублей.

14. Установить, что бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы, предусмотренные по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, предоставляются в объеме до 292 528,0 тыс. рублей в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, рассчитанных в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности федеральных государственных органов и федеральных государственных учреждений

1. Правительство Российской Федерации не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности федеральных государственных служащих, а также работников федеральных органов исполнительной власти и федеральных казенных учреждений, за исключением решений в отношении работников федеральных казенных учреждений, создаваемых Правительством Российской Федерации в целях реализации мероприятий по поддержке экономики и социальной сферы Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

2. Установить, что финансовое обеспечение судов в 2019 году осуществляется исходя из штатной численности:

1) судей судов общей юрисдикции (без мировых судей) в количестве 25 433 единиц и работников их аппаратов (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 68 616 единиц;

2) судей системы арбитражных судов Российской Федерации в количестве 4 319 единиц и работников их аппаратов (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 11 856 единиц;

3) персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства, определяемой Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в пределах ассигнований на оплату труда для судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации;

4) работников Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 6 615 единиц, в том числе работников центрального аппарата в количестве 522 единиц;

5) работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 1 392 единиц.

3. Установить, что в 2019 году из бюджетов субъектов Российской Федерации, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, могут быть предоставлены субсидии федеральному бюджету в целях софинансирования исполнения расходных обязательств Российской Федерации по материально-техническому обеспечению деятельности полиции.

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Российской Федерации и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить, что в 2019 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", составляет 453 026,0 рубля.

2. Установить в 2019 году размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, в сумме 280 009,7 рубля.

3. Установить с 1 января 2019 года размер индексации сумм, выплачиваемых по денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, на основании судебного акта, предусматривающего взыскание за счет средств федерального бюджета, 1,043.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по субъектам Российской Федерации на осуществление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, а также гражданами, выехавшими из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992 года, в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 26 к настоящему Федеральному закону.

5. Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на 2019 год в размере 8 846,0 рубля.

6. Установить с 1 января 2019 года размер индексации пособий, предусмотренных Федеральным законом от 4 июня 2011 года N 128-ФЗ "О пособии детям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях)", пунктами 2 и 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и пунктами 2 и 3 части 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с 1 января 2019 года размер индексации компенсации и с 1 февраля 2019 года размер индексации ежемесячного пособия детям, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 26 января 2012 года N 110 "О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и членам их семей", 1,043.

Статья 9. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", осуществляющими функции в соответствующей сфере деятельности, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложениям 27 и 28 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

2. Правительство Российской Федерации вправе в 2019 году вносить в уставный капитал акционерного общества "Российский Сельскохозяйственный банк" имущество ликвидируемых расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации (здания, сооружения, технические и программные средства информационно-телекоммуникационных и инженерных систем (сетей), переданное Центральным банком Российской Федерации безвозмездно в казну Российской Федерации.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по управлению федеральным имуществом, вправе в 2019 году закрепить в оперативном управлении за федеральными органами исполнительной власти (их территориальными органами) имущество ликвидируемых расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации (здания, сооружения, технические и программные средства информационно-телекоммуникационных и инженерных систем (сетей), переданное Центральным банком Российской Федерации безвозмездно в казну Российской Федерации.

3. Установить, что отдельные субсидии юридическим лицам и отдельные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 29 (секретно) к настоящему Федеральному закону предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в пределах поступления доходов федерального бюджета согласно приложению 30 (секретно) к настоящему Федеральному закону в 2019 году в объеме до 320 042 654,0 тыс. рублей, в 2020 году в объеме до 348 732 903,6 тыс. рублей и в 2021 году в объеме до 370 386 785,1 тыс. рублей.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 31 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых из федерального бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 32 к настоящему Федеральному закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 33 к настоящему Федеральному закону.

4. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, а также бюджету города Байконура (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 33 к настоящему Федеральному закону) утверждается Правительством Российской Федерации.

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (за исключением иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 33 к настоящему Федеральному закону, иных межбюджетных трансфертов, распределяемых в целях поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) органов местного самоуправления, из резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, иных межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с федеральным законом о внесении изменений в настоящий Федеральный закон, иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых осуществляется за счет иным образом зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований, иных межбюджетных трансфертов на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации) утверждается Правительством Российской Федерации до 1 апреля 2019 года.

6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации рассчитываются раздельно для бюджетов Архангельской области (без автономного округа), Ненецкого автономного округа, Тюменской области (без автономных округов), Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

7. Оплата услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) в установленном законодательством Российской Федерации порядке, по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки и (или) компенсация затрат на обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) и государственных (муниципальных) учреждений, находящихся в их ведении, в связи с осуществлением переданных им полномочий Российской Федерации могут осуществляться за счет соответствующих субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов

1. Бюджетные кредиты за счет средств целевых иностранных кредитов (заимствований) предоставляются из федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в 2019 году в сумме до 1 432 733,9 тыс. рублей и в 2020 году в сумме до 938 236,4 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в размере 0,1 процента годовых.

Статья 12. Программа предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов

1. Утвердить Программу предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 34 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

2. Государственные финансовые и государственные экспортные кредиты предоставляются при условии исполнения иностранными заемщиками ранее принятых обязательств по обслуживанию и погашению государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, предоставленных в соответствии с соглашениями и (или) договорами, заключенными начиная с 1 января 2003 года.

Статья 13. Государственные внутренние заимствования Российской Федерации, государственный внутренний долг Российской Федерации и предоставление государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 35 к настоящему Федеральному закону.

2. Правительство Российской Федерации вправе в 2019 году по согласованию с Центральным банком Российской Федерации принять решение об осуществлении выкупа принадлежащих Центральному банку Российской Федерации облигаций Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года по их номинальной стоимости без осуществления процентных платежей.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации по государственным гарантиям Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 1 января 2020 года в сумме 1 926 726 288,9 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 1 956 726 288,9 тыс. рублей и на 1 января 2022 года в сумме 1 986 726 288,9 тыс. рублей.

4. Утвердить Программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 36 к настоящему Федеральному закону.

Статья 14. Государственные внешние заимствования Российской Федерации, государственный внешний долг Российской Федерации и предоставление государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте

1. Утвердить Программу государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 37 к настоящему Федеральному закону.

2. Установить верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации по государственным гарантиям Российской Федерации в иностранной валюте на 1 января 2020 года в сумме 25,0 млрд. долларов США, или 21,2 млрд. евро, на 1 января 2021 года в сумме 26,7 млрд. долларов США, или 21,9 млрд. евро, и на 1 января 2022 года в сумме 27,9 млрд. долларов США, или 22,5 млрд. евро.

3. Утвердить Программу государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 38 к настоящему Федеральному закону.

4. Правительство Российской Федерации в 2019 году в пределах сумм, определенных Программой государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, вправе предоставить Министерству финансов Российской Федерации право принятия решений о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте, предусмотренных разделом 1.1 приложения 38 к настоящему Федеральному закону, в размере, не превышающем суммы, эквивалентной 150 000,0 тыс. долларов США по каждой государственной гарантии Российской Федерации.

5. Правительство Российской Федерации вправе в 2019 году в целях снижения объема государственного внешнего долга Российской Федерации и (или) сокращения расходов на обслуживание государственного внешнего долга Российской Федерации и (или) снижения совокупного объема выплат по государственному внешнему долгу Российской Федерации в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов принимать решения о направлении в 2019 году средств федерального бюджета на выкуп государственных ценных бумаг Российской Федерации в иностранной валюте у их владельцев в сумме до 4 000,0 млн. долларов США.

Статья 15. Компенсационные выплаты по сбережениям граждан

1. Направить на осуществление компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации, вкладам (взносам) в организациях государственного страхования Российской Федерации и выкуп имеющихся в наличии у владельцев - граждан Российской Федерации Государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, являющихся гарантированными сбережениями в соответствии с Федеральным законом от 10 мая 1995 года N 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации", средства в 2019 году в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, предусмотренные настоящим Федеральным законом на погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации.

2. В 2019 году гражданам Российской Федерации по 1945 год рождения включительно (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) выплачивается компенсация в трехкратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер трехкратной компенсации зависит от срока хранения вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).

Гражданам Российской Федерации 1946 - 1991 годов рождения (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) выплачивается компенсация в двукратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер двукратной компенсации зависит от срока хранения вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).

По вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации, закрытым в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсационные выплаты не осуществляются.

3. Наследникам, относящимся к указанным в части 2 настоящей статьи категориям граждан Российской Федерации, выплата компенсации в двукратном и трехкратном размерах остатков вкладов (взносов) осуществляется вне зависимости от возраста умершего владельца вкладов (взносов). При этом размер компенсационных выплат наследникам не уменьшается на сумму ранее полученной компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 6,0 тыс. рублей.

4. В случае смерти в 2001 - 2019 годах владельца вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года или лица, застрахованного по целевым вкладам (взносам) на детей, являвшегося на день смерти гражданином Российской Федерации, компенсация на оплату ритуальных услуг выплачивается наследникам либо физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных услуг, в размере и на условиях, которые определены частями 5 - 7 статьи 117 Федерального закона от 19 декабря 2006 года N 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год".

5. По вкладам (взносам) граждан Российской Федерации, по которым ранее были произведены начисления и выплата компенсации в трехкратном (двукратном) размере остатка вкладов (взносов), предварительной компенсации (компенсации), дополнительной компенсации, компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 6,0 тыс. рублей, повторная выплата указанных компенсаций не осуществляется.

6. Выкуп через Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, размещение которых производилось на территории Российской Федерации до 1 января 1992 года и которые не погашены в предыдущие годы, осуществляется по желанию их владельцев - граждан Российской Федерации на условиях, определенных статьей 137 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 186-ФЗ "О федеральном бюджете на 2004 год". Утраченные Государственные казначейские обязательства СССР и сертификаты Сберегательного банка СССР, размещенные на территории Российской Федерации до 1 января 1992 года, выкупу не подлежат.

7. Порядок осуществления компенсационных выплат по вкладам (взносам) в соответствии с настоящей статьей определяется Правительством Российской Федерации.

8. Министерству финансов Российской Федерации продолжить погашение задолженности бывшего СССР перед физическими лицами - владельцами валютных счетов, открытых во Внешэкономбанке до 1 января 1992 года, на условиях, установленных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 декабря 1992 года N 1565 "О мерах по урегулированию внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР", за счет средств, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.

Статья 16. Особенности списания в 2019 году отдельных видов задолженности перед федеральным бюджетом

1. Задолженность субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и юридических лиц по уплате пеней, штрафов и процентов, начисленных на основании договора (сделки) и (или) положений гражданского или бюджетного законодательства Российской Федерации за несвоевременное исполнение денежных обязательств перед Российской Федерацией и (или) пользование чужими денежными средствами, подлежит списанию (прощению) в случае полного исполнения других обязательств должника по уплате денежных средств, определенных соответствующим договором (сделкой), возврату неосновательного обогащения, возмещению убытков.

2. Задолженность открытого акционерного общества "Росагроснаб" (далее - лизинговая компания) по возврату средств федерального бюджета, предоставленных на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией (далее - средства лизингового фонда), может быть в порядке и на условиях, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации, уменьшена Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на сумму задолженности по возврату средств лизингового фонда, подлежащей списанию с учета лизинговой компании в связи с прекращением обязательств (признанием погашенными требований по обязательствам) сублизинговых компаний, лизингополучателей и поставщиков (продавцов) предметов лизинга, покупателей и поставщиков (продавцов) запасных частей и другой машиностроительной продукции, приобретенной за счет средств лизингового фонда, а также кредитных организаций (банков), уполномоченных на проведение операций с использованием средств лизингового фонда, по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

3. Правительство Российской Федерации в 2019 году вправе принимать решения о списании 100 процентов задолженности стран - дебиторов Российской Федерации, завершивших свое участие в расширенной Инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран.

Статья 17. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита федерального бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 39 к настоящему Федеральному закону.

2. Реализация драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации осуществляется в установленном порядке в 2019 году на сумму до 7 500 000,0 тыс. рублей, в 2020 году на сумму до 7 500 000,0 тыс. рублей и в 2021 году на сумму до 5 000 000,0 тыс. рублей.

3. Приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации осуществляется в установленном порядке в 2019 году на сумму до 10 500 000,0 тыс. рублей, в 2020 году на сумму до 10 500 000,0 тыс. рублей и в 2021 году на сумму до 11 500 000,0 тыс. рублей.

4. Установить, что:

1) на погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, направляются бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 720 241 583,6 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 579 642 727,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме

984 790 029,3 тыс. рублей;

2) на погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, направляются бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме 395 786 051,1 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 325 019 011,0 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 33 883 675,9 тыс. рублей;

3) на погашение Российской Федерацией кредитов иностранных государств, включая целевые иностранные кредиты (заимствования), с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц, полученных в иностранной валюте, направляются бюджетные ассигнования в 2019 году в сумме

14 887 586,2 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 12 269 743,4 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 9 998 588,2 тыс. рублей.

Статья 18. Организации, выполняющие в 2019 году функции агентов Правительства Российской Федерации

1. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" является агентом Правительства Российской Федерации по осуществлению следующих выплат (в случае, если данные выплаты не осуществляются через организации федеральной почтовой связи):

1) компенсаций в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий;

2) компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с оплатой ими жилых помещений, коммунальных и других видов услуг;

3) выплат на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявших кормильца;

4) ежемесячных пособий детям военнослужащих, принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона и погибших (пропавших без вести) при выполнении обязанностей военной службы по призыву;

5) компенсационных выплат женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организаций;

6) пособий и компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы;

7) пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций;

8) единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты;

9) единовременных денежных компенсаций реабилитированным лицам.

2. Функции агента Правительства Российской Федерации осуществляются Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" в соответствии с соглашениями, заключенными между Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" и федеральными органами исполнительной власти, являющимися в соответствии с настоящим Федеральным законом главными распорядителями указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных ассигнований. За выполнение функций агента Правительства Российской Федерации по осуществлению указанных в части 1 настоящей статьи выплат Публичному акционерному обществу "Сбербанк России" выплачивается вознаграждение, размер которого не должен превышать 0,5 процента суммы произведенных выплат.

3. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" или иные банки, определенные Правительством Российской Федерации и соответствующие требованиям, установленным частью второй статьи 56 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей", являются агентами Правительства Российской Федерации по осуществлению на территории Российской Федерации выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с указанным Законом Российской Федерации, а также лицам, проходившим службу в таможенных органах, органах и организациях прокуратуры, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации, и членам их семей.

4. Функции агентов Правительства Российской Федерации осуществляются Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" или иными банками, указанными в части 3 настоящей статьи, в соответствии с соглашениями, заключенными между указанными банками и федеральными органами исполнительной власти или федеральными государственными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение указанных в части 3 настоящей статьи лиц. Такие соглашения могут содержать положения об оказании указанными банками на платной основе дополнительных услуг, перечень этих услуг и размер вознаграждения, который не должен превышать 0,4 процента суммы пенсионных выплат.

5. По поручению Правительства Российской Федерации функции агентов Правительства Российской Федерации, в том числе по представлению интересов Российской Федерации в судах, могут выполнять следующие организации:

1) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" - по вопросам обеспечения возврата (погашения) задолженности юридических лиц, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, в том числе по вопросам ведения аналитического учета задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;

2) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" - по вопросам предоставления государственных гарантий Российской Федерации, сопровождения, администрирования и исполнения предоставленных государственных гарантий Российской Федерации, в том числе по вопросам ведения аналитического учета предоставленных государственных гарантий Российской Федерации, обязательств принципалов и иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением государственных гарантий Российской Федерации, анализа финансового состояния указанных лиц;

3) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" - по вопросам учета, обслуживания и погашения (использования) государственного внешнего долга бывшего СССР и Российской Федерации (включая внутренний валютный долг бывшего СССР) и государственных кредитов, предоставленных бывшим СССР и Российской Федерацией иностранным заемщикам, а также по вопросам мониторинга проектов, реализуемых в Российской Федерации с участием международных финансовых организаций;

4) финансовые организации, отобранные в установленном порядке, - по вопросам размещения и выкупа облигаций внутренних и внешних облигационных займов Российской Федерации;

5) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" - по вопросам хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета прав и перехода прав на ценные бумаги, собственником которых является Российская Федерация.

6. За выполнение в 2019 году функций агентов Правительства Российской Федерации, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", акционерному обществу "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" и публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк" выплачивается вознаграждение в общей сумме до 788 145,5 тыс. рублей. Объем вознаграждения агентам Правительства Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации или уполномоченным им Министерством финансов Российской Федерации в пределах указанной суммы.

7. За выполнение в 2019 году функций агентов по размещению и выкупу облигаций внутренних и внешних облигационных займов Российской Федерации финансовым организациям, отобранным в установленном порядке, выплачивается вознаграждение в общей сумме до 448 650,0 тыс. рублей. Оплата услуг по размещению облигаций внутренних и внешних облигационных займов Российской Федерации, за исключением облигаций, обращение которых на вторичном рынке не предусмотрено, осуществляется за счет средств, привлеченных в результате размещения в 2019 году облигаций внутренних и внешних облигационных займов Российской Федерации, в соответствии с договорами, заключенными с указанными организациями, с отражением указанной операции в отчете об исполнении федерального бюджета.

Статья 19. Особенности обслуживания в 2019 году Центральным банком Российской Федерации и кредитными организациями отдельных счетов участников бюджетного процесса

1. Установить, что учреждения Центрального банка Российской Федерации и кредитные организации без взимания платы:

1) обслуживают счета, открытые Федеральному казначейству и его территориальным органам;

2) обслуживают счета, открытые финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

3) проводят операции по приему наличных денежных средств в валюте Российской Федерации от организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), и по обеспечению указанных организаций наличными денежными средствами в валюте Российской Федерации;

4) оказывают услуги Федеральному казначейству и его территориальным органам по изготовлению экземпляров распоряжений на бумажном носителе;

5) оказывают услуги по переводу денежных средств с применением телеграфной технологии территориальным органам Федерального казначейства.

2. Центральный банк Российской Федерации оказывает информационные услуги в платежной системе Банка России, а также услуги по передаче электронных сообщений по финансовым операциям Федеральному казначейству и его территориальным органам без взимания платы.

3. Установить, что Центральный банк Российской Федерации ежеквартально представляет в Федеральное казначейство информацию о счетах и об остатках денежных средств на указанных счетах на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, в валюте Российской Федерации, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях:

1) федеральным казенным учреждениям и федеральным бюджетным учреждениям;

2) финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для учета операций со средствами бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

3) получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) для учета операций со средствами, поступающими в их временное распоряжение;

4) казенным учреждениям субъектов Российской Федерации (муниципальным казенным учреждениям) и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации (муниципальным бюджетным учреждениям);

5) органам управления государственными внебюджетными фондами для учета средств бюджетов государственных внебюджетных фондов;

6) получателям средств бюджетов государственных внебюджетных фондов для учета средств, поступающих в их временное распоряжение.

4. При установлении факта незакрытия в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях счетов, указанных в части 3 настоящей статьи, открытых с нарушением федеральных законов, предусматривающих требования к открытию указанных счетов, операции по ним подлежат приостановлению на основании направляемых в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, Федеральным казначейством и его территориальными органами представлений о приостановлении операций.

5. Установить, что Публичное акционерное общество "Сбербанк России" и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) обслуживают счета Федерального казначейства в иностранных валютах, открытые ему для проведения валютных операций со средствами федерального бюджета (средствами, предоставленными в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации из федерального бюджета), средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, средствами федеральных бюджетных и автономных учреждений, средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, осуществляемых участниками бюджетного процесса, федеральными бюджетными и автономными учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями и иными юридическими лицами, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства.

6. Установить, что Центральный банк Российской Федерации представляет в Федеральное казначейство информацию о счетах и об остатках денежных средств на указанных счетах по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, в валюте Российской Федерации и в иностранных валютах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и кредитных организациях:

1) финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

2) органам управления государственными внебюджетными фондами;

3) получателям средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

4) государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям;

5) государственным (муниципальным) унитарным предприятиям;

6) государственным корпорациям (компаниям).

7. Информация, предусмотренная частью 6 настоящей статьи, не представляется Центральным банком Российской Федерации в отношении счетов, информация о которых представляется Центральным банком Российской Федерации в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

8. При наличии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях указанных в части 3 настоящей статьи счетов ликвидированных организаций, которые не были ими закрыты, соответствующие учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитные организации осуществляют закрытие данных счетов и перечисляют на основании своих распоряжений остатки денежных средств с этих счетов в доход соответствующего бюджета.

9. Счета, предназначенные для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям организациями, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), подлежат открытию территориальными органами Федерального казначейства в банках, включенных в перечень банков, предусмотренный пунктом 3 статьи 741 Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 20. Особенности исполнения в 2019 году бюджета города Байконура

1. Налоговые льготы на территории города Байконура предоставляются по решению главы администрации города Байконура на основании полномочий, предоставленных ему в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконура, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти.

2. Льготы на территории города Байконура не предоставляются по федеральным налогам, в том числе предусмотренным специальными налоговыми режимами, сборам и таможенным пошлинам.

3. Налоговые льготы, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при одновременном соблюдении ими следующих условий:

1) наличия расположенных на территории города Байконура (включая космодром Байконур) помещений, имущественных, производственных или других комплексов, необходимых для производства товаров (работ, услуг);

2) реализации продукции (работ, услуг) на территории города Байконура (включая космодром Байконур).

4. С учетом особого режима безопасного функционирования объектов и организаций, а также проживания граждан на территории города Байконура запрещается государственная регистрация на его территории юридических лиц, являющихся налогоплательщиками, но не осуществляющих свою деятельность на территории города Байконура.

5. Органами государственного финансового контроля Российской Федерации проводятся ревизии и проверки исполнения бюджета города Байконура.

Статья 21. Особенности исполнения федерального бюджета в 2019 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Федерального закона:

1) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 3 714 625,3 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 3 706 007,3 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 3 715 707,3 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на оказание международной помощи развитию, выполнение обязательств Российской Федерации перед иностранными государствами, международными организациями и форумами, реализацию иных мероприятий в рамках международного сотрудничества по решениям Правительства Российской Федерации;

2) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 540 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 480 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 460 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по ликвидации последствий крупномасштабных стихийных бедствий, определенных решениями (поручениями) Президента Российской Федерации, на территориях субъектов Российской Федерации по решениям Правительства Российской Федерации;

3) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 45 426 956,2 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 26 983 686,7 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 27 002 333,1 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в том числе на компенсационные выплаты работникам федеральных государственных органов при сокращении численности указанных работников в соответствии с решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

4) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 143 551 327,3 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 208 903 959,3 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 284 416 516,9 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Правительства Российской Федерации, направленных на совершенствование системы материальной мотивации федеральных государственных гражданских служащих (в 2019 году - на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих, в том числе на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих, участвующих в реализации национальных и федеральных проектов, в объеме 375 300,0 тыс. рублей; в 2020 и 2021 годах - на поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания, материальное стимулирование, пенсионное обеспечение федеральных государственных гражданских служащих);

5) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 4 146 023,3 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 5 560 810,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 9 709 282,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на выплату выходного пособия судьям, ушедшим или удаленным в отставку (в том числе в связи с отказом судей от перевода в создаваемые кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции), ежемесячного пожизненного содержания судьям, пребывающим в отставке, единовременного пособия в связи со смертью судьи или вступлением в законную силу решения суда об объявлении его умершим семье судьи, ежемесячного возмещения в связи с гибелью (смертью) судьи, в том числе пребывавшего в отставке, нетрудоспособным членам семьи судьи, находившимся на его иждивении, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

6) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 600 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 600 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 600 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на выплату денежных компенсаций истцам в соответствии с решениями Европейского Суда по правам человека;

7) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 19 148 987,8 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 16 449 789,2 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 26 138 046,5 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, включая оказание финансовой поддержки субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона, в том числе в целях социально-экономического развития Сахалинской области в размере до 50 процентов объема поступлений от налога на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" по нормативу 50 процентов с учетом предусмотренных на указанные цели бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона";

8) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 1 413 500,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 4 584 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 4 888 500,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий национальных проектов "Образование" и "Культура" по решениям президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;

9) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 65 064 750,0 тыс. рублей и в объеме согласно приложениям 11 (секретно), 14 (секретно) и 16 (секретно) к настоящему Федеральному закону, на 2020 год в объеме 71 234 070,0 тыс. рублей и в объеме согласно приложениям 11 (секретно), 14 (секретно) и 16 (секретно) к настоящему Федеральному закону и на 2021 год в объеме 113 428 445,2 тыс. рублей и в объеме согласно приложениям 11 (секретно), 14 (секретно) и 16 (секретно) к настоящему Федеральному закону, предусмотренных по подразделу "Государственный материальный резерв" раздела "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие вопросы в области национальной обороны" раздела "Национальная оборона", подразделам "Органы безопасности" и "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" и подразделам "Исследование и использование космического пространства" и "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по обеспечению отдельных мероприятий в сфере национальной обороны, национальной безопасности, исследования и использования космического пространства, правоохранительной деятельности, развития оборонно-промышленного комплекса и мероприятий по ликвидации последствий деятельности объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического оружия, а также по формированию государственного материального резерва;

10) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной обороны" раздела "Национальная оборона" классификации расходов бюджетов, на выполнение обязательств, принятых по договорам при осуществлении военно-технического сотрудничества, а также на проведение мероприятий, связанных с восполнением продукции военного назначения, поставленной из наличия при осуществлении военно-технического сотрудничества, на расходы Министерства обороны Российской Федерации, связанные с проведением паспортизации объектов Министерства обороны Российской Федерации, выполнением работ по развитию и пополнению информационных ресурсов Министерства обороны Российской Федерации "Память народа" и "Подвиг народа", регистрацией прав собственности и оформлением правоустанавливающих документов, обеспечением выполнения международных обязательств по размещению воинских формирований Российской Федерации на территориях иностранных государств, на 2019 год в объеме 4 400 428,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 4 400 428,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 4 400 428,0 тыс. рублей в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и подведомственных им получателей средств федерального бюджета, от реализации продукции военного назначения из наличия федеральных органов исполнительной власти и оказания услуг (выполнения работ) при осуществлении военно-технического сотрудничества, от реализации в установленном порядке земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности, а также средств от оказания услуг (выполнения работ) на основании договоров гражданско-правового характера, заключаемых в случаях, предусмотренных законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Министерства обороны Российской Федерации и подведомственных ему получателей средств федерального бюджета (за исключением доходов от передачи в аренду продукции военного назначения при осуществлении военно-технического сотрудничества, превышающих объемы расходов по контрактам, связанным с выполнением обязательств по передаче в аренду продукции военного назначения);

11) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 962 507,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Органы безопасности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, на расходы Федеральной службы охраны Российской Федерации, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от реализации высвобождаемого недвижимого военного и иного имущества, находящегося в оперативном управлении Федеральной службы охраны Российской Федерации, и от реализации в установленном порядке земельных участков, предоставленных Федеральной службе охраны Российской Федерации в постоянное (бессрочное) пользование;

12) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 2 513 666,9 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 2 513 666,9 тыс. рублей и на 2021 год в объеме

2 513 666,9 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций природного характера на территориях субъектов Российской Федерации, по решениям Правительства Российской Федерации, а в случае отсутствия возможности обеспечения страховой защиты имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей в субъекте Российской Федерации - на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации по отдельным субъектам Российской Федерации, принимаемых в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

13) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 500 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 500 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 500 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

14) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 6 219 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 6 419 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме

6 419 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий Национальной технологической инициативы по решениям Правительства Российской Федерации;

15) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 2 909 020,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по обеспечению отдельных мероприятий в сфере национальной химической и биологической безопасности Российской Федерации;

16) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 1 000 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на предоставление имущественных взносов Российской Федерации в уставный капитал государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", вкладов в уставные капиталы акционерного общества "Российский экспортный центр" и акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в соответствии с принятыми в случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации об утвержденном размере уставного капитала указанных юридических лиц;

17) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 13 098 237,8 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 24 553 985,3 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 28 406 165,4 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий национального проекта "Экология" по решениям президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам;

18) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 295 887,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 295 887,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме 295 887,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на выполнение государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих и государственного задания на оказание государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с решениями Президента Российской Федерации и (или) Правительства Российской Федерации;

19) бюджетных ассигнований на 2019 год в объеме 3 157 673,0 тыс. рублей, на 2020 год в объеме 3 157 673,0 тыс. рублей и на 2021 год в объеме

3 157 673,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на предоставление единовременной субсидии на приобретение жилых помещений федеральным государственным гражданским служащим в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

2. Установить, что Правительство Российской Федерации вправе в 2019 году принимать решения о выпуске материальных ценностей государственного материального резерва, хранящихся в организациях, входящих в систему государственного материального резерва, в целях освежения запасов государственного материального резерва по истечении установленного срока их хранения без одновременной поставки и закладки в государственный материальный резерв равного количества аналогичных материальных ценностей с восполнением в последующие годы.

3. Установить, что в 2019 году в случае снижения объема денежных средств, составляющих чистые активы закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций "Российский Фонд Прямых Инвестиций", ниже 30 000 000,0 тыс. рублей Правительство Российской Федерации вправе принять решение о приобретении дополнительных инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов.

4. Установить, что сроки и условия погашения задолженности перед Российской Федерацией по государственным контрактам, заключенным Министерством обороны Российской Федерации, Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" с акционерными обществами "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева", "Ракетно-космический центр "Прогресс", "Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина", публичным акционерным обществом "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" и федеральным государственным унитарным предприятием "Научно-производственное объединение "Техномаш" в период с 2001 по 2016 год, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5. Установить, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2019 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляются субсидии на софинансирование реализации мероприятий программы содействия созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях и иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования, на 2018 - 2020 годы в объемах не менее остатков не использованных в 2018 году указанных межбюджетных трансфертов, направленных в резервный фонд Правительства Российской Федерации.

6. Установить, что в 2019 году по решению Правительства Российской Федерации дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (город Москва) в объеме до 5 250 000,0 тыс. рублей при поступлении в федеральный бюджет в указанном объеме субсидии из бюджета города Москвы в целях строительства объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги.

7. Установить, что в 2019 году финансовое обеспечение расходов федерального бюджета на осуществление Федеральным агентством железнодорожного транспорта функций концедента по концессионному соглашению на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино осуществляется в пределах поступления доходов федерального бюджета от концессионной платы, уплаченной концессионером в соответствии с условиями указанного концессионного соглашения, в размере до 120 000,0 тыс. рублей.

8. Установить, что в 2019 году публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" по решению Правительства Российской Федерации вправе использовать средства неиспользованного взноса в уставный капитал открытого акционерного общества "РусГидро", осуществленного в соответствии с:

1) частью 6 статьи 25 Федерального закона от 24 ноября 2008 года N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" на завершение строительства берегового водосброса Саяно-Шушенской ГЭС, в целях реализации инвестиционного проекта "Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край. Корректировка 2017" в размере 476 934,7 тыс. рублей путем внесения взноса в уставный капитал акционерного общества "ТЭЦ в г. Советская Гавань";

2) пунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 24 ноября 2008 года N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" на реализацию комплексного инвестиционного проекта "Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта "Комплексное развитие Южной Якутии", в целях реализации инвестиционного проекта "Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань, Хабаровский край. Корректировка 2017" в размере 422 369,5 тыс. рублей путем внесения взноса в уставный капитал акционерного общества "ТЭЦ в г. Советская Гавань".

9. (Секретно.)

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль 29 ноября 2018 года N 459-ФЗ

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