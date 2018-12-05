ЦБ стал активно запрещать операции внутри банковских групп

Новости

Chevrolet заинтриговал тяжелым пикапом 12:04
В Калмыкии сгорел следовавший в Дагестан пассажирский автобус 11:52
Экс-солистка "Лицея" призналась, что серьезно больна 11:45
Для аэропорта Симферополь попросят оригинал картины Айвазовского 11:37
Во Владивостоке из-за нехватки кадров предложили вести уроки родителям 11:37
Парламентскую встречу в Смоленске посвятили проблемам молодежи 11:37
В Саратове организатору квеста предъявили обвинение за ожоги участниц 11:36
Аэропорт Волгограда переименуют в честь Алексея Маресьева 11:35
Около 40 животных могли сгореть в московском приюте 11:34
Энн Хэтэуэй позвали в "Улицу Сезам" 11:33
Какие функции могут появиться у Банка развития в Беларуси 11:32
У посетительницы Эрмитажа украли миллион рублей 11:29
На Ямале прокуроры проверят данные о "золотом парашюте" замглавы города 11:27
РПЦ прокомментировала решение ЕСПЧ по делу Pussy Riot 11:27
Мультипликатор Юрий Гриневич умер в возрасте 46 лет 11:25
Ford определился с названием электрокроссовера 11:25
Клинцевич: Судьбу украинских моряков решит суд, а не Госдеп 11:23
МИД РФ: Россия против слома ДРСМД 11:21
Умер актер из "Свадьбы лучшего друга" Филип Боско 11:17
Хабаровскую воспитательницу осудили за попытку сбыта наркотиков 11:13
Доля спама в интернет-трафике РФ в 2018 году превысила мировой уровень 11:10
В Петербурге пропали 20 тонн куриного фарша 11:09
В Карелии мужчина пообещал убить соседку за занятия фитнесом 11:08
Названы регионы с самым упитанным населением 11:08
Крымские города вошли в топ популярных курортов РФ на Новый год 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 11:56
Рубрика: Экономика

ЦБ стал активно запрещать операции внутри банковских групп

Текст: Игорь Зубков
В случае отзыва лицензии или серьезных проблем у одного банка, входящего в неформальную банковскую группу, Банк России оперативно ограничивает возможности схемных операций внутри этой группы. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

С помощью схемных операций банкиры камуфлируют низкое качество кредитного портфеля, нарушения обязательных нормативов, выводят активы и так далее.

Банк России не станет требовать информацию о крупных валютных сделках

По словам Поляковой, распознавать неформальные группы помогает проведенная за последние два года централизация банковского надзора.

"Раньше, если, допустим, в Москве территориальное управление Банка России выявляло такую группу, ее участники могли быстро рассеяться по всей России, перерегистрироваться - кто-то в Забайкалье, кто-то в Иркутске, кто-то в Красноярске, - говорит Ольга Полякова. - И чтобы прекратить неправомерную деятельность группы, приходилось тратить много времени и усилий".

Выявляя проблемную неформальную группу, Банк России использует весь арсенал мер, которые есть у надзора.

Банки будут тщательнее следить за клиентами

"Например, если у банка возникают проблемы с качеством активов, мы начинаем с ограничения аппетитов по привлечению вкладов, а в случае с неформальными банковскими группами ограничиваем и активные операции - не разрешаем вкладывать денежные средства в банки группы, не разрешаем им переуступать кредиты с отсрочкой платежа, не говоря уже о том, что не разрешаем покупать векселя друг друга. Иначе говоря, ограничиваем все, что может способствовать разрастанию схемных операций, - рассказала Ольга Полякова. - Я не могу сказать, что это так легко, поскольку мало выявить, надо еще доказать, в том числе с соблюдением всех правовых последствий. Мы стараемся быть оперативными, но все решения должны строго соответствовать формальным критериям, чтобы мы могли отстоять его в суде".

Полную версию интервью Ольги Поляковой читайте в ближайших номерах "Российской газеты"

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Отзыв лицензий у банков
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Французские СМИ назвали причину успеха Путина на международной арене
Клинцевич: Судьбу украинских моряков решит суд, а не Госдеп
МИД РФ: Россия против слома ДРСМД
На Украине высказались против ухода российского бизнеса из страны
В США генпрокуроры потребовали проверить бизнес Трампа