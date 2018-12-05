ЦБ стал активно запрещать операции внутри банковских групп

В случае отзыва лицензии или серьезных проблем у одного банка, входящего в неформальную банковскую группу, Банк России оперативно ограничивает возможности схемных операций внутри этой группы. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

С помощью схемных операций банкиры камуфлируют низкое качество кредитного портфеля, нарушения обязательных нормативов, выводят активы и так далее.

По словам Поляковой, распознавать неформальные группы помогает проведенная за последние два года централизация банковского надзора.

"Раньше, если, допустим, в Москве территориальное управление Банка России выявляло такую группу, ее участники могли быстро рассеяться по всей России, перерегистрироваться - кто-то в Забайкалье, кто-то в Иркутске, кто-то в Красноярске, - говорит Ольга Полякова. - И чтобы прекратить неправомерную деятельность группы, приходилось тратить много времени и усилий".

Выявляя проблемную неформальную группу, Банк России использует весь арсенал мер, которые есть у надзора.

"Например, если у банка возникают проблемы с качеством активов, мы начинаем с ограничения аппетитов по привлечению вкладов, а в случае с неформальными банковскими группами ограничиваем и активные операции - не разрешаем вкладывать денежные средства в банки группы, не разрешаем им переуступать кредиты с отсрочкой платежа, не говоря уже о том, что не разрешаем покупать векселя друг друга. Иначе говоря, ограничиваем все, что может способствовать разрастанию схемных операций, - рассказала Ольга Полякова. - Я не могу сказать, что это так легко, поскольку мало выявить, надо еще доказать, в том числе с соблюдением всех правовых последствий. Мы стараемся быть оперативными, но все решения должны строго соответствовать формальным критериям, чтобы мы могли отстоять его в суде".

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