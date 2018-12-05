Центробанк сократил на 45 процентов сотрудников надзора

В результате централизации банковского надзора, завершенной в октябре, численность его сотрудников, как в центральном аппарате Банка России, так и в его территориальных подразделениях уменьшилась примерно на 45 процентов и к настоящему времени составляет менее одной тысячи человек. Об этом в интервью "Российской газете" рассказала заместитель председателя Банка России Ольга Полякова.

"Был отбор, профессиональное тестирование, а сотрудники, которые претендовали или уже занимали руководящие посты, проходили также тестирование на способность управлять процессами, - отметила Ольга Полякова. - Самое важное - наш кадровый состав на сегодняшний день сформирован из понимающих именно надзорные процессы сотрудников. Нам удалось обеспечить непрерывность деятельности в процессе реформирования, сохранить накопленные нашими сотрудниками в регионах знания о кредитных организациях".

ЦБ провел реформу за два года, она стала крупнейшей с момента создания банковского надзора. В результате он окончательно "ушел" из территориальных учреждений Банка России и теперь сосредоточен в двух подразделениях его центрального аппарата - Службе текущего банковского надзора и Департаменте надзора за системно значимыми кредитными организациями. Сотрудниками Службы текущего банковского надзора являются и представители ЦБ в регионах, которые непосредственно контактируют с кредитными организациями.

По словам Ольги Поляковой, реформа повысила управляемость, исключила региональные различия в подходах к оценке бизнес-моделей банков и убрала лишние звенья в процессе принятия решений, сделав надзор более оперативным.

"Основная наша задача сейчас - перейти к комплексной оценке деятельности кредитной организации, а это можно сделать только при полном понимании, что собой представляет ее бизнес-модель, видеть ее деятельность в разрезе региона, в разных сегментах бизнеса. То есть, на чем банк зарабатывает, на чем он теряет, в чем его сильные и слабые стороны, насколько он жизнеспособен в сложной конкурентной среде на рынке.

Среди преимуществ - и возможность сравнивать банковские бизнес-модели по их качественным показателям. Централизация решает проблему различных подходов к одним и тем же ситуациям в разных регионах, которые возникали иногда в силу того, что региональные подразделения слишком "проникались симпатией" к поднадзорным. Но это, скорее, более частная проблема.

Пожалуй, важнее, что централизация позволяет надзору быть более профессиональным - иметь в штате специалистов, которые в состоянии качественно оценить бизнес банка по разным параметрам: иметь и специалистов по кредитным рискам, по оценке залога, экспертов по ценным бумагам. Банковский бизнес - очень сложный, в надзоре должны быть профильные специалисты уровнем не ниже, чем на рынке. А создавать такие команды из узких специалистов в каждом регионе - необоснованно сложно и дорого для общества".

Полную версию интервью Ольги Поляковой читайте в ближайших номерах "Российской газеты".