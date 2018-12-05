Чтобы разблокировать карту, банки требуют явиться лично

Заурядный перевод на отнюдь не заоблачную сумму - 17 тысяч рублей - обернулся блокировкой моей карты. Почему онлайн-банкинг решил забастовать и выдал мне сообщение "Подозрительный перевод, карта заблокирована", мне выяснить так и не удалось. Похоже, что в таких случаях клиент абсолютно беспомощен. Особенно если нет возможности быстро дойти до ближайшего отделения банка.

У меня такой возможности не было. На календаре - суббота. Я - на даче. В ближайшем городе отделения моего банка нет. Приятелю, которому в выходной срочно понадобились деньги и я взялась помочь, средства все же перевели - другой человек, с другой карты, другого банка. Ну, а я осталась за 100 км от Москвы почти без наличных и с заблокированной картой. Красота.

Я попыталась позвонить в банк. И даже быстро дозвонилась. Но переговоры закончились ничем. Почему случилась блокировка, объяснять мне отказались: "Причины приостановки операций - это внутренняя информация, клиентам мы ее не раскрываем". Вот так. Мой счет. Моя карта. И банк вроде тоже мой, я на открытый в нем счет зарплату уже много лет перевожу и регулярно получаю предложения оформить очередную кредитку как "золотой" и со всех сторон надежный клиент... Но в этот раз что-то пошло не так...

И разблокировать мою карту по звонку банк тоже отказался напрочь. Секретное слово, имя питомца, любимое блюдо и девичья фамилия матери - все эти "сверхсекретные" способы установить мою личность (как и номер телефона, адрес и данные паспорта) банк отмел сходу. Чтобы разблокировать карту, мне нужно было ехать в отделение банка. За 100 км. В Москву. Хорошо еще, бак полный был в машине.

Оказывается, если верить моим коллегам-журналистам, в последнее время подобные случаи происходят довольно часто. Дело в том, что в конце сентября вступил в силу закон о противодействии мошенническим банковским операциям, и банки получили не только право, а прямо-таки обязанность "под лупой" отслеживать и немедленно блокировать все сколько-нибудь подозрительные переводы. Правда, как поясняют в ЦБ, банки должны сами связаться с клиентом и убедиться, что попытка перевода не была ложной, что клиент жив-здоров и действительно хочет перевести деньги. Но мне-то никто не звонил! И на мой звонок отреагировали как на вражескую вылазку.

Второй повод для блокировки (он существовал и раньше) - требования "антиотмывочного" 115-го федерального закона. Вроде как под него попадают транзакции на сумму свыше 600 тысяч рублей. Но, как пояснили в ЦБ, банки в принципе имеют право просить у клиента пояснений по переводу и в случае меньшей суммы. Мне таких вопросов не задавали. Да и сумма моего перевода слегка отличалась от 600 тысяч...

Одним словом, в прессе довольно много рассказов о блокировке переводов на "смешные" суммы - порой даже меньше тысячи рублей. Но названные в СМИ "сверх-бдительные" банки дружно от обвинений открестились: да, иногда переводы блокируют, но никакого "массового" характера в этом нет. Обычная рутинная работа во благо клиента.

В ЦБ, к слову, тоже вполне официально сообщили, что "массовых обращений" по поводу приостановленных транзакций к ним не поступало. И еще раз подтвердили, что банки должны перепроверять все подозрительные операции. "При этом если клиент столкнулся с такой проблемой, он может обратиться в интернет-приемную Банка России на сайте www.cbr.ru", - ответили в ЦБ на запрос "РГ - Недели".

Вдали от отделения банка клиент оказывается беспомощным

"У каждого банка своя клиентская база, на которую он ориентируется, изучает поведение клиентов, реагирует на резкие отклонения в поведении, - пояснял "РГ" в своем интервью глава департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. - Например, сигналом может стать ситуация, когда с одной и той же карты идут переводы на большое количество других карт. Причем одновременно и большими суммами. Это касается не только физических, но и юридических лиц. Или когда юрлицо перечисляет деньги на счета физических лиц в другие регионы со странными пояснениями по поводу назначения платежа. Или, скажем, ежемесячные траты у клиента составляли некую более-менее постоянную сумму, а потом вдруг счет быстро "зачищается".

Очевидно, что заранее угадать, какая именно операция может послужить поводом к блокировке, невозможно. Наверное, "стандартные" ежемесячные переводы - например, по квартплате и за воду, свет, газ - никто блокировать не будет. Но если, как в моем случае, вы захотите отправить пусть даже небольшую сумму новому для вас адресату, могут возникнуть проблемы.

Многие уже привыкли, выезжая за рубеж, делать "контрольный" звонок в банк, предупреждать, что будут пользоваться картой не дома. Может, теперь, собираясь отправить перевод, тоже стоит сделать "упреждающий" звонок? Попробую в следующий раз. Посмотрю, что мне ответят сотрудники банка.