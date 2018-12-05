В Гамбурге открывается трехдневный съезд Христианско-демократического союза, обещающий стать знаковым в политической истории современной Германии. На нем 7 декабря делегаты изберут нового лидера партии, с поста которого уходит канцлер Германии Ангела Меркель. У ее преемника или преемницы во главе ХДС есть все шансы в обозримом будущем возглавить и немецкое правительство.

Основная борьба развернулась между экс-премьером земли Саар 56-летней Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую Меркель недавно выдвинула в генеральные секретари партии, и одним из главных оппонентов канцлера в рядах ХДС - 63-летним юристом Фридрихом Мерцем. В свое время он лишился поста лидера фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в бундестаге, как считается, именно из-за маневров Меркель и надолго ушел из политики в бизнес. Однако теперь решил взять реванш, обещая вернуть правящую партию на истинно консервативные рельсы, с которых "немецкая железная леди" за годы своего бессменного председательства увела ее влево. Карренбауэр же, напротив, называют продолжательницей курса Меркель. Конкуренцию им пытается составить 38-летний министр здравоохранения Йенс Шпан, однако эксперты признают, что его шансы крайне малы. Как бы то ни было, последние недели все три кандидата активно участвовали в дебатах, и весьма бурных. "Хотя генсек ХДС считается фавориткой гонки, ничего еще не предрешено. На мой взгляд, шансы Крамп-Карренбауэр и Мерца - 55-60 против 45-40 процентов", - поделился с "РГ" немецкий политолог Александр Рар.

Большинство немецких политиковне мыслят себя вне представленийоб американском лидерстве

Примечательно, что искушенный политик Крамп-Карренбауэр (у нее за плечами не только шесть с половиной лет управления своей родной землей Саар, но и должности в различных министерствах) по некоторым болезненным для немецкого общества вопросам попыталась все же дистанцироваться от взглядов канцлера. Особенно это бросалось в глаза во время дискуссий вокруг миграционной политики, которую Крамп-Карренбауэр призвала ужесточить. "Я многим обязана Меркель, нас много связывает, - признала она во время региональной партийной конференции в Берлине. - Но на определенные вещи мы смотрим по-разному". В частности, передает Spiegel Online, кандидат пообещала взять на вооружение идею создания транзитных центров для содержания мигрантов, более активно разыскивать подозреваемых в криминале и заключать с государствами Ближнего Востока и Африки двусторонние соглашения об оперативном возвращении беженцев.

Как раз на фоне внутринемецких дебатов случился инцидент в Керченском проливе, в связи с чем кандидаты не только выступили с критикой в адрес РФ, но и высказались по поводу проекта "Северный поток-2". И если Крамп-Карренбауэр упомянула о возможном сокращении объемов транзита голубого топлива через строящийся газопровод, то Мерц и вовсе призвал поставить вопрос о его целесообразности.

"Не думаю, что подобные заявления - только элемент предвыборной риторики, - считает Александр Рар. - Уверен, что следующий канцлер ФРГ, кто бы ни занял кресло Меркель, первым делом нанесет визит в Вашингтон. Большинство современных немецких политиков не мыслят себя вне представлений об американском лидерстве. Что касается "Северного потока-2", то на него в Германии уже выдано разрешение, поэтому отменить его невозможно. И пока канцлером остается госпожа Меркель, этого точно не случится. Другое дело, что США будут продолжать оказывать давление на европейцев. И случись еще две-три провокации, подобные той, что Киев устроил в Керченском проливе, Берлин вполне может объявить, что больше не поддерживает этот и другие проекты с Москвой политически. То есть немецкие компании останутся один на один перед лицом прессинга со стороны Соединенных Штатов. О том, что на самом деле произошло в том же Керченском проливе, в Европе очень плохо осведомлены - это видно и из слов Крамп-Карренбауэр. Другое дело, что политик на посту канцлера располагает уже более полной информацией по всем вопросам, в том числе от спецслужб, и на него возлагается ответственность уже совсем другого порядка. Но точно предсказать, как будут развиваться отношения Берлина и Москвы, сейчас невозможно".