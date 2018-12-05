Девелоперы заработали на новостройках Москвы и Подмосковья

В третьем квартале 2018 года первичный рынок недвижимости Москвы поставил очередной рекорд. В январе - сентябре в столичных новостройках был зарегистрирован 53 861 договор долевого участия (ДДУ) на жилые помещения.

По оценке аналитиков "Метриум", этот показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года почти на 47 процентов. В сентябре количество зарегистрированных ДДУ впервые превысило отметку в 7 тысяч единиц. А количество ДДУ за 9 месяцев этого года сопоставимо с данными за весь 2017 год.

Ипотечный рынок за 9 месяцев года продемонстрировал еще более высокую динамику, чем "первичка". В общей сложности банки выдали 62,5 тысячи ипотечных кредитов - на 72,2 процента больше, чем годом ранее.

"В 2018 году столичный рынок первичной недвижимости оказался в очень большой зависимости от ипотеки, - отметила управляющий партнер "Метриум" (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая. - Доля сделок, заключаемых с привлечением ипотечного кредитования, значительно выросла относительно прошлых лет и продолжает увеличиваться. Поэтому новости о повышении ключевой ставки ЦБ вызвали настоящий ажиотаж, следствием которого стал очередной исторический максимум, а также преодоление очередного рубежа - отметки в 7 тысяч сделок".

Ожидание роста ставок по ипотеке побудило купить жилье тех, у кого квартира уже есть. По данным "ИНКОМ-Недвижимость", москвичи стали чаще рассматривать объекты в новостройках Московской области как вспомогательное жилье. За три года количество таких сделок выросло с единичных до 8 процентов от общего объема, посчитали аналитики компании. Покупатели делятся на две категории: первые покупают квартиру в Подмосковье в качестве альтернативы даче (таких сделок в общем объеме 3 процента), вторые вкладывают в дополнительное жилье с инвестиционной целью (5 процентов сделок). Квартиру в привлекательном городе-спутнике можно выгодно сдавать внаем, второй вариант - переехать в нее, а сдавать московскую квартиру.

Популярные подмосковные города, в том числе с точки зрения экологии, это Одинцово, Королев, Красногорск, Звенигород, Домодедово. Все они с точки зрения рынка недвижимости имеют высокий статус - приобретенная квартира может стать как местом проживания владельца, так и самостоятельным активом для сдачи.

"Доводами в пользу покупки городской квартиры в Подмосковье вместо домостроения являются налог на землю и слабый спрос на загородную недвижимость (иными словами, в случае необходимости продать дом будет затруднительнее). Однако доля клиентов, которые делают такой выбор, в целом невелика", - отметил начальник отдела продаж департамента новостроек "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков. По его словам, квартиры в новостройках для загородного отдыха приобретают преимущественно в средней удаленности от столицы - начиная с 15 километров от МКАД и далее. Основными стимулами в стремлении дистанцироваться от Москвы эксперт назвал улучшение экологической обстановки и снижение бюджета покупки.

В качестве альтернативы даче, как рассказал Кочетков, рассматривают исключительно квартиры в малоэтажных жилых комплексах, самое популярное направление - Новорижское. Стоимость квартиры в комфортабельном ЖК на удалении 25 километров от Москвы начинается от 2,5 миллиона рублей.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Евгения Носкова