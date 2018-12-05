Объявленный президентом РФ Год добровольца (волонтера) стал драйвером для развития этого важного явления. Так выразилось и признание заслуг волонтерских организаций и групп, много лет работающих по всей стране.

Среди них все заметнее проявляют себя корпоративные волонтеры - сотрудники предприятий и организаций, вовлеченные в жизнь местных сообществ. Большие бизнес-структуры постепенно помогают вовлечь в процесс новые компании и привлечь внимание собственников и различных стейкхолдеров к этой тематике. Также они помогают верифицировать волонтерскую деятельность в глазах владельцев бизнеса и общества.

Сейчас в России понятие волонтерство не должно вызывать никаких домыслов, поскольку это признанный государством социальный институт и политическая воля лидера государства. Общество стало получать больше информации о волонтерстве. Что касается корпоративного сегмента, многие бизнесы зависят от государства не только в регуляторике, но и в исполнении госзаказов. Бизнес развивается в пространстве формальных институтов, которые обусловлены законодательством. Он коммуницирует с государством и властью. В этом случае программы корпоративного волонтерства становятся мостиком между деятельностью бизнеса и региональных, муниципальных властей.

Я бы выделил три основных тренда корпоративного волонтерства, ярко проявляющихся в конце этого года. Во-первых, программы становятся все более продуманными, детальными и не спорадически реализуемыми. Если 5-6 лет назад компании по праздникам ездили в детские дома с подарками в виде бытовой техники, гаджетов, канцелярских товаров, то сейчас бизнес разрабатывает и внедряет программы с пролонгированным эффектом, которые максимально понятны всем аудиториям. Во-вторых, становится все больше компаний, которые реализуют свои волонтерские проекты. И все больше в этот процесс втягиваются компании среднего бизнеса. Если в самом обществе 7 процентов волонтеров, то и в бизнесе их не может быть 77 процентов, даже в самых передовых компаниях. Вовлеченность остается на определенном уровне, и это объективная ситуация. Наши коллеги по всему миру сталкиваются с теми же проблемами. Третий тренд - компании в нашей стране доросли до того, что способны к объединению усилий. Они организуют коллаборации и делают совместные проекты.

Но не нужно забывать, что корпоративное волонтерство должно быть исключительно актом доброй воли. Для многих работников оно становится средством от эмоционального выгорания и переключения от рабочей рутины. Зачастую инициативу сотрудников подхватывают и оформляют HR-департаменты компаний, а затем встраивают программы в стратегическое развитие компании, ориентируясь на устойчивое развитие бизнеса.

В начале 2018 года, по нашим оценкам, бизнес приготовил масштабную программу социальных проектов, в которой планировалось задействовать около 5 миллионов корпоративных волонтеров. После проведения Ассоциацией менеджеров национальной премии за вклад в развитие корпоративного волонтерства "Чемпионы добрых дел" предполагаю, что поставленная задача выполнена. Отрадно, что отличные новые проекты появляются в регионах, а также рождаются новые НКО, которые умеют правильно работать с бизнесом.

Бизнесу во взаимодействии с властью в области корпоративного волонтерства совершенно точно не хватает общих площадок и единства понимания этого явления. Я часто езжу в командировки по регионам и сталкиваюсь с тем, что чиновники высшего звена не всегда имеют представление о корпоративном волонтерстве, а некоторые из них имеют пассионарную позицию.

Сегодня добровольчество уже не является прерогативой некоммерческого сектора, оно шагнуло и в политику, и в государственный сектор, и в бизнес

Уверен, что в вопросе просвещения, популяризации этого вида деятельности большая ответственность лежит на общественных организациях. Это наша зона роста. Ассоциация менеджеров более 15 лет "проповедует" тему корпоративного волонтерства, корпоративной социальной ответственности. В течение Года волонтера мы создали образовательный курс в РГСУ, который стартует в начале 2019 года. Он представляет собой полноценную образовательную программу повышения квалификации по работе с волонтерами для корпоративного сектора.

Корпоративное волонтерство можно разделить на три основных вида. Волонтерство руками - посадить деревья, сдать кровь. Волонтерство, основанное на навыках, - skill-based. К примеру, я не водитель-таксист, но у меня есть права и автомобиль. И в субботний выходной день я помогаю перевозить больного ребенка из больницы домой. Третий вид - pro bono, в рамках которого оказывается профессиональная помощь на безвозмездной основе. Когда бухгалтер в субботний день занимается отчетностью для некоммерческой организации или PR-специалист в выходные редактирует и наполняет сайт НКО. Наши американские коллеги из фонда Taproots считают, что pro bono может быть в 300 раз эффективнее, чем волонтерство руками.

Если вы только начинаете, то берите самые простые форматы - донорство, посадку деревьев. Это понятно каждому в независимости от региона, национальности и вероисповедания сотрудников. Как только погружаешься в тематику и рассчитываешь эффективность, то выходишь на те форматы, которые лучше воспринимаются обществом.

А потом уже можно создавать такие высокоэффективные проекты, как "Норникель" или "Новард", например. Они провели "Экологический марафон "Понеслось": Моя волонтерская история", который был направлен на экологическое просвещение, помощь заповедным территориям в решении инфраструктурных и организационных задач, популяризацию заповедных территорий и развитие экологического туризма. Холдинг "Новард" во всех компаниях ввел оплачиваемые дни для волонтерской работы, а в новых жилых комплексах часть помещений передается НКО для создания местных волонтерских центров и развития социального бизнеса.

Для создания действительно "проекта-ледокола" необходимо подняться на новый уровень, объединив усилия разных компаний, НКО, вовлекая медиа и селебрити в программы.

Сегодня добровольчество уже не является прерогативой некоммерческого сектора, оно шагнуло и в политику, и в государственный сектор, и в бизнес. Милосердие и помощь ближнему по-прежнему остается частью русской культуры. И по окончании Года волонтера это точно не изменится.