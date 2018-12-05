В 70-е годы прошлого века организация медицинской помощи в нашей стране признавалась одной из самых лучших.

Однако затем система здравоохранения утратила многие из своих достижений: сокращалась средняя продолжительность жизни, росла смертность от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, болезней органов дыхания, пищеварения, инфекционных заболеваний и т.д. Снижались объемы специализированной помощи, современные высокие технологии были малодоступны населению. Это беспокоило людей и не могло не тревожить руководство страны.

В последние годы государство немало сделало для того, чтобы улучшить ситуацию - национальный проект "Здоровье" в 2006 году позволил укрепить материально-техническую базу скорой помощи, увеличить объемы высокотехнологичной медицинской помощи, ввести доплаты врачам и среднему медперсоналу. Затем в 2011-2012 годах программа модернизации медицинских учреждений укрепила материально-техническую базу региональных и федеральных медучреждений, ввела стандарты оказания помощи, начала процесс информатизации отрасли. Эти и другие меры поддержки значительно усилили потенциал сферы здравоохранения, улучшили показатели смертности и заболеваемости, оснащенности поликлиник и больниц. Однако по основным демографическим показателям Российская Федерация все еще отстает от развитых стран.

В 2018 году перед системой здравоохранения президент поставил амбициозные цели: к 2024 году снизить показатели смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тысяч населения. При этом смертность от болезней системы кровообращения должна быть снижена до 450 случаев на 100 тысяч населения, а от новообразований, в том числе от злокачественных, - до 185 случаев на 100 тысяч населения. Не менее серьезна и задача по снижению младенческой смертности - до 4,5 случая на тысячу родившихся детей.

В продолжение государственных мер развития здравоохранения и согласно майскому указу 2018 года сформирован Национальный проект "Здравоохранение", в который входит девять различных подпроектов, касающихся разных аспектов здоровья россиян. Среди основных - подпроект "Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины". Ясно, что достичь этого без применения инновационных технологий и современного медицинского оборудования не удастся. О том, какие возможности инновационное оборудование и высокие технологии сегодня предоставляют врачам и пациентам, рассказал генеральный директор компании Philips в России и СНГ Максим Кузнецов.

Максим Евгеньевич, компания Philips известна во всем мире и у нас в стране своими передовыми разработками в сфере здоровья. Какие решения Philips могут помочь в достижении целей, обозначенных в Национальном проекте "Здравоохранение"?

Максим Кузнецов: Искусственный интеллект способен освободить врачей от рутинной работы. Фото: Пресс-служба Philips

Максим Кузнецов: Наши решения могут быть полезны во многих направлениях национального проекта. Например, задачам проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" соответствуют решения Philips в области кардиологии, которые позволяют не только увеличить доступность медицинской помощи и повысить эффективность использования ресурсов любой клиники, а также количество рентгенохирургических процедур, но и помогают снизить число постоперационных осложнений. Что касается эффективности, то, например, только использование ангиографа вместе с внутрисосудистым ультразвуком во время малоинвазивных вмешательств снижает риск смерти на 54%, тромбозов стентов - на 51%, а также на 41% - вероятность общих кардиологических осложнений. Мы предлагаем высокотехнологические решения на всех этапах взаимодействия с пациентом - от поддержки проведения сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке сердца и ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний до терапевтического и хирургического лечения, а также реабилитации и последующего наблюдения. Для онкологической помощи компания может многое предложить в рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Это целый портфель высокотехнологичных решений для быстрой и точной ранней диагностики рака, как говорится, "с первого раза", планирования лечения и последующего наблюдения. Причем эти решения обеспечивают высокую эффективность онкологической помощи на всех этапах ведения пациента.

Philips - признанный лидер в разработке цифровых технологий. Какие решения могут быть использованы для цифровизации российского здравоохранения?

Максим Кузнецов: Цифровые технологии присутствуют во всех наших решениях для любого направления здравоохранения. Без использования электронного взаимодействия специалистов друг с другом и с пациентом, без интеллектуальных систем анализа медицинских данных сегодня невозможно представить ни диагностику, ни лечение, ни тем более дистанционное консультирование пациентов и ведение медицинской документации.

Искусственный интеллект способен анализировать большой объем данных и подбирать персонифицированную терапию

Сердечно-сосудистые заболевания - одна из основных причин преждевременной смертности в России. В последние годы она несколько снизилась, созданы региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, которые оказывают экстренную помощь. Что может предложить Philips, чтобы статистика результатов стала еще значимее?

Максим Кузнецов: Снижению смертности действительно способствовало создание региональных сосудистых центров (РСЦ) и первичных сосудистых отделений (ПСО). И налаживание эффективного информационного обмена между ними - совершенно логичное и продуманное решение. Когда при начинающемся инфаркте или инсульте человеку своевременно оказана помощь, когда применяются минимально инвазивные технологии, это существенно влияет и на статистику смертности, снижает показатели инвалидизации, способствует более качественной жизни пациента. Но в интервенционной кардиологии технологии обновляются очень быстро, буквально каждые 2-3 года. Мы можем, к примеру, предложить комплексное оснащение рентгенохирургических и диагностических отделений и обновление оборудования в РСЦ и ПСО. Оно включает в себя ангиографический комплекс с интегрированными технологиями внутрисосудистого ультразвука и фракционного резерва кровотока (ФРК), а также электрокардиографию, ультразвуковую диагностику, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию и IT-решение для создания единой информационной системы кардиологических данных. Комплекс помогает принять решение о необходимости проведения операции, оптимизировать тактику вмешательства, предсказать его клинические результаты, способствует снижению постоперационных осложнений (инфаркта миокарда, необходимости повторных процедур). Кроме того, он дает возможность значительно снизить лучевую нагрузку на пациента и оперирующего врача. Это позволяет выполнять более сложные процедуры, требующие длительного пребывания в зоне рентген-излучения. К слову, можно снизить затраты и за счет значительной экономии фармпрепаратов и уменьшения послеоперационных осложнений. Технологии внутрисосудистого ультразвука и фракционного резерва кровотока сразу показывают, есть ли необходимость в установке стента, а далее оценить корректность его установки. ИТ-решения, интегрированные в комплекс, позволяют оцифровать и описать заболевания по результатам диагностических исследований, оценить риски, спланировать проведение оперативного вмешательства, оценить эффективность терапии и обеспечить информационный обмен между различными отделениями кардиологической службы. При этом Philips - одна из немногих компаний на рынке, которая системно и целостно подходит к решению проблем кардиологии в масштабе всего региона.

Достижения в сфере онкологии в нашем здравоохранении значительно скромнее: смертность снижается медленно, заболеваемость растет. Могут ли решения Philips способствовать прогрессу в этом разделе медицины?

Максим Кузнецов: Мы предлагаем широкий комплексный портфель оборудования и решений для онкологии, а также опыт лучших международных практик. Philips обеспечивает высокую эффективность всего процесса оказания онкологической помощи за счет точной первичной диагностики, планирования лечения и последующего наблюдения. В комплекс входят решения для спектральной компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуковой диагностики, малоинвазивных процедур в области интервенционной радиологии, цифровой обработки изображений, для цифровой патоморфологии, а также для планирования лучевой терапии. Эти решения охватывают весь путь оказания помощи (от визуализации до планирования лечения). Они позволяют повысить эффективность клинических процессов и предоставить исчерпывающие данные о заболевании, необходимые для определения наиболее верной тактики лечения. Их совокупность обеспечивает решение большинства проблем в современной онкологии. Так, технология спектральной компьютерной томографии позволяет за одно сканирование получить не только детальную визуализацию, но и характеристику тканей по биохимическому составу. В результате потребность в дополнительных обследованиях сводится к минимуму, а лечение может быть назначено быстрее. Многочисленные исследования показали, что при использовании визуализации методом МРТ в процессе подготовки к планированию лучевой терапии объем облучаемых тканей предстательной железы во время терапии сокращается сразу на 30 процентов. А это снижает токсичность от лучевой терапии, способствует повышению качества жизни пациентов. К слову, одно из решений Philips всего за 25 минут позволяет провести виртуальную симуляцию на МРТ и выдать готовый сложный план облучения опухоли. Причем для этого требуется минимальное количество вводимых пользователем данных, что позволяет сэкономить время и силы. Этот комплекс успешно используется, к примеру, в университетском онкологическом центре в Утрехте (Голландия). Не менее важны и наши технологии, которые способны минимизировать стресс и дискомфорт пациента во время процедуры диагностики. Система Ambient Experience перемещает пациента из больничной обстановки в увлекательный анимационный мир с помощью передовых решений в области адаптации окружающего пространства. Музыкальные и визуальные эффекты искусственной среды во время обследования погружают пациента в атмосферу расслабления. В конечном итоге наше оборудование помогает решить основную задачу по снижению смертности от онкологических заболеваний в нашей стране до 185 случаев на 100 тыс. населения.

Цифровизация российского здравоохранения все еще отстает от уровня развитых стран. Как опыт и экспертиза Philips могут быть использованы в наших медицинских центрах?

Максим Кузнецов: Передовые разработки в области информационных технологий нашей компании основаны на использовании искусственного интеллекта (ИИ). С его помощью можно получать полезные знания из медицинских данных, объем которых из года в год растет. Этими знаниями нужно делиться и создавать необходимые условия, чтобы они проникали в нашу жизнь как можно быстрее. ИИ может взять на себя очень многое - например, рутинную монотонную задачу по анализу результатов скрининга и поиска патологий. Или искать и находить новые закономерности в возникновении и развитии заболеваний, которые не очевидны для специалистов. Он способен анализировать большой объем данных и подбирать персонифицированную терапию, которая будет направлена не только на увеличение продолжительности жизни и на снижение смертности, но и на сохранение качества жизни. Выполнить все это в короткие сроки проблематично даже большому коллективу экспертов. При этом ИИ способен справиться с нагрузками (объем обрабатываемых данных), которые не под силу специалисту и даже группе специалистов. Например, если результат анализа одного и того же медицинского изображения двух разных специалистов (так называемый индекс схожести) совпадает на 80-90 процентов, то индекс схожести результата ИИ с результатами специалиста уже сейчас составляет 82-86 процентов, то есть отличить работу врача от ИИ практически невозможно. При этом ИИ уже достаточно легко справляется с массовыми задачами, где необходимо выполнять монотонную работу и где специалистов не хватает. В конечном счете, это помогает врачам принимать правильные клинические решения. Но не только. У Philips есть и информационные технологии для науки. Например, HealthSuite Insights и IntelliSpace Discovery - решения для научно-исследовательской работы, набор алгоритмов и разработок (не только наших), а также система обучения нейронных сетей. Эти решения по своей архитектуре очень похожи на онлайн-магазин от ведущих производителей смартфонов: любой разработчик или компания может создать свой собственный алгоритм или набор данных для обучения и выложить их в виртуальном магазине. Так обеспечивается обмен опытом и трансфер инноваций со всего мира в практику.

Лизинг теперь доступен как для частных, так и для государственных заказчиков

Непрофессионалу в области информационных технологий сложно представить, как это работает. Можете рассказать попроще?

Максим Кузнецов: Все как в обычной жизни. ИИ - это маленький ребенок, и его нужно обучать. Обучают его на основе данных, предварительно обработанных и сгруппированных. ИИ предоставляют конечный результат, который он должен получить, и исходные данные. Примерно, как в задачнике по арифметике: есть пример и есть готовый ответ, а ты должен найти единственно правильный путь к нему. ИИ делает несколько итераций (настраивает нейронную сеть) до тех пор, пока не получит из исходных данных правильный результат. И как только он обучился алгоритму, ему дают новые данные, которые не участвовали в процессе обучения. Он из этих данных по уже знакомому алгоритму должен найти патологию и оцифровать ее. И так продолжается до тех пор, пока ИИ не начнет справляться с задачей как высококвалифицированный специалист и даже может определить подмену - когда ему дают данные без патологии. Когда ИИ справляется с любыми данными почти как врач, его отправляют в онлайн-магазин, где каждый может увидеть, на что он способен, и попробовать его в деле.

Вы рассказали о нескольких технологиях, которые могут существенно продвинуть вперед российское здравоохранение. В свою очередь, медицинские учреждения могут ли позволить себе высокие технологии сегодня?

Максим Кузнецов: Могу сказать, что стратегии развития Philips в области кардиологии, онкологии, педиатрии совпадают с приоритетами государственной политики России в области здравоохранения. История Philips насчитывает уже более 125 лет, из которых более 100 лет компания занимается производством оборудования для здравоохранения. Столетняя экспертиза - это главное преимущество компании, которым она очень дорожит. Кроме того, компания ежегодно инвестирует 1,5 миллиарда евро в научно-исследовательскую деятельность в сфере высоких медицинских технологий. Это позволяет занимать лидирующие позиции на рынках диагностики и лечения, интегрированной помощи и медицинской информатики, что само по себе гарантирует постоянное обновление портфеля компании. Кроме того, компания имеет в своем составе подразделение медицинского консалтинга, изучает проблемы и определяет зоны для улучшения, для которых представляет системное решение. Оно касается как существующих клинических процессов и преемственности уровней оказания медицинской помощи, так и предоставления оборудования и информатизации. Принимая во внимание лимитированные возможности медучреждений, Philips предусматривает и портфель финансовых инструментов, который делает наши решения доступными для многих медицинских организаций. В первую очередь, это лизинг. Причем прежде в течение многих лет при покупке медицинского оборудования в лизинг медицинские организации платили налог на добавленную стоимость. Возможно, поэтому возник стереотип, что лизинг как финансовый инструмент невыгоден. Но с октября 2017 года НДС в этом процессе отменен, лизинг теперь доступен как для частных, так и для государственных заказчиков. Первый взнос, как правило, не превышает для госзаказчиков 10-15 процентов, поэтому уже сегодня самые современные медицинские технологии, спасающие жизнь при помощи точной диагностики, доступны россиянам. Госзаказчикам это позволяет обновить оборудование всего за одну закупку. В лизинговый контракт может быть включена и расширенная гарантия на весь срок контракта. Помимо этого, мы предлагаем и модернизацию (апгрейд) устаревшего оборудования Philips. Например, в МРТ достаточно поменять основные устаревшие составляющие - софт, катушки. Это обойдется в треть или половину стоимости нового МРТ и не потребует дорогостоящих и масштабных работ вроде сноса стен и последующего их строительства. Если модернизировать аналоговые системы предыдущего поколения, заменив их цифровой архитектурой, скорость исследований может увеличиться до 30 процентов. То есть можно обследовать примерно на треть больше пациентов.

Один из трендов развития экономики России - курс на импортозамещение, локализация зарубежными компаниями своих производств на территории нашей страны. Ваша компания участвует в таких проектах?

Максим Кузнецов: Чтобы современные диагностические технологии стали более доступны российским пациентам, мы локализовали в Московской области производство двух моделей своих ультразвуковых приборов среднего экспертного класса, а также компьютерных томографов. Это позволяет оперативно создать именно ту конфигурацию оборудования, которая требуется медицинскому учреждению, и поставить ее очень быстро - буквально в течение нескольких недель, а не месяцев, как было раньше.

Визитная карточка

Максим Кузнецов родился в Санкт-Петербурге. В 2000 году окончил факультет экономики и бизнеса Университета Российской академии образования. Прошел обучение по программе развития лидерства в Ashridge Business School (Лондон), а также подготовку "Стратегическое управление и лидерство" в рамках программы Executive MBA. Получил диплом магистра по специальности "Менеджмент" в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Максим присоединился к команде Philips в 2005 году, где в течение 12 лет занимал различные должности в области продаж, маркетинга и управления рынками. С 2012 года управлял бизнесом компании в Украине, а в 2014 году занял позицию главы подразделения Philips "Потребительские товары" в России, Украине, Беларуси и Центральной Азии. Должность генерального директора Philips в России и СНГ занимает с 1 ноября 2017 года. Максим также возглавляет подразделение Philips "Здравоохранение" и научно-исследовательский центр компании в "Сколково".

При непосредственном участии Максима были успешно выведены на российский рынок торговые марки Saeco, Philips Zoom и Philips Respironics, а также был открыт официальный интернет-магазин Philips, которым теперь ежегодно пользуются миллионы потребителей по всей России. Максим существенно расширил систему дистрибуции продукции в регионе, опираясь на быстрорастущий канал онлайн-продаж. Благодаря сбалансированной стратегии управления бизнесом потребительских товаров Максиму удалось удержать лидерские позиции Philips на рынке мелкой бытовой техники даже в условиях сложной экономической ситуации. Максим также активно занимался разработкой стратегии развития бизнеса в регионах, что позволило увеличить присутствие компании на рынках СНГ и обеспечить стабильный рост продаж и высокий уровень сервиса для партнеров.

Женат, воспитывает троих детей. В свободное время занимается рыбалкой, любит кататься на горных лыжах, увлекается волейболом и подводным плаванием.

Главный вопрос

Насколько успех развития цифровой медицины способен повлиять на реализацию национального проекта "Здравоохранение"?

Максим Кузнецов: Цифровая медицина сегодня играет важнейшую роль в развитии здравоохранения, как в скорости и точности постановки диагноза, так и в эффективности предлагаемого лечения. Мы готовы поддержать специалистов высокотехнологичными решениями не только в ведущих научно-исследовательских центрах, но и в региональных, у нас есть примеры. Стратегия развития Philips в области кардиологии, онкологии, педиатрии совпадает с приоритетами национального здравоохранения государства и основными направлениями федерального проекта "Здравоохранение".

Инфографика "РГ" / Марина Шиканова / Татьяна Батенева