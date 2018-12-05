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05.12.2018 15:14
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

ЕАКОП поддержал XI Международную олимпиаду по интеллектуальной собственности для старшеклассников

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) совместно с Российской государственной академией интеллектуальной собственности (РГАИС), Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), Роспатентом и Евразийской патентной организацией (ЕАПО) проводят XI Международную олимпиаду по интеллектуальной собственности для старшеклассников.
Фото: пресс-служба IPQuorum Фото: пресс-служба IPQuorum
Фото: пресс-служба IPQuorum

Поддержка олимпиады Евразийской конфедерацией обществ правообладателей реализуется в рамках стратегического партнерства с РГАИС в области развития системы профильного образования в России и странах евразийского пространства. Стороны договорились о расширении существовавшего ранее сотрудничества и реализации ряда новых совместных проектов, в том числе олимпиады, в рамках Международного форума по интеллектуальной собственности IPQuorum в апреле этого года в Калининграде.

Проверить свои знания в единственной международной олимпиаде по интеллектуальной собственности, проходящей в России, могут учащиеся 15-18 лет из Российской Федерации, стран СНГ, Балтии и Восточной Европы.

Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности
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Как отметил генеральный секретарь ЕАКОП Андрей Кричевский, "Олимпиада поможет заинтересовать и повысить привлекательность профессиональной специализации в сфере интеллектуальной собственности для молодых людей - представителей новой общественной формации, тех, кто вырос в цифровом мире. Их видение и ощущение мира отлично от старшего поколения. Дальнейшее развитие сферы интеллектуальной собственности возможно исключительно в парадигме цифровой экономики, что само по себе требует и новых подходов, и нового инструментария, и кадрового обновления. Наша глобальная цель - систематизировать профильную образовательную среду и вырастить поколение профессионалов, способных эффективно развивать сферу интеллектуальной собственности и отвечать на вызовы цифрового мира".

Генеральный директор ЕАКОП Исмаил Маммадкаримов, в свою очередь, добавил: "Проведение олимпиады для старшеклассников имеет большое значение для развития сферы интеллектуальной собственности во всей Евразии. Многие талантливые молодые ребята смогут заявить о себе. Возможно, именно эти финалисты помогут в дальнейшем с разработкой и внедрением единых стандартов управления интеллектуальной собственностью".

Задачи олимпиады - повысить интерес молодого поколения к интеллектуальной собственности, помочь молодежи найти свое место в новой инновационной культуре и собрать талантливых детей из России, СНГ, Балтии и Восточной Европы. Ректор РГАИС Иван Близнец сказал: "В этом году мы ввели новые направления от нашего партнера - Евразийской конфедерации обществ правообладателей. ЕАКОП предложила расширить формат олимпиады за счет представителей Казахстана, Беларуси, Киргизии, Армении, Азербайджана и сделать для них отдельную секцию, где ребята будут писать эссе по темам авторского и смежного прав. Победителей пригласят на следующий международный форум по интеллектуальной собственности IPQuorum, который пройдет в Калининграде. Им вручат сертификаты на право бесплатного обучения в РГАИС".

Иван Близнец подчеркнул, что интерес к сфере интеллектуальной собственности среди школьников с каждым годом только растет. Олимпиада охватывает широкий спектр тем по различным видам объектов интеллектуальной собственности.

Олимпиада проводится при поддержке Совета Федерации РФ. Торгово-промышленная палата РФ выступает соорганизатором конкурса. Официальными партнерами также являются Фонд "Сколково", Министерство экономического развития РФ, правовая система ГАРАНТ и другие.

Пресс-служба Евразийской конфедерации обществ правообладателей

E-mail: pressa@eacop.org: Tел. +7 (495) 203-71-62

Информационная справка

Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) - международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах - членах Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, странах БРИКС и иных странах.

С апреля 2018 года ЕАКОП - член международной организации "Ассамблея народов Евразии", которая формирует интеграционную модель большого евразийского партнерства на общественном уровне, объединяя свыше 2500 представителей некоммерческих организаций, деловой и интеллектуальной элиты из 67 стран евразийского континента.

В июне этого года Конфедерация стала ассоциированным членом Международной конфедерации обществ правообладателей и композиторов (CISAC), объединяющей 239 организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами из 121 страны мира. В сентябре ЕАКОП вошла в наблюдательный совет Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС; англ. World Intellectual Property Organization (WIPO)) - крупнейшей и наиболее влиятельной международной организации в сфере охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.

Штаб-квартира Конфедерации располагается в Москве (Российская Федерация).

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