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05.12.2018 00:31
Рубрика: Культура

Академический обмен

Эдуард Бояков возглавил МХАТ им М. Горького вместо Татьяны Дорониной
Текст: Алена Карась
Российская газета - Столичный выпуск №7736 (273)
Продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков назначен новым руководителем Московского Художественного академического театра имени М. Горького, сообщил на встрече с сотрудниками МХАТ им. Горького министр культуры Владимир Мединский. Заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис, а заместителем худрука по литературной части назначен писатель и публицист Захар Прилепин. Действующий руководитель театра Татьяна Доронина продолжит работу на cпециально введенной должности президента театра.
Эдуард Бояков: Современная драматургия -это сейчас важнейшая для нас тема. Фото: РИА Новости Эдуард Бояков: Современная драматургия -это сейчас важнейшая для нас тема. Фото: РИА Новости
Эдуард Бояков: Современная драматургия -это сейчас важнейшая для нас тема. Фото: РИА Новости

Назначение Эдуарда Боякова художественным руководителем МХАТ им. Горького, безусловно, можно отнести к самым ярким кадровым решениям нынешнего минкульта. Эуард Бояков, находящийся сейчас в Екатеринбурге, прокомментировал "РГ" свое назначение по телефону:

Есть ли у вас программа, с которой вы начнете свою работу?

Бояков: Программа есть. Но я бы хотел подробно о ней поговорить, а не в таком коротком телефонном разговоре. Мы обсуждали ее вместе с Захаром не один день. Вообще Захар не только удивительный и выдающийся писатель. Он обладает редким качеством - любить книги других. Его книга "Взвод", другие его тексты ясно свидетельствуют об этом. Говоря самыми общими словами о программе, выделю современную драматургию - это сейчас важнейшая для нас тема. МХАТ всегда был театром, который если и не открывал авторов, то обеспечивал их статус, институализировал значимые явления в драматургии. Сейчас это утрачено вообще. У нас появилась надежда в начале 2000-х годов, когда МХАТ во главе с Табаковым начал делать фестиваль "Новая драма". Но сейчас мы видим, что новая драма опять возвращается в подвальчики, становится маргинальной. А она должна быть и на больших сценах. На полторы тысячи человек.

Фото: Сергей Михеев
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С другой стороны, мы думаем о том, что касается академического театра. Не хочется вдаваться в полемику, но тот же Табаков убрал слово "академический" из названия МХАТ, а вот Доронина не убрала. Если мы сможем найти актуальный смысл этого слова, если мы не облажаемся в попытке удержать его статус, удержать традицию академического репертуарного театра, то будем считать свою задачу выполненной. Это не пустое слово. И оно должно быть поддержано мощной труппой.

Можно ли это сказать о сегодняшней труппе МХАТ им. Горького? Сокращений не предвидится?

Бояков: Труппа должна быть мощным инструментом, средством строительства театра. Играть спектакль 1908 года уже, конечно, невозможно - антропология изменилась, само тело современного человека уже другое, но тема академизма и в актерском искусстве остается. Я все сделаю, чтобы труппа смогла участвовать в строительстве театра. А дальше - уже вопрос к нам.

Прилепин будет в роли классического завлита?

Бояков: Он будет во всех ипостасях. И как завлит, и как писатель. На нашем фестивале "Традиция" мы уже делали с ним спектакль по его книге "Взвод", в Донецке я делал спектакль по стихам поэтов Донбасса, собранным Захаром.

В возглавляемый вами "Русский художественный союз" входит художник Алексей Гинтовт. Предполагается ли его участие в работе театра?

Бояков: Алексей Беляев-Гинтовт - выдающийся художник, и я давно думаю о привлечении его в театр. Я очень люблю открывать театральных художников, как это было с Галей Солодовниковой, Полиной Бахтиной. А о Гинтовте в этом качестве можно только мечтать.

Табаков, кстати, отказался от слова "академический" в названии МХАТ, и он имел в виду отказ от его сталинского периода, когда театр и получил эту четвертую букву.

Бояков: Отказ от сталинского ампира - да, но, мне кажется, само слово "академическое" сегодня - спасительно для русской культуры. Оно работает на то, чтобы противостоять тотальному напору постмодернистской плесени, разнообразных фейков и имитаций в социальных сетях и медиа, когда ты не понимаешь, где объект, где субъект. И в этом отношении воспитание вкуса к академическому - наше спасение.

Ваша программа близка тому, что сегодня пропагандирует министр культуры, в частности - поддержку национально- патриотической, исторической драматургии.

Бояков: Да, и "Взвод" Прилепина - это как раз историческое произведение, в самом высоком смысле - патриотическое. Сколько мы проговорили когда-то с Леной Греминой о важности исторической драматургии! Как такой театр, как МХАТ, может выжить без истории? Это ведь не маленькая "Практика" - это тысячник!

Справка "РГ":

Эдуард Бояков в начале 90-х годов провел первую в России негосударственную внешнеторговую сделку с нефтью. В 1995 году он стал директором фестиваля "Золотая маска", создал фестиваль "Новая драма" и театр "Практика". Совместно с Политехническим музеем создал "Политтеатр", а параллельно запустил проект "Человек.doc" о героях современности. В 2013 году был избран на должность ректора Воронежской государственной академии искусств, а в 2015 году был снят с поста. В 2017 году совместно с Захаром Прилепиным и целым рядом художников и музыкантов создал "Русский художественный союз". В 2018 году стал доверенным лицом кандидата в президенты.

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