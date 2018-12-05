Экс-солистка "Лицея" призналась, что серьезно больна

41-летняя российская артистка Анна Плетнева, госпитализированная в Москве в конце прошлого месяца, рассказала о своем диагнозе через Instagram.

Как выяснилось, всё крайне серьезно.

По словам Анны, медики смогли вовремя обнаружить у нее бактерии легионеллы, провоцирующие легочные заболевания.

От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших. Именно из-за того, что пациентам не могут установить правильный диагноз, пишет Плетнева. Рекомендуя подписчикам не полениться посмотреть в интернете материалы по теме.

Плетнева заверила, что "с каждым днем все больше приходит в себя", пообещав уже 8 декабря выступить в Казани.

Анна Плетнева родилась в 1977 году в Москве. После увольнения из проекта Лены Перовой пела в "Лицее". Покинув "Лицей", создала проект "Кофе с Дождём", где выступала как певица и продюсер. Через год "Кофе" закрылся.

В 2006 году вместе с бывшим участником "Амеги" Алексеем Романоф создала группу "Винтаж".

Снялась в мюзикле "Новый год в деревне Глухарево". Выступила композитором сериала "Кадетство".

Легионеллез - инфекция, которую вызывают микроорганизмы легионеллы, поражая органы дыхания. Зачастую - в форме тяжелой пневмонии.