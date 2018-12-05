Экс-солистка "Лицея" призналась, что серьезно больна

41-летняя российская артистка Анна Плетнева, госпитализированная в Москве в конце прошлого месяца, рассказала о своем диагнозе через Instagram.
Как выяснилось, всё крайне серьезно.
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С каждым днём всё больше прихожу в себя... Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз «Легионелла» и своевременно среагировали, назначили правильное лечение!!! От этой болезни по сей день погибают 20 % заболевших из за того, что не могут установить правильно диагноз... Я всё это пишу для того, чтобы вы знали, что такое бывает!!! Не поленитесь залезть в интернет и прочитать об этом... Ведь я не знала и была уверена, что справлюсь сама... Пока я не хочу фотографировать себя, но уверена, что к субботе окончательно прийду в форму!!! Люблю вас всех, берегите себя и до встречи в Казани 8 декабря! Фото хочу подписать так: #мнеможнобытьслабойнонужнобытьсильной А как бы вы назвали? Пишите свои варианты! 👇👇👇
По словам Анны, медики смогли вовремя обнаружить у нее бактерии легионеллы, провоцирующие легочные заболевания.
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Всех с первым днём зимы... Для меня она началась странно, но уверена, что всё к лучшему... что нас не убивает, делает нас сильнее, так что #НЕДОЖДЁТЕСЬ 😜😜😜 Моей любви хватит на всех!!! И несмотря на то, что песня «Белая» в этом году не получила ни одну награду, я точно знаю, что именно с неё началась наша новая история!!! #винтаж #сильнаядевочка
От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших. Именно из-за того, что пациентам не могут установить правильный диагноз, пишет Плетнева. Рекомендуя подписчикам не полениться посмотреть в интернете материалы по теме.
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Мои дорогие! Спасибо вам, что вы так волнуетесь за меня, хочу сообщить, что мне уже лучше! Всё под контролем, я в больнице, здесь все делают всё для того, чтобы я скоро была в строю! Берегите себя и своих близких, не повторяйте моих ошибок... Если чувствуете, что больны, не включайте, как я, в себе пионера, не геройствуйте, вы никому ничего не должны, кроме себя! #сильнаядевочка
Плетнева заверила, что "с каждым днем все больше приходит в себя", пообещав уже 8 декабря выступить в Казани.
Анна Плетнева родилась в 1977 году в Москве. После увольнения из проекта Лены Перовой пела в "Лицее". Покинув "Лицей", создала проект "Кофе с Дождём", где выступала как певица и продюсер. Через год "Кофе" закрылся.
В 2006 году вместе с бывшим участником "Амеги" Алексеем Романоф создала группу "Винтаж".
Снялась в мюзикле "Новый год в деревне Глухарево". Выступила композитором сериала "Кадетство".
Легионеллез - инфекция, которую вызывают микроорганизмы легионеллы, поражая органы дыхания. Зачастую - в форме тяжелой пневмонии.