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Экс-солистка "Лицея" призналась, что серьезно больна

Поп-музыка
    05.12.2018, 11:45
Текст:   Олег Усков
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

41-летняя российская артистка Анна Плетнева, госпитализированная в Москве в конце прошлого месяца, рассказала о своем диагнозе через Instagram.  

Как выяснилось, всё крайне серьезно.

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С каждым днём всё больше прихожу в себя... Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз «Легионелла» и своевременно среагировали, назначили правильное лечение!!! От этой болезни по сей день погибают 20 % заболевших из за того, что не могут установить правильно диагноз... Я всё это пишу для того, чтобы вы знали, что такое бывает!!! Не поленитесь залезть в интернет и прочитать об этом... Ведь я не знала и была уверена, что справлюсь сама... Пока я не хочу фотографировать себя, но уверена, что к субботе окончательно прийду в форму!!! Люблю вас всех, берегите себя и до встречи в Казани 8 декабря! Фото хочу подписать так: #мнеможнобытьслабойнонужнобытьсильной А как бы вы назвали? Пишите свои варианты! 👇👇👇

Публикация от Анна Плетнева (@dusya_star)

По словам Анны, медики смогли вовремя обнаружить у нее бактерии легионеллы, провоцирующие легочные заболевания.

От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших. Именно из-за того, что пациентам не могут установить правильный диагноз, пишет Плетнева. Рекомендуя подписчикам не полениться посмотреть в интернете материалы по теме.

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Мои дорогие! Спасибо вам, что вы так волнуетесь за меня, хочу сообщить, что мне уже лучше! Всё под контролем, я в больнице, здесь все делают всё для того, чтобы я скоро была в строю! Берегите себя и своих близких, не повторяйте моих ошибок... Если чувствуете, что больны, не включайте, как я, в себе пионера, не геройствуйте, вы никому ничего не должны, кроме себя! #сильнаядевочка

Публикация от Анна Плетнева (@dusya_star)

Плетнева заверила, что "с каждым днем все больше приходит в себя", пообещав уже 8 декабря выступить в Казани.  

Анна Плетнева родилась в 1977 году в Москве. После увольнения из проекта Лены Перовой пела в "Лицее". Покинув "Лицей", создала проект "Кофе с Дождём", где выступала как певица и продюсер. Через год "Кофе" закрылся.

В 2006 году вместе с бывшим участником "Амеги" Алексеем Романоф создала группу "Винтаж".

Снялась в мюзикле "Новый год в деревне Глухарево". Выступила композитором сериала "Кадетство".

Легионеллез - инфекция, которую вызывают микроорганизмы легионеллы, поражая органы дыхания. Зачастую - в форме тяжелой пневмонии.

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