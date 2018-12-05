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05.12.2018 16:42
Рубрика: Общество

Эксперты рассказали, какие подарки нельзя дарить на Новый год

Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Несколько видов товаров оказались в списке неудачных подарков на Новый год. Эксперты пояснили, что дарить в праздник категорически нельзя.

В частности, для женщин неинтересными подарками стали стандартные парфюмерные наборы, колготки и сковороды. При этом для мужской половины населения нежелательными презентами будут галстуки, носки и лосьоны для бритья. Об этом рассказала изданию "Вечерняя Москва" эксперт по этикету Элеонора Басманова.
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При этом психологи уверены, что ошибочным фактором является ориентирование на собственные предпочтения при выборе подарка. По совету психолога-практика, специалиста по нейролингвистическому программированию Анны Суховой, нужно стараться преподносить в подарок те предметы, что станет приятным и интересным для получателя.

"Женщины любят какие-то приятные мелочи, симпатичные штучки, которые мужчины считают бесполезным и ненужным мусором. Для представительниц прекрасного пола Новый год - это, в первую очередь, эмоции и начинание нового жизненного этапа. Женщины ждут праздника, волшебства, а потому они ориентированы на что-то эмоциональное", - уточнила Анна Сухова, чьи слова также приводит издание.

Эксперт подчеркнула, что большую роль играет упаковка подарка. Она "должна быть стилистически новогодняя, шуршащая, создающая ощущение чуда и волшебства". При этом ни в коем случае нельзя передаривать подарки, предупреждает психолог.

В целом, в числе худших подарков на Новый год оказались также сувениры с символикой года, фотоальбомы, косметика, сувенирные сладости и подарки с приколами.

Общество Ежедневник Праздники Новый год
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