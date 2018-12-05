Эксперты рассказали, какие подарки нельзя дарить на Новый год

Несколько видов товаров оказались в списке неудачных подарков на Новый год. Эксперты пояснили, что дарить в праздник категорически нельзя.

В частности, для женщин неинтересными подарками стали стандартные парфюмерные наборы, колготки и сковороды. При этом для мужской половины населения нежелательными презентами будут галстуки, носки и лосьоны для бритья. Об этом рассказала изданию "Вечерняя Москва" эксперт по этикету Элеонора Басманова.

При этом психологи уверены, что ошибочным фактором является ориентирование на собственные предпочтения при выборе подарка. По совету психолога-практика, специалиста по нейролингвистическому программированию Анны Суховой, нужно стараться преподносить в подарок те предметы, что станет приятным и интересным для получателя.

"Женщины любят какие-то приятные мелочи, симпатичные штучки, которые мужчины считают бесполезным и ненужным мусором. Для представительниц прекрасного пола Новый год - это, в первую очередь, эмоции и начинание нового жизненного этапа. Женщины ждут праздника, волшебства, а потому они ориентированы на что-то эмоциональное", - уточнила Анна Сухова, чьи слова также приводит издание.

Эксперт подчеркнула, что большую роль играет упаковка подарка. Она "должна быть стилистически новогодняя, шуршащая, создающая ощущение чуда и волшебства". При этом ни в коем случае нельзя передаривать подарки, предупреждает психолог.

В целом, в числе худших подарков на Новый год оказались также сувениры с символикой года, фотоальбомы, косметика, сувенирные сладости и подарки с приколами.