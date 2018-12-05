Экспорт продовольствия растет, а обеспеченность россиян едой снижается

Экспорт российского продовольствия перевалил за 20 миллиардов долларов в год, мы вывозим по 35-40 миллионов тонн зерна, 3,5 миллиона тонн растительного масла, 700 тысяч тонн сахара. При этом около 14 миллионов россиян питаются низкокалорийной некачественной едой, рассказали аналитики РАНХиГС. Они предлагают поменять методику оценки продовольственной безопасности страны и расширять внутреннюю продовольственную помощь.

С 2013 по 2018 год в стране снизилась обеспеченность населения продовольствием. Цены на продукты питания выросли на 41 процент, а доходы - только на 20. "Статистическое наблюдение не улавливает снижения доходов населения. Может быть, население и потребляет продукты в том же объеме, что и раньше, но тогда доля расходов на продукты питания выросла, а это негативная тенденция", - говорит директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда.

Около 14 миллионов россиян питаются некачественной и низкокалорийной едой

К тому же мы едим несбалансированную пищу. По калорийности наша еда на 7 процентов ниже нормы, по углеводам на 19 процентов ниже нормы, при этом перенасыщена жирами на 14 процентов.

Вместе с тем по показателям "Доктрины продовольственной безопасности" мы практически вышли на полную самообеспеченность продовольствием. Доля импортных продтоваров снизилась с 36 процентов в 2013 году до 22 процентов в 2018 году. Но продовольственная безопасность страны не учитывает экономическую доступность продуктов. Потому методику нужно менять и идти дальше - обеспечить продовольственную безопасность семьи. Прежде всего в методику оценки продовольственной безопасности нужно добавить показатели экономической доступности продуктов. Сама "Доктрина продовольственной безопасности" должна включать механизмы продовольственной помощи. Продовольственную поддержку нужно оказать самой низкодоходной категории населения, которая питается низкокалорийной пищей. Таких людей в стране 14 миллионов. Для того чтобы довести калорийность их питания хотя бы до двух третей от установленных норм, потребуется 85 миллиардов рублей, подсчитали аналитики.