Новости

Экс-солистка "Лицея" призналась, что серьезно больна 11:45
Мультипликатор Юрий Гриневич умер в возрасте 46 лет 11:25
Умер актер из "Свадьбы лучшего друга" Филип Боско 11:17
"Не в этой жизни": Кит Харингтон не вернется в мир "Игры престолов" 10:59
Эдди Мерфи в десятый раз стал отцом 09:48

Энн Хэтэуэй позвали в "Улицу Сезам"

Новости
    05.12.2018, 11:33
Текст:   Борис Шигин

Энн Хэтэуэй позвали сниматься в фильме "Улица Сезам". Об этом сообщает Газета.ru.

Warner Bros. совместно со студией MGM заняты работой над полным метром "Улицы Сезам", который, возможно, превратят в мюзикл. В нем появятся персонажи из оригинального детско-образовательного сериала, отмечает THR.

Режиссером картины выступит Джонатан Крисел (один из создателей "Портландии").

Фото: kinopoisk.ru
"Не в этой жизни": Кит Харингтон не вернется в мир "Игры престолов"

Продюсерами назначены Шон Леви ("Очень странные дела") и Майкл Агилар ("Безумцы", "Шучу"). Крис Галлетта ("Короли лета") уже написал сценарий.

Энн Хэтэуэй - первая, кого позвали в состав. Еще не ясно, согласится ли она на эту роль.

Недавно актриса появилась в фильме Warner Bros. "8 подруг Оушена". На студии MGM Хэтэуэй снимается в ремейке "Отпетых мошенников". А следующий фильм, где мы ее увидим, - мистический триллер "Море соблазна" (в прокате с 24 января 2019-го).

Энн Хэтэуэй ("Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Интерстеллар""Моя девушка - монстр") - 36-летняя американская актриса, лауреат премии Оскар за Лучшую женскую роль второго плана в мюзикле "Отверженные".

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Новую книгу Кинга экранизируют авторы "Мистера Мерседеса" и "Прослушки" 09:31
Умер актер сериалов "Универ" и "Карпов" Виталий Ендовицкий 04.12.2018
Актер Алексей Панин заявил, что ничего не знает о своем дебоше 04.12.2018
Меч Люка Скайуокера выставят на аукцион 04.12.2018
⧣ США
Фото: youtube.com/ Donald Glover
Видео: эксперты The Guardian назвали сто лучших песен 2018 года 04.12.2018
У нового фильма Уэса Андерсона будет потрясающий актерский состав 04.12.2018
Видео: Майли Сайрус сняла эффектный клип про погоню в Киеве 03.12.2018
⧣ комедия
Фото: youtube.com/ TV Promos
Появился тизер продолжения "Леденящих душу приключений Сабрины" 03.12.2018
Умер комик Кен Берри 02.12.2018
Завершена работа над долгожданным сиквелом "Железного неба" 01.12.2018
⧣ HBO
Фото: kinopoisk.ru
Нэд Старк и кхал Дрого вернутся в "Игру престолов" 29.11.2018
Видео: герои "Игры престолов" фыркают в слоумо 27.11.2018
Появились тизеры новых "Хранителей" от HBO 21.11.2018