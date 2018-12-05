Энн Хэтэуэй позвали в "Улицу Сезам"

Энн Хэтэуэй позвали сниматься в фильме "Улица Сезам". Об этом сообщает Газета.ru.

Warner Bros. совместно со студией MGM заняты работой над полным метром "Улицы Сезам", который, возможно, превратят в мюзикл. В нем появятся персонажи из оригинального детско-образовательного сериала, отмечает THR.

Режиссером картины выступит Джонатан Крисел (один из создателей "Портландии").

Продюсерами назначены Шон Леви ("Очень странные дела") и Майкл Агилар ("Безумцы", "Шучу"). Крис Галлетта ("Короли лета") уже написал сценарий.

Энн Хэтэуэй - первая, кого позвали в состав. Еще не ясно, согласится ли она на эту роль.

Недавно актриса появилась в фильме Warner Bros. "8 подруг Оушена". На студии MGM Хэтэуэй снимается в ремейке "Отпетых мошенников". А следующий фильм, где мы ее увидим, - мистический триллер "Море соблазна" (в прокате с 24 января 2019-го).

Энн Хэтэуэй ("Темный рыцарь: Возрождение легенды", "Интерстеллар", "Моя девушка - монстр") - 36-летняя американская актриса, лауреат премии Оскар за Лучшую женскую роль второго плана в мюзикле "Отверженные".