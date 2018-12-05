Еврокомиссия разработала план ослабления позиций доллара в ЕС

Еврокомиссия считает необходимым повысить роль европейской валюты в международных расчётах. Этот вопрос главы стран Евросоюза по рекомендации исполнительного органа ЕС могут рассмотреть в декабре. Пока же Еврокомиссия утвердила собственный поэтапный план укрепления позиций евро, которому намерена следовать.

По словам вице-президента Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдиса Домбровскиса, европейская валюта должна в полной мере отражать политический, экономический и финансовый вес еврозоны. Этого планируется добиться частично да счёт более широкого использования евро в стратегических отраслях.

"Сейчас крупные европейские компании по-прежнему ведут расчёты в долларах США не только на ключевых рынках, но и часто даже между собой, - отмечается в заявлении Еврокомиссии. - Это подвергает бизнес валютным и политическим рискам, таким как односторонние решения, которые непосредственно влияют на долларовые транзакции".

В этом контексте Еврокомиссия решила принять рекомендацию о содействии более широкому использованию евро в международных энергетических соглашениях и сделках. Это позволит европейскому бизнесу получить выгоду от большей автономии и меньшей зависимости от действий, предпринимаемых юрисдикциями третьих стран, а также будет способствовать достижению ЕС цели, связанной с созданием энергетического союза, обеспечивающего безопасное, надежное и доступное энергоснабжение, говорится в официальном сообщении Еврокомиссии.