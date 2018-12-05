Ездить в офис будут все меньше россиян

Через два года каждый пятый сотрудник в России будет работать в режиме удаленного доступа. К такому выводу пришли эксперты региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ).

По их данным, сейчас доля удаленных сотрудников составляет менее 5 процентов. Но, как считают эксперты, большинство современных профессий уже не требуют личного присутствия в офисе. Поэтому развивается удаленная занятость - официальная, законная и стабильная работа с использованием различных средств для онлайн-коммуникации и совместной деятельности.

В РОЦИТ посчитали, что это выгодно и работодателям, и сотрудникам. Первые экономят на аренде помещений для офиса (например, небольшая компания может сэкономить в год от 300 до 600 тысяч рублей на офисных затратах). А вторые экономят время и деньги на дорогу до офиса и обратно. Что касается времени, то сэкономить можно более 7,5 тысячи часов за десять лет, если дорога занимает три часа в день. В году 8760 часов (365 дней умножить на 24 часа). То есть почти один год из десяти - ваш.

У такой работы есть и другие преимущества. Например, если человек не привязан к месту работы, он может путешествовать. Интернет сегодня есть почти везде, поэтому обмениваться информацией с работодателем можно почти из любой точки мира.

Подходит удаленная работа больше для развивающихся проектов, когда надо экономить. Но если компания раскрутится, все равно потребуется офис

Если, конечно, нет задачи затеряться где-нибудь во льдах или непроходимых джунглях. Не посещая ежедневно офис, можно экономить и на еде. Ведь дома питаться всегда дешевле (и зачастую вкуснее и полезнее), чем в офисных столовых или близлежащих к работе кафе.

Но не стоит забывать и о недостатках удаленной работы. Например, психологический дискомфорт: при дистанционной работе у человека может возникнуть дефицит общения с коллегами. А ведь человек, как подчеркивают психологи, существо социальное: недостаток общения негативно сказывается как на психике, так и на продуктивности работы.

"Придя на работу, надо обязательно уделить не менее 15 минут времени психологическому настрою на трудовую деятельность (попить чай, кофе, пообщаться с коллегами, просмотреть личную почту или социальные сети). Это необходимо для того, чтобы мозг и внутренний ресурс перестроились с домашней и транспортной деятельности на рабочую", - подчеркивает декан факультета психологии МГУ, эксперт Лиги здоровья нации Юрий Зинченко. После этого и работа начнет спориться.

Минус удаленной работы также в том, что необходимое офисное оборудование и программы сотруднику, как правило, придется приобретать за свой счет. Ну и надо учиться планировать свое время - если человек по жизни несобранный, то дистанционная работа станет для него сплошным кошмаром. А если еще и дети не дают сосредоточиться... Он не сможет вовремя выполнить ни одну из поставленных задач.

Инфографика: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Ольга Игнатова

"По данным Росстата, сегодня дистанционными видами деятельности занимаются 3,45 процента занятого населения. Различными видами экономической деятельности сегодня у нас занимаются более 72 миллионов человек. Получается, что удаленно работают порядка 2,5 миллиона. Возможно, к 2020 году на "удаленке" будет порядка 20 процентов от числа занятых в нашей стране, но не более", - считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

И поясняет, почему, с его точки зрения, удаленная работа не найдет массового распространения.

"Удаленная занятость - это технологии. В небольших городах, поселках, в сельской местности у нас еще не так все хорошо с интернетом. Ну а потом, давайте посмотрим на нашу структуру занятости: 30 процентов сотрудников - это водители, врачи, учителя, охранники и продавцы. И как они будут работать удаленно? Как из дома будут работать силовые ведомства, сотрудники коммунальных служб, ресурсоснабжающих компаний? - рассуждает Александр Сафонов. - Удаленная работа подходит для очень ограниченного круга профессий. Из дома, опять же при наличии технологий передачи данных, в том числе и защищенных каналов, иначе информация может попасть просто не в те руки, могут работать бухгалтеры, разработчики различных мобильных программ, аналитики, творческие сотрудники. Но вот это как раз несколько процентов от общего числа занятых".

Подходит удаленная работа, напоминает эксперт, и для стартапов, то есть для развивающихся проектов и компаний, когда руководители реально вынуждены экономить каждую копейку. Но если компания раскрутится, все равно рано или поздно возникнет потребность в офисе. Это общемировая практика, подчеркивает Александр Сафонов. Присутственное место обязательно должно быть: туда приезжают партнеры, проходят переговоры. Никто никого не обязан разыскивать на просторах мира.

"Еще в 1985 году американцы делали прогноз, что в ближайшие десятилетия большинство работников начнут работать из дома, - напоминает Александр Сафонов.- Но до сих пор количество офисных работников во всем мире существенно не сократилось. В том числе и в той же Америке. Потому что офис - это прежде всего ответственность и дисциплина. Единственное, что для удешевления расходов на оборудование рабочих мест работодатели делают так называемые сменные места там, где это возможно. То есть место закреплено не за каким -то конкретным человеком. Например, страховые агенты или операторы работают посменно. И на несколько человек оборудовано одно рабочее место".