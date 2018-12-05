Facebook "рухнул" в России и других странах

Пользователи Facebook в России, а также других странах мира жалуются на недоступность сайта социальной сети. По их словам, ресурс не дает им войти в свои учетные записи, выдавая сообщение об ошибке.

Сбой затронул как веб-версию Facebook, так и мобильные приложения.

Фейсбук сдох у всех или только у меня? pic.twitter.com/WCumkQOiBy — Zhenny Slavecky (@nibaal) 5 декабря 2018 г.

Не могу с компа войти в фейсбук. У вас такой проблемы нет? — Poul Nike (@Poulnike) 5 декабря 2018 г.

Часть пользователей сайта Downdetector.ru сообщает, что им демонстрируется сообщение о том, что указанного аккаунта не существует. "Живая карта сбоев" показывает, что на недоступность Facebook жалуются пользователи из России, США и многих стран Европы, реже - жители государств Азии и Латинской Америки.

Представители соцсети пока никак не прокомментировали инцидент.