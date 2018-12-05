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Facebook "рухнул" в России и других странах

05.12.2018,  
17:29
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Пользователи Facebook в России, а также других странах мира жалуются на недоступность сайта социальной сети. По их словам, ресурс не дает им войти в свои учетные записи, выдавая сообщение об ошибке.

Сбой затронул как веб-версию Facebook, так и мобильные приложения.

 

 

Часть пользователей сайта Downdetector.ru сообщает, что им демонстрируется сообщение о том, что указанного аккаунта не существует. "Живая карта сбоев" показывает, что на недоступность Facebook жалуются пользователи из России, США и многих стран Европы, реже - жители государств Азии и Латинской Америки.

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Представители соцсети пока никак не прокомментировали инцидент.

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