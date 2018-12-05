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05.12.2018 18:35
Рубрика: Экономика

ФТС зафиксировала рост импорта в РФ товаров из дальнего зарубежья на 6,1%

Текст: Юлия Кривошапко

Ввоз товаров в Россию из стран дальнего зарубежья за 11 месяцев 2018 года увеличился на 6,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В стоимостном выражении импорт достиг 192,9 миллиарда долларов. Такие данные на своём официальном сайте опубликовала Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

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Однако в ноябре ведомство зафиксировало снижение импорта на 2,4 процента к уровню октября. В категории продовольствия уменьшился ввоз зерновых культур, мяса, субпродуктов, сахара, овощей, фруктов, орехов, алкогольных и безалкогольных напитков. Импорт машиностроительной продукции сократился за счет снижения объёмов закупок судов и плавучих средств, летательных аппаратов, железнодорожных локомотивов, механического оборудования.

Среди товаров химической промышленности упали объемы импорта лекарств и парфюмерно-косметических товаров.

Экономика ВЭД Правительство ФТС
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