Генассамблея ООН поддержала предложение РФ по кибербезопасности

Предложение России о создании рабочей группы по противодействию киберпреступности принято на заседании Генеральной ассамблеи ООН. За соответствующую резолюцию проголосовали 119 стран, против выступили 46, еще 14 воздержались.

Согласно тексту резолюции, рабочая группа открытого состава будет созвана, начиная с 2019 года. Она будет действовать на основе консенсуса и с целью "дальнейшей выработки норм, правил и принципов ответственного поведения государств" в информационно- коммуникационном пространстве, передает ТАСС.

Кстати, среди стран, проголосовавших против принятия резолюции и создания рабочей группы оказались США, Великобритания и Украина.