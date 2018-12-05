Глава Генштаба рассказал военным атташе о проблемах ядерной безопасности

Начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказал военным атташе зарубежных стран о наращивании боевого потенциала Российской армии и еще раз изложил позицию нашей страны по важнейшим проблемам международной безопасности.

Современная обстановка, по словам Герасимова, характеризуется нарастанием конфликтного потенциала в отношениях между основными "центрами силы". Одним из основных деструктивных факторов, осложняющих международную обстановку, он назвал деятельность США по удержанию своей доминирующей роли в мире и исключению других стран из конкурентной борьбы. "Именно в этих целях Вашингтон и его союзники принимают комплексные согласованные меры по сдерживанию России и дискредитации ее роли в международных делах", - подчеркнул Герасимов.

Взять, к примеру, ситуацию вокруг Договоров о стратегических наступательных вооружениях и ракетах средней и меньшей дальности. Начальник Генштаба напомнил, что Россия полностью выполнила свои обязательства по СНВ. А американцы в течение двух лет переоборудовали части своих стратегических наступательных средств и в одностороннем порядке исключили их из учета по СНВ.

- Это дает им возможность в кратчайшие сроки нарастить потенциал своих стратегических наступательных сил и увеличить количество боезарядов более чем на 1200 единиц, - сделал вывод Герасимов.

Что касается готовности США разорвать Договор о РСМД, то в России рассматривают этот демарш как весьма опасный шаг, способный негативно повлиять не только на Европейскую безопасность, но и на стратегическую стабильность в целом.

Герасимов сказал, что, разрушая очередную договоренность (в 2001 году США вышли из Договора по ПРО), Соединенные Штаты пытаются переложить вину на Россию, якобы нарушающую свои обязательства. Обвинения в наш адрес, уверены в Москве, - это попытка закамуфлировать истинное положение дел.

А реальная картина выглядит так. С 2000 года Россия призывает американцев не использовать ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности, при тестировании системы ПРО. Это запрещено Договором. Кроме того, уже переброшенные в Румынию и развертываемые в Польше универсальные пусковые установки МК-41 способны запускать крылатые ракеты средней дальности.

Что также является прямым нарушением обязательств по Договору о РСМД. "Есть и другие проблемы, о необходимости исправления которых мы неоднократно говорили американским коллегам", - заметил Герасимов. Он попросил военных атташе довести до своего руководства: если Договор будет разрушен, это не останется без ответа.

- Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России, - заявил начальник Генштаба.