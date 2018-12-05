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05.12.2018 11:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы регионы с самым упитанным населением

Текст: Галина Мисливская
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Несколько регионов России демонстрируют повышенный уровень заболеваемости диабетом из-за распространения ожирения. Об этом рассказала в среду на "правительственном часе" в Совете Федерации вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: depositphotos.com
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"По данным статистики, наибольшая распространенность ожирения фиксируется в таких регионах, как Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области, - сказала она. - Как следствие - здесь самая высокая заболеваемость диабетом".

По ее словам, в рамках нацпроекта "Демография" будет внедрена программа мониторинга за состоянием питания различных групп населения. "Это позволит предотвращать возникновение целого ряда заболеваний, связанных с питанием. В первую очередь, это болезни сердечно-сосудистой системы, диабета, новообразования, болезни ЖКТ", - сообщила Голикова.

На предстоящее три года на нацпроект "Демография" предусмотрено 523 миллиарда рублей, которые пойдут на межбюджетные трансферты. Федеральный бюджет, подчеркнула она, софинансирует от 95 до 99 процентов расходов на мероприятия в рамках нацпроектов.

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