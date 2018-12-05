"Химки" поспорят с "Баварией" за место в зоне плей-офф Евролиги

В четверг вечером российский клуб "Химки" проведет важнейший выездной матч группового этапа Евролиги. Соперником команды Георгиоса Барцокаса станет мюнхенская "Бавария".

Химчане начали сезон неудачно. Первую победу в Евролиге "желто-синие" одержали только в пятом туре, а по итогам семи матчей в их пассиве значились шесть поражений. С учетом подбора игроков статус аутсайдера, пусть и в главном клубном турнире континента - не тот результат, которого ждут от химчан. Но, побывав внизу таблицы, подмосковный клуб потихоньку выправляет ситуацию. Очень кстати была домашняя победа над черногорской "Будучностью", уверенная как по счету, так и по содержанию. После нее "Химки" на выезде в очень тяжелом матче справились в Каунасе с "Жальгирисом", а закрепили успех на домашнем паркете выигрышем у "Панатинаикоса".

Так что по итогам трети дистанции позиции команды уже выглядят скорее радужными. Промежуточное десятое место в таблице, которое в случае победы в Мюнхене может смениться на восьмое, дающее право сыграть в плей-офф. Именно его, напомним, "Химки" заняли по итогам прошлого сезона Евролиги. Позиции "Баварии", впрочем, аналогичные - те же четыре победы в десяти матчах. То есть на площадке "Ауди Дом" сегодня сойдутся прямые конкуренты. И важность результата таким образом только возрастает.

Несмотря на удачный отрезок, который выдали во второй половине ноября химчане, назвать их фаворитами вряд ли кто-то рискнет. Тут и скверная статистика играет роль - команда Барцокаса в этом розыгрыше лишь однажды смогла победить в гостях, тогда как "Бавария" выиграла как раз три из четырех домашних матчей. В прошлом сезоне соперники встречались дважды, и оба поединка остались за немецким клубом.

Но худшая новость для "Химок" - это не статистика. А отсутствие лидера команды Алексея Шведа. Защитник сломал мизинец в игре с "Жальгирисом" и выбыл из строя на целый месяц. С "Пао" химчане справились и без Алексея - команду повел за собой Энтони Гилл, набравший 21 очко. Сможет ли американец продолжить в том же духе - главный вопрос.

- "Химки" - большой клуб с большим бюджетом. Они будут играть без Шведа, но последний матч показал, что и без него они могут показывать баскетбол высочайшего качества. В "Химках" очень сильные игроки, а их тренер знает, как выигрывать трофеи, - сказал пресс-службе Евролиги форвард "Баварии" Владимир Лучич.

В последнем матче мюнхенцы провалились - на выезде они были жестоко биты "Маккаби" (71:95), одной из худших команд этого сезона. И теперь главный тренер команды Деян Радонич обещает болельщикам провести работу над ошибками.

- Против "Химок" нам нужно улучшать игру на подборе. "Маккаби" против нас провел свой лучший матч в сезоне, но все равно мы не должны позволять сопернику так хозяйничать под щитом. Конечно, мы в команде много говорили об этом в последние дни, - признался Радонич.

Дополнительную интригу матчу придает фигура финна Петтери Копонена, который наверняка выйдет на паркет с особым настроем. С 2012 по 2016 год он верой и правдой служил "Химкам" и был одним из лидеров команды. Затем Копонен подписал контракт с "Барселоной", но там надолго не задержался и теперь выступает за "Баварию". Петтери не является игроком стартового состава, но даже несмотря на это входит в пятерку лучших снайперов команды. А о том, что он сейчас в хорошей форме, говорит его игра за национальную сборную. Именно Копонен, по сути, спас финнов во время выезда в Боснию и Герцеговину. Суоми после первой половины отборочного матча ЧМ-2019 уступали 31:50. 18 очков, набранных в итоге Копоненом, помогли команде вырвать победу. И продолжить борьбу со сборной России за попадание на чемпионат мира. Сдержать финского снайпера "Баварии" - первостепенная задача обороны химчан.

Ну а второй представитель России в Евролиге сегодня отправляется в Страну басков. Лидер сезона ЦСКА во второй раз за неделю летит на Пиренеи - в прошлую пятницу армейцы на выезде одолели мадридский "Реал", а теперь сыграют с "Басконией" в Витории. Кстати, именно этот город примет весной "Финал четырех" Евролиги.

Где будем смотреть

6 декабря, четверг, Матч ТВ

22.25 "Бавария" (Германия) - "Химки" (Россия). Прямая трансляция.