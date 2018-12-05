"Яндекс" официально представил свой смартфон, названа цена

Компания "Яндекс" на презентации 5 декабря официально представила смартфон под названием "Яндекс.Телефон". Одним из его главных отличий стал голосовой помощник Алиса, который доступен не в виде отдельного приложения, а в качестве системной функции.

Как рассказал Федор Ежов, вице-президент по экосистемным продуктам "Яндекса", доступ к Алисе возможен из любого приложения. Еще одной фишкой устройства является включенный по умолчанию "Яндекс.Справочник", который при входящем звонке отображает название компании, даже если такого номера нет в телефонной книге пользователя. Работает это и в обратную сторону - чтобы позвонить в нужное заведение или организацию, достаточно ввести название в поиск, и смартфон найдет нужный номер.

Смартфон, по словам Федора Ежова, ориентирован на любителей музыки - для этого он оснащен звуковым чипом Qualcomm и 3,5-мм разъемом для подключения наушников. Разрешение двойной основной камеры составляет 16+5 Мп, фронтальной - 5 Мп. Диагональ экрана - 5,65 дюйма, разрешение - 2160x1080 пикселей.

Аппарат работает на базе Android 8.1 и оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 630. Для бесконтактных платежей поддерживается технология NFC.

"Яндекс.Телефон" оборудован аккумулятором на 3050 мАч - этого, по словам представителей компании, хватает на полтора дня использования. Вместе со смартфоном пользователи получат полгода подписки на "Яндекс.Плюс", куда входят доступ к музыке, видео и другим сервисам, а также скидки на услуги такси и каршеринга, 10-процентный кешбек на заказы, оплаченные "Яндекс.Деньгами"

Смартфон, стоимость которого составляет 17990 рублей, начнет продаваться уже 6 декабря в магазине "Яндекса" в Москве, а с 7 декабря его можно будет купить в магазинах "Билайна", "Эльдорадо" и "М.Видео" в крупных городах России, а также в маркетплейсе "Беру".