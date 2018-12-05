Почти на три процента может увеличиться объем реального внутреннего валового продукта Киргизии к концу года. Такими прогнозами поделился на заседании комитета по бюджету и финансам парламента КР премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

- На основе обновленного бюджета 2018 года объем ВВП составит 558,4 миллиарда сомов, - заверил законодателей глава правительства. - Рост экономики таким образом по итогам года составит 2,8 процента. Доходная часть республиканского бюджета ожидается в сумме 142 миллиарда сомов, что на 1,1 миллиарда больше прогнозов. Налоговые доходы также будут повышаться - вследствие улучшения администрирования - и могут увеличиться на 2,7 миллиарда сомов. Вместе с этим работа правительства будет направлена на развитие регионов и обеспечение устойчивого экономического роста.

По словам премьера, кабмину удалось оптимизировать траты министерств и ведомств - в основном путем госзакупок. Это позволило почти на четыре миллиарда сомов сократить расходы государства в уходящем году и снизить дефицит бюджета.

- В номинальном выражении размер дефицита уменьшится с 20,3 до 15,2 миллиарда сомов, - утверждает Мухаммедкалый Абылгазиев. - Иными словами, оптимизация расходов позволяет снизить его в 2018 году до 2,7 процента к ВВП. Но взятые правительством обязательства по защищенным статьям, таким как заработная плата, пособия, пенсии и другие социальные выплаты будут, профинансированы в полном объеме.

Год следующий, по официальной версии, будет для экономики Киргизии более удачным. Кабинет министров прогнозирует реальный рост ВВП в 2019-м на уровне четырех процентов. Высокие темпы развития, как ожидается, обеспечат такие секторы, как сфера услуг, строительство, сельское хозяйство и промышленность. Ставку власти делают и на увеличение экспорта на рынки Евразийского союза. Чтобы снять существующие торговые барьеры и добиться улучшения качества поставляемой в ЕАЭС продукции, правительство в 2018 году вложило свыше 210 миллионов сомов в оснащение ветеринарных лабораторий и контрольных пунктов на государственной границе, а также в строительство и модернизацию фитосанитарных лабораторий в Баткенской и Джалал-Абадской областях.

Парламентарии, в то же время, полагают, что темпы развития экономики Киргизии могли бы быть выше. Однако проблему законодатели видят не в развитии тех или иных отраслей, а в системе оценки.

- Методика подсчета ВВП вызывает много вопросов, - озвучил свою точку зрения депутат Экмат Байбакпаев на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике. - Почему при оценке ВВП поступления от трудовых мигрантов учитывают лишь частично и по специальной методике? Возникает вопрос и по поводу разницы в цифрах по торговле, приводимых китайской и нашей сторонами. Если мы заключим с КНР соглашение по обмену статданными, станет понятно, какого уровня должны достигать реальные таможенные платежи в КР и как это отразится на ВВП. Недавно ко мне приезжал друг-итальянец, увидел количество дорогих внедорожников на наших улицах и сказал, что мы зря называем себя развивающейся страной. На мой взгляд, пора изменить систему подсчета объема ВВП.

Кстати, несколькими месяцами ранее чиновники также обсуждали возможность изменения методики оценки реального внутреннего валового продукта. Предполагалось, что при подсчете будут использовать данные о разведанных месторождениях полезных ископаемых и других природных ресурсов. Впрочем, чуть позже эту идею оставили до лучших времен.

Международные финансовые институты более консервативны в системах подсчета, видимо поэтому их прогнозы о развитии Киргизии схожи с правительственными оценками. Так в МВФ утверждают, что по итогам 2018 года объем ВВП республики увеличится на те же 2,8 процента. Об этом, по крайней мере, говорится в ноябрьском обзоре региональной экономики, подготовленном Международным валютным фондом.

Как отмечают специалисты МВФ, темпы развития Киргизии в 2018 году ниже, чем в 2017-м из-за снижения производства золота. Однако в 2019-м году рост восстановится и достигнет 4,5 процента. Экономику республики и других стран региона поддержат устойчивый внешний спрос на местную продукцию и денежные переводы трудовых мигрантов.

Ускорение роста ВВП в Киргизии ожидает в ближайшее время и Евразийский банк развития. "Сокращение добычи металлических руд, которое наблюдается с начала 2018 года, ограничивало рост промышленного сектора, - утверждают эксперты ЕАБР в ежемесячном макрообзоре. - Но подсчеты показывают, что идет постепенное восстановление экономики. Предпосылками служат некоторое улучшение условий внешней торговли и сохранение текущего уровня потребительской уверенности".

Относительно низкие темпы развития экономики, по мнению международных и местных экспертов, частично компенсирует невысокая инфляция. В МВФ, к примеру, ожидают, что по итогам 2018 года ее показатель сложится на уровне 2,9 процента. Тогда как в 2019-м инфляция прогнозируется уже в 4,6 процента.

Национальный банк (НБ КР) республики склонен оценивать ситуацию на рынках более оптимистично. В НБ КР ожидают, что до конца 2018 года инфляция в Киргизии составит всего около двух процентов.

- Такие показатели связаны со снижением цен на продовольственные товары - из-за увеличения их предложения как внутреннего, так и импортного производства, - подчеркивают в Национальном банке. - Увеличение цен на непродовольственные товары также остается умеренным. Но при условии отсутствия внешних и внутренних шоков постепенный рост экономической активности в стране и регионе обусловит вхождение инфляции в целевой ориентир к середине 2019 года.

Стабильный инфляционный фон, вместе с тем, позволил Нацбанку Киргизии сохранить прежнюю учетную ставку на уровне 4,75 процента и доступ коммерческих банков к дешевым займам.

- Поддержание мягких денежно-кредитных условий способствует расширению кредитного портфеля и увеличению депозитной базы коммерческих банков, - подчеркивают в НБ КР. - В целом внутренний валютный рынок стабилен и не грозит инфляционными рисками. Главными же факторами роста внутреннего спроса остаются увеличение размера реальной заработной платы и положительная динамика притока денежных переводов в страну.