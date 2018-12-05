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05.12.2018 12:23
Рубрика: В мире

Как измерить ВВП

Правительство и международные организации прогнозируют ускорение темпов экономического развития республики
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана №7736 (273)
Сельское хозяйство, по ожиданиям правительства, обеспечит экономике республики рост в следующем году. Фото: Темир Сыдыкбеков Сельское хозяйство, по ожиданиям правительства, обеспечит экономике республики рост в следующем году. Фото: Темир Сыдыкбеков
Сельское хозяйство, по ожиданиям правительства, обеспечит экономике республики рост в следующем году. Фото: Темир Сыдыкбеков
Почти на три процента может увеличиться объем реального внутреннего валового продукта Киргизии к концу года. Такими прогнозами поделился на заседании комитета по бюджету и финансам парламента КР премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

- На основе обновленного бюджета 2018 года объем ВВП составит 558,4 миллиарда сомов, - заверил законодателей глава правительства. - Рост экономики таким образом по итогам года составит 2,8 процента. Доходная часть республиканского бюджета ожидается в сумме 142 миллиарда сомов, что на 1,1 миллиарда больше прогнозов. Налоговые доходы также будут повышаться - вследствие улучшения администрирования - и могут увеличиться на 2,7 миллиарда сомов. Вместе с этим работа правительства будет направлена на развитие регионов и обеспечение устойчивого экономического роста.

По словам премьера, кабмину удалось оптимизировать траты министерств и ведомств - в основном путем госзакупок. Это позволило почти на четыре миллиарда сомов сократить расходы государства в уходящем году и снизить дефицит бюджета.

Фото: Темир Сыдыкбеков
Экономика Киргизии в 2017 году развивалась благодаря сфере услуг

- В номинальном выражении размер дефицита уменьшится с 20,3 до 15,2 миллиарда сомов, - утверждает Мухаммедкалый Абылгазиев. - Иными словами, оптимизация расходов позволяет снизить его в 2018 году до 2,7 процента к ВВП. Но взятые правительством обязательства по защищенным статьям, таким как заработная плата, пособия, пенсии и другие социальные выплаты будут, профинансированы в полном объеме.

Год следующий, по официальной версии, будет для экономики Киргизии более удачным. Кабинет министров прогнозирует реальный рост ВВП в 2019-м на уровне четырех процентов. Высокие темпы развития, как ожидается, обеспечат такие секторы, как сфера услуг, строительство, сельское хозяйство и промышленность. Ставку власти делают и на увеличение экспорта на рынки Евразийского союза. Чтобы снять существующие торговые барьеры и добиться улучшения качества поставляемой в ЕАЭС продукции, правительство в 2018 году вложило свыше 210 миллионов сомов в оснащение ветеринарных лабораторий и контрольных пунктов на государственной границе, а также в строительство и модернизацию фитосанитарных лабораторий в Баткенской и Джалал-Абадской областях.

Парламентарии, в то же время, полагают, что темпы развития экономики Киргизии могли бы быть выше. Однако проблему законодатели видят не в развитии тех или иных отраслей, а в системе оценки.

- Методика подсчета ВВП вызывает много вопросов, - озвучил свою точку зрения депутат Экмат Байбакпаев на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике. - Почему при оценке ВВП поступления от трудовых мигрантов учитывают лишь частично и по специальной методике? Возникает вопрос и по поводу разницы в цифрах по торговле, приводимых китайской и нашей сторонами. Если мы заключим с КНР соглашение по обмену статданными, станет понятно, какого уровня должны достигать реальные таможенные платежи в КР и как это отразится на ВВП. Недавно ко мне приезжал друг-итальянец, увидел количество дорогих внедорожников на наших улицах и сказал, что мы зря называем себя развивающейся страной. На мой взгляд, пора изменить систему подсчета объема ВВП.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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Кстати, несколькими месяцами ранее чиновники также обсуждали возможность изменения методики оценки реального внутреннего валового продукта. Предполагалось, что при подсчете будут использовать данные о разведанных месторождениях полезных ископаемых и других природных ресурсов. Впрочем, чуть позже эту идею оставили до лучших времен.

Международные финансовые институты более консервативны в системах подсчета, видимо поэтому их прогнозы о развитии Киргизии схожи с правительственными оценками. Так в МВФ утверждают, что по итогам 2018 года объем ВВП республики увеличится на те же 2,8 процента. Об этом, по крайней мере, говорится в ноябрьском обзоре региональной экономики, подготовленном Международным валютным фондом.

Как отмечают специалисты МВФ, темпы развития Киргизии в 2018 году ниже, чем в 2017-м из-за снижения производства золота. Однако в 2019-м году рост восстановится и достигнет 4,5 процента. Экономику республики и других стран региона поддержат устойчивый внешний спрос на местную продукцию и денежные переводы трудовых мигрантов.

Ускорение роста ВВП в Киргизии ожидает в ближайшее время и Евразийский банк развития. "Сокращение добычи металлических руд, которое наблюдается с начала 2018 года, ограничивало рост промышленного сектора, - утверждают эксперты ЕАБР в ежемесячном макрообзоре. - Но подсчеты показывают, что идет постепенное восстановление экономики. Предпосылками служат некоторое улучшение условий внешней торговли и сохранение текущего уровня потребительской уверенности".

Относительно низкие темпы развития экономики, по мнению международных и местных экспертов, частично компенсирует невысокая инфляция. В МВФ, к примеру, ожидают, что по итогам 2018 года ее показатель сложится на уровне 2,9 процента. Тогда как в 2019-м инфляция прогнозируется уже в 4,6 процента.

Фото: Пресс-служба правительства КР
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Национальный банк (НБ КР) республики склонен оценивать ситуацию на рынках более оптимистично. В НБ КР ожидают, что до конца 2018 года инфляция в Киргизии составит всего около двух процентов.

- Такие показатели связаны со снижением цен на продовольственные товары - из-за увеличения их предложения как внутреннего, так и импортного производства, - подчеркивают в Национальном банке. - Увеличение цен на непродовольственные товары также остается умеренным. Но при условии отсутствия внешних и внутренних шоков постепенный рост экономической активности в стране и регионе обусловит вхождение инфляции в целевой ориентир к середине 2019 года.

Стабильный инфляционный фон, вместе с тем, позволил Нацбанку Киргизии сохранить прежнюю учетную ставку на уровне 4,75 процента и доступ коммерческих банков к дешевым займам.

- Поддержание мягких денежно-кредитных условий способствует расширению кредитного портфеля и увеличению депозитной базы коммерческих банков, - подчеркивают в НБ КР. - В целом внутренний валютный рынок стабилен и не грозит инфляционными рисками. Главными же факторами роста внутреннего спроса остаются увеличение размера реальной заработной платы и положительная динамика притока денежных переводов в страну.

В мире экс-СССР Киргизия
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