Как не ошибиться при выборе шубы из натурального меха

Шуба из натурального меха остается одной из главных вещей зимнего гардероба. Но стоимость мехов с каждым годом увеличивается, поэтому к покупке шубы нужно подходить основательно. Качественно выделанный мех прослужит долгие годы и защитит от любых зимних катаклизмов.

Качественно выделанный мех прослужит долгие годы и защитит от любых катаклизмов. Но до введения маркировки среди шуб было много подделок. Фото: РИА Новости

Доверяй, но проверяй

С 2016 года меховые изделия стали маркироваться специальными контрольными (идентификационными) знаками - КИЗами. Только в этом году промаркировано около 800 тысяч изделий из натурального меха. КИЗ - это небольшая бирочка, наподобие ценника или сертификата соответствия, который иногда в специальном конверте прикрепляют к изделию. КИЗы бывают трех видов - вшивной, клеевой и накладной (навесной).

Как рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре, маркируют предметы одежды из норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов натурального меха. Перчатки, шапки и обувь из натурального меха к предметам одежды не относятся, поэтому метки на них искать не нужно. Не маркируется и та одежда, где мех выполняет функцию отделки - пришит на воротнике, манжетах, карманах и других частях изделия.

"Если изделие реализуется без средства идентификации, то это точно или нелегально ввезенный, или нелегально произведенный товар, - уточняет "РГ" руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости товаров Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Анна Орлова. - Подделка быстро потеряет свой вид и вы просто выбросите несколько десятков или сотен тысяч рублей на ветер. Ведь недобросовестные торговцы продают откровенно плохие изделия по очень высоким ценам. Только в этом году Роспотребнадзором выявлено около 20 тысяч изделий из натурального меха, находившихся в обороте с нарушениями установленных требований. Меха эти изъяли, штрафы на продавцов наложили, но только обманутым покупателям от этого не легче". Меховое изделие, в котором обнаружился брак либо оно не пошло по цвету, фасону или вообще разонравилось, вернуть продавцу можно, но с теми, кто торгует браком (а обычно такие продавцы встречаются на ярмарках/выставках меховых изделий или на рынках), такое вряд ли получится. Продавец может просто исчезнуть.

Инфорграфика "РГ"/Александр Чистов/Ольга Игнатова

Что зашифровано в КИЗ

На импортных шубах крепятся КИЗы красного цвета, на отечественных - зеленого. Каждой шубе или дубленке присваивается уникальный номер, содержащийся на микросхеме.

Прочитать КИЗ можно двумя способами. Первый - зайти на сайт Федеральной налоговой службы (nalog.ru), найти раздел "Маркировка товаров" и, не выходя из магазина, вбить в специальную строчку уникальный номер изделия (он есть на КИЗе).

Второй способ - при помощи QR-считывателя на мобильном устройстве. Налоговая служба разработала бесплатное приложение "Проверка товаров". Оно работает и на iOS и на Android.

Из КИЗа покупатель должен получить следующую информацию: наименование продукции, в какой стране, каким производителем или на какой фабрике она произведена, размер, вид меха и вид его обработки (крашеный или натуральный), инструкцию по уходу, гарантийные обязательства изготовителя.

Вся информация обязательно должна быть на русском языке. Для импортных товаров допускается использование букв латинского алфавита в написании наименования страны, где изготовлена продукция, в наименовании изготовителя и его юридического адреса.

Например, на экране смартфона может появиться такая надпись: "Жакет женский меховой из каракуля на подкладке из трикотажа с отделкой из меха чернобурой лисицы с ремнем из искусственной кожи. Р-р 44". А вот если вам приглянулась голубая норка, а КИЗ показывает, что перед вами рыжая лиса, значит, контрольный знак продавцы повесили лишь для отвода глаз, рассчитывая на неопытность и доверчивость покупателя. Норка явно окажется "не голубых кровей".

Как выбирать мех

Любой продавец, которому нечего скрывать, предоставит покупателю возможность и время хорошенько ознакомиться с товаром.

Не стоит стесняться подергать мех в разных местах изделия. Если волосики не останутся на руках, мех добротный. Стоит и помять мех - если услышите что-то похожее на звук мятой бумаги, значит, шкурки пересушены либо при изготовлении, либо из-за того, что изделие залежалось в магазине. Шкурки начнут рваться и трескаться.

Желательно посмотреть выделку с обратной стороны. Если подкладка зашита наглухо, можно попросить продавца ее распороть. Добросовестные продавцы всегда идут навстречу покупателям. Швы между шкурками должны быть ровными.

Еще к шубе стоит принюхаться. Резкий запах - признак того, что шкурку выделывали кустарным способом.

Если денег не жалко, выбрать сегодня можно шубу самого причудливого фасон. Фото: РИА Новости

А мех вообще в моде?

"Мех никогда не выйдет из моды в тех регионах, где зима 9 месяцев в году, - уверена руководитель общественной организации "Деловые люди", владелица текстильного производства Ольга Косец. - А там, где зимой чаще с неба льет дождь, люди чаще выбирают практичную и недорогую одежду на каждый день - куртки и пуховики. Шуба - это солидные вложения. Даже простенький кролик и тот потянет на 30 тысяч рублей. Норка - это уже порядка 100 тысяч. Куница и соболь еще дороже".

Но если денег не жалко, выбрать можно самый причудливый фасон. "Меховая индустрия уже не ограничивается шубами в пол, дубленками и меховыми пальто и тремя цветами - черным, коричневым и белым. Можно найти куртку, жакет, жилет из натурального меха фантастических цветов. Да и в дизайне пуховиков отделка (воротники, манжеты, муфты) все чаще из натурального меха. Путем использования разных дизайнерских приемов такая одежда может выглядеть роскошно", - считает Ольга Косец.