Капзатраты на строительство ВЭС в России оказались ниже среднемировых

Капитальные затраты, которые необходимы для строительства ветроэлектростанции (ВЭС) на территории России, опустились ниже среднемирового уровня. Это стало возможным благодаря локализации производства ветровых турбин. По оценкам участников рынка, впереди у проектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) большое будущее, причем не только у ветра, но и у солнца.

Стратегия России по развитию возобновляемой энергетики частично вписана в проект Энергостратегии на период до 2035 года, однако отдельного документа, который бы ставил какие-либо цели "зеленым" инвестициям, нет. С одной стороны, это объясняется наличием в стране больших запасов источников углеводородов, в том числе природного газа, который может конкурировать по цене и экологичности с самыми продвинутыми проектами на ВИЭ. С другой стороны, "зеленая" энергетика в России только встала на путь развития, и на этом этапе ей в любом случае нужны государственные инвестиции.

Для этого в России был запущен механизм ДПМ ВИЭ - поддержка через договоры на предоставление мощности, которая гарантирует инвестору возврат инвестиций, вложенных в строительство электростанций. Предполагается, что конечные потребители платят за введенные мощности ВИЭ на протяжении длительного периода времени. Это несильно сказывается на тарифе и стимулирует инвесторов развивать технологии.

Минувшим летом прошел очередной конкурсный отбор проектов, где оценочные капитальные затраты снизились примерно на 40 процентов по сравнению с предыдущим конкурсом. Уровень самой дешевой заявки на строительство солнечной электростанции (СЭС) составил менее 59 тысяч рублей за кВт, а ВЭС - менее 60 тысяч рублей за кВт. Это ниже тысячи долларов, то есть среднемировых уровней. Все это стало возможным благодаря приходу на российский рынок самых дешевых и высокоэффективных турбин.

"Необходимо отметить, что ветропарки этого года уже будут построены с максимальной 65-процентной локализацией, что даст возможность полностью управлять ценой изготавливаемого оборудования, - отмечали в Российской ассоциации ветроиндустрии по итогам конкурса. - К тому же создан прецедент конкуренции с традиционной генерацией в цене строительства объекта возобновляемых источников энергии, имеющего минимальные переменные затраты на своем жизненном цикле и не зависящего от изменений рыночной конъюнктуры в топливной составляющей".

Эксперты окрестили столь серьезное падение капитальных затрат для ВЭС прорывом. Они подсчитали, что даже с учетом средней загрузки мощностей ВЭС на уровне около 27 процентов цена электроэнергии, вырабатываемой на таких станциях, будет в полтора раза ниже цены угольных ТЭС, что можно было бы назвать началом заката угольной энергетики в стране. Правда, участники рынка усомнились в столь оптимистичной оценке, сославшись на то, что многое зависит от коэффициента использования установленной мощности, который "гуляет" вместе с ветром. Несмотря на подобный скепсис, можно констатировать, что текущий прорыв в капитальном строительстве ВЭС позволяет говорить о появлении отдельной отрасли промышленности, позиции которой закрепил бы экспорт продукции.

Поскольку в России возобновляемая энергетика находится в зачаточном состоянии, то почти все технологии ВИЭ, включая накопители энергии, необходимо приобретать за рубежом, отмечает Сергей Алексеенко, заведующий лабораторией проблем тепломассопереноса Института теплофизики Сибирского отделения РАН, лауреат Премии ГЛЭН 2018. "Особенно это касается мощных ветроэнергетических установок мегаваттного класса, бинарных энергетических установок для геотермальной энергетики, оборудования для термической переработки твердых коммунальных отходов, тепловых насосов, а также кремния для солнечной энергетики. Однако могу заверить, что накопленного потенциала по отечественным научно-технологическим разработкам вполне достаточно, что освоить технологии полного цикла практически по всем видам ВИЭ, а также методам хранения энергии. Собственно, в этом заключается цель Стратегии научно-технологического развития РФ на 2018 - 2025 годы касательно энергетической отрасли".