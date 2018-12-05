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05.12.2018 15:05
Рубрика: Общество

Ученые обнаружили кладовую клеток крови человека

Текст: Лариса Ионова

Открытие ученых Йелльского университета (США) существенно дополнило данные, согласно которым единственной "фабрикой" новых клеток крови считался костный мозг.

У пациентов, перенесших трансплантацию кишечника, определили кровяную химеру - производство собственных клеток крови, которые были отличны от клеток донора. В процессе исследований ученые обнаружили кроветворные (гемопоэтические) стволовые клетки (ГСК) в кишечнике человека. А именно из них происходят кровяные клетки. Это означает, что кишечник также способен вырабатывать их. ГСК кишечника человека фенотипически сходны с ГСК костного мозга.

Фото: depositphotos.com
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Были изучены фенотипы химерных клеток периферической крови у пациентов, получавших кишечные аллотрансплантаты в течение пяти лет.

Анализ циркулирующих после трансплантации донорских Т-клеток привел к выводу, что кровяные клетки донорского происхождения постепенно заменяются собственными. Это дало основание заключить, что в кишечнике человека также вырабатываются стволовые клетки для повышения толерантности реципиентов трансплантата.

Сейчас ученые пытаются выяснить "продуктивность" кишечника: каков его вклад в выработку важнейших в организме человека клеток, которые выполняют разнообразные функции: переносят кислород и углекислый газ (эритроциты), обеспечивают работу иммунной системы (лейкоциты) и свёртываемость крови (тромбоциты). По предварительным данным, кишечник вырабатывает примерно десять процентов всей крови.

Общество Наука
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