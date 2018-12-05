Кнопка для ябед появится на цифровых платформах для российских городов

До конца года Минстрой намерен утвердить проект стандарта "умных городов". Об этом сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис на форуме "Частные операторы коммунальной инфраструктуры".

"Это будет описание того, что такое "умный город". Документ в высокой степени готовности, на ближайшей рабочей группе мы представим его экспертам. До Нового года мы зафиксируем цели, к которым нам надо идти", - заявил он.

Стандарт будет регулировать внедрение цифровых решений для управления ресурсами, транспортной инфраструктурой и безопасностью в городах. В решение городских вопросов планируется вовлекать жителей. По мнению Андрея Чибиса, активная молодежь часто уезжает из России именно потому, что отчаивается что-то изменить. Он приводит цифры - из трех тысяч победителей олимпиад, которые появляются в стране ежегодно, через пять-десять лет на местах остаются единицы.

А тем, кто не уезжает, приходится писать письма президенту, чтобы хоть что-то изменить в своем околотке.

Заставить муниципальные власти прислушиваться к мнению жителей минстрой намерен с помощью цифровых платформ городов. На них сделают кнопки с условным названием "Ябеда". Нажав ее, любой горожанин сможет пожаловаться на недочеты в работе администрации. Замолчать такие обращения власти не смогут, потому что система будет автоматически фиксировать и анализировать их.

Замминистра подчеркнул, что все решения для "умных городов", которые закреплены в стандарте, уже были так или иначе опробованы в пилотном режиме в регионах. Поэтому изобретать велосипед чиновникам на местах не придется.

Сама цифровая платформа, на которой расположится и кнопка "Ябеда", будет типовой. Это позволит сократить расходы городских бюджетов и время на внедрение программных продуктов. По задумке министерства, они заработают уже в следующем году.

В России реализуется уже довольно много проектов по внедрению информационных технологий в управление городской средой. Появляются автоматизированные диспетчерские пункты, позволяющие чиновнику, не вставая из-за компьютера, определить, где в сетях теплоснабжения есть утечка, а где кто-то самовольно врезался в электропроводку.

К примеру, в Димитровграде Ульяновской области работают обе эти системы. Часто такие решения внедряет бизнес, многие реализуются на основе государственно-частного партнерства. Сегодня в стране их 90, причем 56 стартовали в последние три года, свидетельствуют данные исследования, проведенного Национальным центром ГЧП.

Общий накопленный объем капитальных вложений составляет 34,5 миллиарда рублей, и большая часть этих денег - 27,5 миллиарда - частные инвестиции.