Кнопка для ябед появится на цифровых платформах для российских городов

Новости

Украина испытала крылатые ракеты над Черным морем 20:07
Петербургские полицейские задержали мужчину за обман ветерана 20:06
В Москве пройдет фестиваль телерадиопрограмм и интернет-проектов "Интеграция" 20:00
Джабаров назвал шантажом требования Госдепа отпустить украинских моряков 19:53
Видео: Украина испытала новую крылатую ракету 19:49
МИД пообещал Братиславе выслать сотрудника посольства Словакии 19:37
Сбежавший стрелок из Мурома скончался в больнице под Москвой 19:33
В Ростове за финансирование терроризма осудили двух человек 19:19
Черногорский министр пострадал в ДТП с машиной его охраны 19:08
Еврокомиссия разработала план ослабления позиций доллара в ЕС 19:07
В Москве замечен первый беспилотный автомобиль 18:57
Роскомнадзор предложил ввести маркировку контента для малышей 18:52
Устроивший взрыв в супермаркете петербуржец признал свою вину 18:43
ЦБ хочет выдавать электронные подписи банкам 18:38
ФТС зафиксировала рост импорта в РФ товаров из дальнего зарубежья на 6,1% 18:35
В Липецке 14-летние сестры-модели попали в больницу с анорексией 18:32
Надежда Савченко снова объявила голодовку 18:31
Российские адмиралы оценили возможности США в Черном и Балтийском морях 18:29
Карельские петроглифы попали в предварительный список ЮНЕСКО 18:25
Путин жестко ответил на ультиматум Помпео по ДРСМД 18:24
Тверская станет пешеходной на новогодние праздники 18:09
В Лондоне нашли останки загадочно погибшего мужчины 18:07
Роскомнадзор попросят проверить мемы школьников из Гатчины 18:04
Что будет, если залить в аккумулятор алкоголь или газировку 17:49
Минфин не смог полностью продать ОФЗ на 25 миллиардов рублей 17:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 19:30
Рубрика: Экономика

Дайте жалобную цифру

Кнопка для ябед появится на цифровых платформах для российских городов
Текст: Надежда Толстоухова
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
До конца года Минстрой намерен утвердить проект стандарта "умных городов". Об этом сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис на форуме "Частные операторы коммунальной инфраструктуры".
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Это будет описание того, что такое "умный город". Документ в высокой степени готовности, на ближайшей рабочей группе мы представим его экспертам. До Нового года мы зафиксируем цели, к которым нам надо идти", - заявил он.

Фото: Александр Астафьев / Пресс-служба правительства РФ / ТАСС
Медведев поддержал ограничение роста тарифов в электроэнергетике и ЖКХ

Стандарт будет регулировать внедрение цифровых решений для управления ресурсами, транспортной инфраструктурой и безопасностью в городах. В решение городских вопросов планируется вовлекать жителей. По мнению Андрея Чибиса, активная молодежь часто уезжает из России именно потому, что отчаивается что-то изменить. Он приводит цифры - из трех тысяч победителей олимпиад, которые появляются в стране ежегодно, через пять-десять лет на местах остаются единицы.

А тем, кто не уезжает, приходится писать письма президенту, чтобы хоть что-то изменить в своем околотке.

Заставить муниципальные власти прислушиваться к мнению жителей минстрой намерен с помощью цифровых платформ городов. На них сделают кнопки с условным названием "Ябеда". Нажав ее, любой горожанин сможет пожаловаться на недочеты в работе администрации. Замолчать такие обращения власти не смогут, потому что система будет автоматически фиксировать и анализировать их.

Замминистра подчеркнул, что все решения для "умных городов", которые закреплены в стандарте, уже были так или иначе опробованы в пилотном режиме в регионах. Поэтому изобретать велосипед чиновникам на местах не придется.

Сама цифровая платформа, на которой расположится и кнопка "Ябеда", будет типовой. Это позволит сократить расходы городских бюджетов и время на внедрение программных продуктов. По задумке министерства, они заработают уже в следующем году.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин разрешил не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

В России реализуется уже довольно много проектов по внедрению информационных технологий в управление городской средой. Появляются автоматизированные диспетчерские пункты, позволяющие чиновнику, не вставая из-за компьютера, определить, где в сетях теплоснабжения есть утечка, а где кто-то самовольно врезался в электропроводку.

К примеру, в Димитровграде Ульяновской области работают обе эти системы. Часто такие решения внедряет бизнес, многие реализуются на основе государственно-частного партнерства. Сегодня в стране их 90, причем 56 стартовали в последние три года, свидетельствуют данные исследования, проведенного Национальным центром ГЧП.

Общий накопленный объем капитальных вложений составляет 34,5 миллиарда рублей, и большая часть этих денег - 27,5 миллиарда - частные инвестиции.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о действиях Москвы в случае выхода США из ДРСМД
Футболисты Кокорин и Мамаев Новый год встретят в СИЗО
В Совфеде и Госдуме спрогнозировали высылку словацкого дипломата
Развертывание боевого лазера "Пересвет" показали на видео
Путин принял участие в запуске нового газового комплекса