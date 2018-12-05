Кокорин и Мамаев встретят Новый год в СИЗО

Тверской райсуд столицы вчера рассмотрел ходатайство следствия о продлении еще на два месяца ареста футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, обвиняемым в хулиганстве и побоях. И оставил их в СИЗО.

Следствие считает, что "при изменении меры пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей, обвиняемые могут скрыться, выехать за пределы Российской Федерации, продолжить заниматься преступной деятельностью и иным образом помешать производству по уголовному делу".

Также еще на два месяца останутся под стражей приятель футболистов Александр Протасовицкий и младший брат Кокорина - Кирилл. Оба - участники потасовок.

Представитель прокуратуры посчитала ходатайство следствия о продлении срока ареста до 8 февраля следующего года полузащитнику футбольного клуба "Краснодар" Павлу Мамаеву и нападающему cанкт-петербургского "Зенита" Александру Кокорину законным, мотивированным и подлежащим удовлетворению.

В уголовном деле речь идет о двух драках с участием футболистов утром 8 октября в Москве. Одна из них произошла у столичной гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка случилась в "Кофемании" на Большой Никитской - в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин.

Адвокат Мамаева сообщил в суде, что его клиент полностью возместил ущерб потерпевшему Соловчуку. Адвокаты обвиняемых настаивают, что их подзащитные виновны только по одной статье - в нанесении побоев.