"Вечерней Москве" - 95 лет. С газетой в разное время дружили Михаил Зощенко, Илья Ильф, Евгений Петров, Владимир Маяковский... Выпуск "Вечерки" не прекращался даже в годы Великой Отечественной войны. За свою почти вековую историю она пережила взлеты и падения. Была в шаге от закрытия, но сумела сохранить свое лицо, равно как и статус главной газеты большого города. Корреспонденты "РГ" сходили в гости к коллегам и узнали, чем живет издание сегодня.

Что в газету?

В гостях мы провели без малого рабочий день. Идти, собственно, далеко не пришлось, благо "Вечерка" базируется в пяти минутах ходьбы от нашей редакции, в соседнем переулке. В коридоре встретил импровизированный музей с фотопортретами главных редакторов, возглавлявших за эти годы газету. На стеллажах - орден Трудового Красного Знамени, удостоверение Маяковского. Идем дальше. Впереди - так называемый ньюсрум, сердце редакции. Именно здесь, в одной огромной комнате, делают газету журналисты, редакторы, верстальщики... Здесь же, по центру, за большим столом начинается ежедневная круговерть. На утренней планерке, которая обычно длится час, обсуждаются темы для свежего номера, идет разбор полетов. Днем в печать уходит вечерний выпуск, который уже к пяти часам попадает в руки пассажиров метро. Затем в типографию идет утренний номер, его москвичи прочитают следующим утром. На больших экранах, установленных в редакции, в онлайн-режиме наблюдаю "скелет" одного из номеров. Днем позже держу в руках готовую газету. На первой полосе - текст о канатной дороге, связавшей стадион "Лужники" и Воробьевы горы. Рядом - колонка эксперта о ситуации в Керченском проливе. Как объяснили коллеги, газета хоть и городская, но пройти мимо такой темы они не могли.

И миньоны тоже

С утра в ньюсруме - гробовая тишина. К обеду происходящее уже больше напоминает редакцию газеты: суета, звонки, разговоры, споры, "клики" клавиатуры. Операция "Внедрение" идет с успехом. Поначалу коллеги аккуратно озираются, днем интересуются, откуда и зачем пожаловал, а к вечеру и вовсе перестают обращать на меня внимание. Ну а я между тем времени даром не теряю: занимаю свободное рабочее место. На столах - как везде, творческий беспорядок: семейные фотоснимки, дипломы, исписанные блокноты, визитки, стаканчики из-под кофе и даже миньоны из известного мультфильма. Брожу по коридорам, иногда наблюдаю со стороны, слушаю, а местами прислушиваюсь. Такой обычный рабочий день. Разве что текстов для чужой редакции не пишу - это как минимум неприлично. Да и некогда: нужно успеть расспросить коллег. А газета - это прежде всего люди, которые ее делают. Например, 80-летняя Татьяна Харламова работает в "Вечерке" уже 58 лет, на ее памяти сменилось десять главредов. Начинала репортером в отделе информации, потом переключилась на "международку" - освещала визиты высоких иностранных гостей, а в 90-е нашла себя в рекламе, там и осталась. В "поле" бывшую журналистку не тянет. "Тогда и условия работы, и принципы были другими, - вспоминает она. - Смешно в моем возрасте бегать рядом с мальчиками и девочками". Чуть больше 40 лет редакции отдала и ответственный секретарь еженедельника "Вечерней Москвы" Галина Неробова. Пришла сюда сразу после школы. "Собиралась в типографию, как бабушка и папа, - рассказала она. - Но все изменил случай: позвали в "Вечерку" курьером, а я согласилась, хотя понятия не имела, что за зверь такой - курьер". После случился секретариат главреда, затем отдел писем, женские издания, а потом - "толстушка". Хватает и молодых. Анастасия Ассорова пришла сюда юнкором в 17 лет. На первый гонорар купила родителям торт. И вот спустя шесть лет, она уже замредактора отдела "Московская власть".

Прямая речь

Александр Куприянов, главный редактор газеты "Вечерняя Москва"

- Рабочий день главреда "Вечерки" начинается примерно в 6.30 - 7.00 утра. Листаю на планшете новостные ленты и смотрю, что происходит на сайте. Еду на работу к 10.00 на электричке. Выбираю самый выгодный вагон - последний, обычно он полупустой. Время позволяет, поэтому листаю "Комсомольскую правду", "Российскую газету", "Московский комсомолец", иногда читаю книги. Домой из редакции возвращаюсь на машине, потому что заканчиваю поздно. И так каждый будний день, а еще и в воскресенье.

"Вечерка" когда-то была в шаге от закрытия, но сумела сохранить свое лицо, как и статус главной газеты большого города.