Косачев: Заявление Гройсмана о военном положении - хитрый ход

Вот тут премьер Украины Гройсман заявил, что "действие военного положения в ряде областей страны может быть прекращено досрочно в случае нормализации ситуации".

Не может быть! Но - следите за руками. Одним из условий, с его слов, является "отсутствие угроз для страны".

Вопрос в студию, гипотетический. Отменит ли Украина хоть на разочек военное положение, досрочно или в срок, тем самым признав "отсутствие угроз для страны"?

Или это заявление не для студии, а для галерки, дабы раз за разом подтверждать невозможность отмены военного положения в силу "присутствия угроз для страны"?

Что-то мне подсказывает, что вопрос этот для наивных либо глупых совсем. Слишком уж очевиден ответ.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.