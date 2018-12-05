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05.12.2018 22:46
Рубрика: Власть

Косачев: Заявление Гройсмана о военном положении - хитрый ход

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)

Вот тут премьер Украины Гройсман заявил, что "действие военного положения в ряде областей страны может быть прекращено досрочно в случае нормализации ситуации".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Не может быть! Но - следите за руками. Одним из условий, с его слов, является "отсутствие угроз для страны".

Вопрос в студию, гипотетический. Отменит ли Украина хоть на разочек военное положение, досрочно или в срок, тем самым признав "отсутствие угроз для страны"?

Или это заявление не для студии, а для галерки, дабы раз за разом подтверждать невозможность отмены военного положения в силу "присутствия угроз для страны"?

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Что-то мне подсказывает, что вопрос этот для наивных либо глупых совсем. Слишком уж очевиден ответ.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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