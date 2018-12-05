Кубинцам откроют доступ к мобильному интернету

В четверг жители Кубы получат возможность пользоваться мобильным интернетом на своих смартфонах. Об этом сообщила президент кубинской телекоммуникационной фирмы Etecsa Майра Аревич. Доступны, однако, будут пока четыре пакета услуг и только для аппаратов с технологией 3G.

Напомним, Куба, пишет австрийская Presse, до сих пор оставалась одной из немногих стран, в которых не было доступа к мобильному интернету. Правда, в марте прошлого года Etecsa запустила пилотный проект, который позволял частным лицам впервые подключить интернет к своим персональным компьютерам. До этого доступ к домашней сети на острове был лишь у нескольких категорий граждан: врачей, журналистов, преподавателей, научных сотрудников. Тогда же, в 2017-м были открыты сотни точек доступа Wi-Fi в парках и торговых комплексах по всей стране.

Американская организация Freedom House поспешила cъязвить: мол, доступ к интернету на Кубе будет все же резко ограничен из-за высокой стоимости услуги и государственного контроля. На что Майра Аревич напомнила о торговых санкциях США в отношении Кубы, которые в том числе препятствуют развитию интернет-сети на острове. И тем не менее вице-президент Etecsa Таня Веласкес заявила: "Наши клиенты смогут ощутить все преимущества мобильного интернета начиная с восьми утра 6 декабря 2018-го года".