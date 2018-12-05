Легкоатлетка Ласицкене снова осталась без награды

Достижения российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене в очередной раз остались незамеченными Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ), которая назвала лучших спортсменов года на церемонии в Монако.

В мужской номинации победил кенийский бегун Элиуд Кипчоге, финишировавший на Берлинском марафоне с мировым рекордом, в женской - олимпийская чемпионка в тройном прыжке колумбийка Катрин Ибаргуэн.

Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, в 2018 году выиграла зимний чемпионат мира и летний чемпионат Европы, а также заняла первые места в 25 турнирах из 26, но даже не попала в шорт-лист претендентов. Пятерку номинантов выбирала международная панель экспертов.

Аналогичная ситуация произошла и в 2017 году. В том сезоне Ласицкене победила на 18 соревнованиях, в том числе завоевала "золото" на чемпионате мира в Лондоне.