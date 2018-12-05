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5 декабря 2018 г.

Закон Республики Марий Эл от 3 декабря 2018 года № 60-З "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Дата подписания 3 декабря 2018 г.
Опубликован 5 декабря 2018 г.
Вступает в силу 1 января 2019 г.

Принят Государственным Собранием Республики Марий Эл 29 ноября 2018 года

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл (далее - территориальный фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда в сумме 8 257 212,2 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и республиканского бюджета Республики Марий Эл в виде межбюджетных трансфертов, в сумме 8 071 432,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме 8 257 212,2 тыс. рублей.

Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда на 2020 год в сумме 8 880 642,3 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и республиканского бюджета Республики Марий Эл в виде межбюджетных трансфертов, в сумме 8 683 175,3 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 9 460 872,6 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и республиканского бюджета Республики Марий Эл в виде межбюджетных трансфертов, в сумме 9 252 484,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда на 2020 год в сумме 8 880 642,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 9 460 872,6 тыс. рублей.

Статья 2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

1) на 2019 год согласно приложению № 2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и республиканского бюджета Республики Марий Эл в виде межбюджетных трансфертов:

1) на 2019 год согласно приложению № 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета территориального фонда остатки средств бюджета территориального фонда по состоянию на 1 января 2019 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Республики Марий Эл от 4 декабря 2017 года № 54-З "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Марий Эл на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", предусмотренных на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования, на реализацию указанных целей в 2019 году (за исключением неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение).

Статья 6.Установить, что поступления в бюджет территориального фонда доходов сверх сумм, утвержденных пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона, с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета территориального фонда направляются на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Установить, что в 2019 году в бюджет территориального фонда зачисляются по нормативу 100 процентов:

1) прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;

2) прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

3) доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования;

4) суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования.

Статья 8. Установить, что территориальный фонд в 2019 году формирует нормированный страховой запас финансовых средств для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования в размере 500 000 тыс. рублей, в 2020 году в размере
550 000 тыс. рублей и в 2021 году - в размере 600 000 тыс. рублей.

Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи застрахованным в Республике Марий Эл лицам, оказанной за пределами территории Республики Марий Эл, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Республики Марий Эл лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению
и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 9. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций в размере 1,00 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам, в едином размере для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Республике Марий Эл.

Статья 10. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев

 

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Приложения к закону
(pdf, PDF, 509 Кб)