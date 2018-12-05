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05.12.2018 16:51
Рубрика: Власть

Матвиенко: РФ не будет выполнять требования Запада по Керчи

Текст: Галина Мисливская
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия не должна выполнять требования Запада относительно инцидента в Керченском проливе, а самим западным странам не следует поощрять провокационное поведение Киева.
Фото: Виктор Васенин/РГ Фото: Виктор Васенин/РГ
Фото: Виктор Васенин/РГ

"Я полагаю, что Россия не будет и не должна выполнять требования, которые основаны на абсолютно перевернутой картине того, что произошло в Керченском проливе. Заведомо искаженной картине реальных событий, которые никто не удосужился проверить, проанализировать", - сказала она журналистам.

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Сенатор напомнила, что в сентябре этого года, украинские военные корабли уже проходили в этом районе, запросив согласие и соблюдая все необходимые процедуры, "и никто об этом не говорил".

Матвиенко заявила, что с российской стороны не было никакой агрессии, пограничники вели себя профессионально, так, как повело бы себя любое государство при попытке незаконного пересечения его границы. А украинские корабли, подчеркнула она, "не отвечали на обращения к ним, не выполняли требования, не хотели получить лоцмана для прохождения и просто расчехлили свои орудия и направили их на российских пограничников". Какие здесь могли быть другие действия?" - недоумевает сенатор.

Позицию западных стран в этом вопросе она назвала "особо циничной", даже при том, что в России уже привыкли к двойным стандартам. "Вместо того чтобы призвать Украину к соблюдению правил международного права, установленного порядка прохождения судов, они высказывают какие-то непонятные слова поддержки в этой опаснейшей провокации, тем самым поощряя Киев на дальнейшие такого рода шаги", - считает Валентина Матвиенко.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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В итоге заложниками ситуации стали в первую очередь жители тех регионов, где введено военное положение. "Киевская власть продемонстрировала этим, что делит народ на своих и чужих, - полагает глава Совфеда. - Они нагнетают ситуацию в Украине, призывают резервистов, хватают молодежь на улицах и рекрутируют в армию".

При этом "не свои" "будут максимально поражены в правах", считает парламентарий. "В первую очередь - в правах политических, потому что именно в этих регионах наименьшая поддержка, я даже сказала бы - полное отрицание действующего киевского режима", - подчеркнула она.

Для предотвращения дальнейшего нарушения политических прав, свобод граждан, свободы слова, российская сторона хочет привлечь "особое внимание мирового сообщества, международных организаций, парламентов, демократических институтов в целом к ситуации с правами человека на Украине, в том числе в связи с этой спланированной провокацией". "Сегодня Совет Федерации принял соответствующее обращение к парламентам мира, главное - люди должны знать правду", - заключила Валентина Матвиенко.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Провокация Украины в Керченском проливе
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