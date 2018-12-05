"Милан" не сумел договориться с Ибрагимовичем

Возвращение знаменитого нападающего Златана Ибрагимовича в "Милан" находится под угрозой срыва. Хотя еще недавно все шло к тому, что стороны подпишут арендное соглашение до конца сезона.

Златан Ибрагимович не против перехода в "Милан", но ставит свои условия. Фото: Денис Тырин / ТАСС

По информации СМИ, итальянский клуб не смог договориться со Златаном и его агентом по зарплате. Она оказалась слишком неподъемной для руководства миланцев. К тому же в последнее время заиграл молодой нападающий Патрик Кутроне. В такой ситуации боссы "россонери" посчитали нецелесообразным приглашать Ибрагимовича. Тем более что некоторые игроки, как видно, не слишком-то были рады такой перспективе.

- Не спорю - Златан великий игрок. Он уже всем все доказал. Но у нас есть Кутроне, у которого большое будущее. Хочу научить его всему, что знаю, - отметил Игуаин.

Сам Златан не отрицает: интерес "Милана" есть. Но при этом сразу оговаривается, что он готов провести еще один сезон в своей нынешней команде - "Лос-Анджелес Гэлакси".

- Я нравлюсь "Милану". Это ни для кого не является секретом, - как обычно, "скромничает" Ибрагимович. - Я провел там два прекрасных сезона и не хотел уходить. Но они сами заставили меня перейти в "ПСЖ". Благодаря "Милану" я вновь стал улыбаться. И мне хотелось отплатить им взаимностью. Сейчас итальянский клуб мной интересуется. Однако если ничего не получится, я останусь в США.

Как видно, Златан ничуть не унывает. А недавно 37-летний форвард составил свою версию символической сборной мира. На позицию нападающего он поставил самого себя. Типичный Ибрагимович.

Также в эту команду попали: Джанлуиджи Буффон, Лилиан Тюрам, Тиаго Силва, Алессандро Неста, Максвелл, Патрик Виейра, Хави, Павел Недвед, Лионель Месси и Роналдиньо.