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05.12.2018 00:04
Рубрика: Экономика

Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется

Текст: Татьяна Шадрина

Минфин успешно разместил евробонды РФ, номинированные в евро. По мнению ведомства, это подтверждает, что интерес и доверие иностранных инвесторов к российским долговым бумагам сохраняется.

"Результаты сделки свидетельствуют, что, не взирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики", - говорится в сообщении финансового российского ведомства.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Минфин третий раз подряд успешно разместил новые выпуски облигаций

Размещение ценных бумаг обозначило присутствие России как эмитента на международном рынке капитала, расширило базу держателей ценных бумаг РФ.

Кроме этого, размещение позволит создать устойчивый ориентир по стоимости российского долга в евро и диверсифировать валютный долговой портфель России. Более половины выпуска облигаций были размещены среди инвесторов из Великобритании, 24 процента выпуска размещено среди отечественных инвесторов, на инвесторов из Европы - 18 процентов, из США - три процента. В общей структуре на банк пришлось 64 процента инвестиций в российские бумаги, на фонды и управляющие компании - 27 процентов, страховые компании, пенсионные фонды и прочие инвесторы - девять процентов.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минфин
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