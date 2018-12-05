Минфин продал инвесторам ОФЗ на 20 из 25 миллиардов рублей

Минфин смог разместить на двух недельных аукционах в среду облигации федерального займа (ОФЗ) на 20 из предложенных 25 миллиардов рублей. Второй выпуск бумаг разошелся плохо - скорее всего, инвесторы запросили слишком высокую риск-премию, которую министерство предоставлять не готово.

На первом аукционе размещался выпуск "длинных" облигаций с погашением в мае 2029 года на 15 миллиардов рублей. Он был продан почти полностью - размещены 14,94 миллиарда рублей при спросе 19,159 миллиарда. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,81 процента годовых.

Второй аукцион прошел неудачно. На нем минфин предложил 10-миллиардный выпуск пятилетних ОФЗ с погашением в феврале 2024 года. Спрос на него составил только 8,4 миллиарда рублей, а разместить удалось бумаг на 5,15 миллиарда рублей. Средневзвешенная доходность по выпуску составила 8,59 процента годовых.

Минфин будет отменять аукционы по размещению облигаций федерального займа только при крайне неблагоприятной ситуации на рынке

Учитывая, что нерезиденты по разным причинам обычно активнее держали ОФЗ с 5-10-летним сроком погашения, оба выпуска сегодня должны были бы размещаться относительно проблемно, так как отток потенциальных инвесторов точно есть, считает эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Неудачное размещение второго выпуска он связывает с тем, что в последние месяцы короткие ставки растут в целом чуть сильнее, чем длинные. Это происходит как из-за роста ожиданий по повышению ключевой ставки Банком России в декабре, так и с общим ростом неопределенности в мире, говорит Куликов.

Таким образом, минфин увеличил предложение ОФЗ на недельных аукционах до 25 миллиардов рублей, чего еще не случалось в четвертом квартале. Прошедшие аукционы стали в первую очередь проверкой уровня спроса со стороны нерезидентов, писали в ежедневном обзоре аналитики "ВТБ Капитала".

В начале декабря директор департамента госдолга и государственных финансовых активов минфина Константин Вышковский заявлял в интервью Bloomberg, что около трети спроса на ОФЗ на недельных аукционах приходится на дочки иностранных банков, которые, вероятно, могут подавать заявки от клиентов-нерезидентов. При этом в последние месяцы стало больше заявок по таким уровням премий, которые минфин удовлетворять не готов, говорил Вышковский, указывая, что необходимости "размещаться любой ценой" у министерства нет.

Он также уточнял, что минфин будет отменять аукционы только при крайне неблагоприятной ситуации на рынке. При "не очень благоприятной" рыночной конъюнктуре будут предлагаться выпуски максимум по пять миллиардов рублей, отмечал Вышковский. Вероятнее всего, конъюнктура ставок до конца года не улучшится, поэтому ближайшие выпуски ОФЗ будут размещаться примерно в текущих объемах 5-15 миллиардов рублей (но ближе к пяти), прогнозирует Куликов.