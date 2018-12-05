Минтруду предложили расширить список профессий для женщин

Новости

Жителей Камчатки предупредили об опасности схода лавин 05:42
В нацпарке Приморья задержан браконьер во время охоты 05:23
СК направил в суд дело о нападении на школу в Бурятии 04:44
Вооруженный военнослужащий сбежал с объекта в Подмосковье 04:02
Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на боевое дежурство 03:22
Сложный пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован 02:36
Министр энергетики США посетит Саудовскую Аравию 01:51
В Тбилиси найден мертвым один из соратников Саакашвили 01:15
В Совфеде обвинили Вашингтон в многочисленных нарушениях ДРСМД 00:19
В Петербурге загорелся склад с бумагой 00:19
Минфин: Доверие зарубежных инвесторов к госдолгу РФ сохраняется 00:04
"Письмо о Боге" Эйнштейна купили на аукционе почти за 3 млн долларов 04.12.2018
Выяснилось, почему Грызлов внезапно покинул заседание контактной группы 04.12.2018
Песков подтвердил дату встречи Путина с СПЧ 04.12.2018
США трижды в этом году пытались выйти на прямые переговоры с Ираном 04.12.2018
Джабаров: Россия передала США документы о полном соблюдении ДРМСД 04.12.2018
В Шереметьево прокомментировали новое название аэропорта 04.12.2018
Президент Сербии провел консультации с послами РФ, КНР и США 04.12.2018
Стоимость парковки в Москве повысили в результате исследований 04.12.2018
Стало известно новое имя аэропорта Нижнего Новгорода 04.12.2018
Захарова: Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД 04.12.2018
Керлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года 04.12.2018
Гонконг, Бангкок и Лондон возглавили сотню самых популярных городов мира 04.12.2018
В Volkswagen подтвердили уход дизельного Tiguan из России 04.12.2018
Кабинет Мэй потерпел поражение в палате общин перед голосованием по Brexit 04.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
У кого и где в России зарплата по 300 тысяч рублей в месяц
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
В "РГ" пройдет вечер, посвященный 90-летию Чингиза Айтматова
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
ВС потребовал изучить возможность изъятия у должника единственного жилья
05.12.2018 05:30
Рубрика: Экономика

Минтруду предложили расширить список профессий для женщин

Текст: Марина Гусенко
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели опрос среди россиянок, находящихся в декретном отпуске, беременных и планирующих ребенка и узнали об их карьерных планах, профессиональных предпочтениях и об отношении к программам бесплатной профессиональной подготовки (результаты есть в распоряжении "РГ").
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Для переподготовки старшего поколения нужны специальные программы

Выяснилось, что 90 процентов женщин хотели бы получить новую профессию, чтобы у них было больше возможностей совмещать трудовую деятельность с материнством. То есть в бесплатном переобучении во время декрета заинтересованы почти 90 процентов участниц анкетирования.

При этом 48 процентов мам предпочли бы обучиться другой специальности, 46 процентов - хотели бы повысить квалификацию по основной специальности. И почти все - 86 процентов - хотели бы работать дистанционно, отметила эксперт ОНФ, старший преподаватель кафедры административного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Татьяна Шилюк.

Также опрос показал, что 66 процентов женщин даже не слышали о программе бесплатной профподготовки от центров занятости. Каждая третья знала о такой возможности, но не смогла ею воспользоваться. Реализовать свое право получилось лишь у двух процентов женщин.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Субсидия на привлечение работников вырастет в четыре раза

При этом все признались, что имеющийся перечень профессий для переобучения довольно ограничен и не позволяет сделать выбор в соответствии с интересами женщин, потому что к офисной работе готовы лишь 12 процентов мам. Практически остальным нужны профессии, позволяющие работать из дома.

Больше половины женщин (62 процента) предпочли бы работать администраторами сайтов и блогов, SMM-менеджерами, копирайтерами. А 49 процентов хотели бы заниматься швейным делом, вязанием, изготовлением украшений или посуды. Еще 45 процентов не прочь освоить профессию, связанную с индустрией красоты (мастер маникюра, педикюра, косметолог, визажист, парикмахер).

Также женщин интересуют такие профессии и направления деятельности, как специалист по подбору кадров (43 процента), кулинария (40 процентов), педагог, репетитор (28 процентов), фотограф (28 процентов), дизайнер интерьеров (26 процентов). Также мамы не отказались бы поработать нянями (11 процентов), менеджерами по продажам (14 процентов) или побыть частными предпринимателями (26 процентов).
Составлен топ самых суровых и комфортных вакансий

"Исходя из результатов опроса, мы видим, что перечень востребованных профессий, указанный на сайтах центров занятости, необходимо модернизировать с учетом требований современности", - говорит эксперт тематической площадки ОНФ "Демография" Виктория Рашина. - Еще один недостаток существующих программ профессиональной подготовки - возможность пройти переобучение только по месту постоянной регистрации. И это неправильно".

Эксперты ОНФ напомнили, что начало проведения профессионального обучения женщин, находящихся в декретном отпуске, за счет госсредств намечено на 2020 год. Они подготовили рекомендации по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, и в ближайшее время направят их в Минтруд России.

В числе предложений - наладить процесс информирования женщин о таких программах, расширить перечень профессий для бесплатной профессиональной подготовки, предусмотреть возможность прохождения переобучения по месту фактического проживания.

Экономика Работа Правительство Минтруд
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на боевое дежурство
Помпео дал России 60 дней на выполнение договора РСМД
ЦБ отложил на год сбор биометрии всеми банковскими офисами в России
Ушаков: Трамп сам подошел к Путину в Аргентине
Стали известны новые имена Домодедово и Шереметьево