Минтруду предложили расширить список профессий для женщин

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели опрос среди россиянок, находящихся в декретном отпуске, беременных и планирующих ребенка и узнали об их карьерных планах, профессиональных предпочтениях и об отношении к программам бесплатной профессиональной подготовки (результаты есть в распоряжении "РГ").

Выяснилось, что 90 процентов женщин хотели бы получить новую профессию, чтобы у них было больше возможностей совмещать трудовую деятельность с материнством. То есть в бесплатном переобучении во время декрета заинтересованы почти 90 процентов участниц анкетирования.

При этом 48 процентов мам предпочли бы обучиться другой специальности, 46 процентов - хотели бы повысить квалификацию по основной специальности. И почти все - 86 процентов - хотели бы работать дистанционно, отметила эксперт ОНФ, старший преподаватель кафедры административного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина Татьяна Шилюк.

Также опрос показал, что 66 процентов женщин даже не слышали о программе бесплатной профподготовки от центров занятости. Каждая третья знала о такой возможности, но не смогла ею воспользоваться. Реализовать свое право получилось лишь у двух процентов женщин.

При этом все признались, что имеющийся перечень профессий для переобучения довольно ограничен и не позволяет сделать выбор в соответствии с интересами женщин, потому что к офисной работе готовы лишь 12 процентов мам. Практически остальным нужны профессии, позволяющие работать из дома.

Больше половины женщин (62 процента) предпочли бы работать администраторами сайтов и блогов, SMM-менеджерами, копирайтерами. А 49 процентов хотели бы заниматься швейным делом, вязанием, изготовлением украшений или посуды. Еще 45 процентов не прочь освоить профессию, связанную с индустрией красоты (мастер маникюра, педикюра, косметолог, визажист, парикмахер).

Также женщин интересуют такие профессии и направления деятельности, как специалист по подбору кадров (43 процента), кулинария (40 процентов), педагог, репетитор (28 процентов), фотограф (28 процентов), дизайнер интерьеров (26 процентов). Также мамы не отказались бы поработать нянями (11 процентов), менеджерами по продажам (14 процентов) или побыть частными предпринимателями (26 процентов).

"Исходя из результатов опроса, мы видим, что перечень востребованных профессий, указанный на сайтах центров занятости, необходимо модернизировать с учетом требований современности", - говорит эксперт тематической площадки ОНФ "Демография" Виктория Рашина. - Еще один недостаток существующих программ профессиональной подготовки - возможность пройти переобучение только по месту постоянной регистрации. И это неправильно".

Эксперты ОНФ напомнили, что начало проведения профессионального обучения женщин, находящихся в декретном отпуске, за счет госсредств намечено на 2020 год. Они подготовили рекомендации по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, и в ближайшее время направят их в Минтруд России.

В числе предложений - наладить процесс информирования женщин о таких программах, расширить перечень профессий для бесплатной профессиональной подготовки, предусмотреть возможность прохождения переобучения по месту фактического проживания.