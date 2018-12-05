Минздрав направит 98 млрд рублей на сокращение дефицита медперсонала

Для того, чтобы решить проблемы с нехваткой медицинских кадров, необходимо привлечь на работу не менее 27 тысяч сотрудников. А для этого необходимо порядка 98 миллиардов рублей, которые и намерен выделить Минздрав России в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Как передает РИА Новости со ссылкой на руководителя секретариата вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой Ольгу Кривонос, выделяемые средства будут целевым образом отлеживаться в рамках деятельности Фонда обязательного медицинского страхования.

Ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что нехватку врачей и среднего медицинского персонала планируется практически полностью устранить до 2021 года.

Она пояснила, что были проанализированы данные о выпускниках медицинских вузов и сделаны выводы, сколько человек и куда должны поехать работать. "Конечно, для того, чтобы закреплять специалистов там, где они нужны, требуются серьезные дополнительные меры. Основной государственной мерой поддержки является целевая подготовка студентов в вузах", - отметила министр. И добавила, что в течение ближайших двух лет в бесплатную ординатуру могут поступить до 24 тысяч человек.