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5 декабря 2018 г.

Постановление правительства Москвы от 4 декабря 2018 года № 1465-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2018 г."

Дата подписания 4 декабря 2018 г.
Опубликован 5 декабря 2018 г.

В соответствии с законом города Москвы от 15 мая 2002 г. № 23 "О прожиточном минимуме в городе Москве" Правительство Москвы постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в городе Москве за III квартал 2018 г. :

- в расчете на душу населения 16 260 рублей;

- для трудоспособного населения 18 580 рублей;

- для пенсионеров 11 6505 рублей;

- для детей 13 988 рублей.

2. Установить, что до установления величины прожиточного минимума в городе Москве за IV квартал 2018 г. в целях осуществления социальных выплат, при назначении (предоставлении) которых учитывается величина прожиточного минимума в городе Москве, и (или) социальных выплат, размер которых зависит от величины прожиточного минимума в городе Москве, определения условий платы за предоставление социального обслуживания, оказания бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в городе Москве применяется величина прожиточного минимума в городе Москве за II квартал 2018 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ракову А.В.

Мэр Москвы С.С.Собянин

 

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