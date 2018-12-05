На Кубке Первого канала сборная России выступит в боевом составе

Тренерский штаб сборной России по хоккею обнародовал вчера список игроков, которых ждут в национальной команде на домашнем этапе Евротура. Матчи Кубка Первого канала пройдут с 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге.

Это уже давно стало своеобразной традицией - если на других этапах Евротура, особенно стартовом, проходящем в Финляндии, сборная России может позволить себе поэкспериментировать с кадрами и проверить в деле новичков, то перед своими зрителями выходят лучшие. Илья Воробьев, возглавивший национальную команду прошлой весной, нарушать традицию не стал - состав будет боевой.

Первое, что бросается в глаза при взгляде на список приглашенных, - полное отсутствие в нем новичков. Здесь хватает и олимпийских чемпионов, и просто опытных ребят, к чьему присутствию в главной команде мы давно привыкли. Отдельно выделим возвращение в сборную Павла Дацюка. Центрфорвард лишился капитанской нашивки в СКА, который также тренирует Илья Воробьев. И специалисты заговорили о закате славной карьеры. Понятно, что не за горами тот день, когда Волшебник действительно отложит коньки в сторону. Но даже в 40 лет Дацюк держит марку, и 23 очка в 28 матчах нынешнего сезона тому наглядное подтверждение.

Приглашение Павла можно объяснить не только спортивными, но и маркетинговыми соображениями. Нынешний Кубок Первого канала будет венчать матч в Санкт-Петербурге на домашнем стадионе футбольного "Зенита". Арена на Крестовском острове примет игру Россия - Финляндия. Вывеска достойная, да и болельщикам Суоми, живущим буквально в паре часов езды от города на Неве, наверняка будет любопытно ради такого дела заглянуть в гости к соседям. Но все равно собрать на хоккее больше 60 тысяч зрителей - задача непростая. И портрет Дацюка на афише людей должен привлечь.

Что смущает в нынешнем составе, так это явная ориентация всего на два клуба. Сразу 21 хоккеист в списке представляет либо питерский СКА, либо московский ЦСКА. Объективно армейские клубы сейчас сильнейшие в КХЛ. Но многим, безусловно, хотелось бы больше разнообразия.

Самым спорным, пожалуй, видится отсутствие в сборной форвардов московского "Динамо" Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого. Одного взгляда на таблицу лучших бомбардиров достаточно, чтобы не сомневаться в их кандидатурах. Эта пара нападающих занимает соответственно третье и четвертое места. А из российских нападающих по результативности они уступают только Никите Гусеву.

В случае с Вадимом можно, наверное, объяснить это историей из прошлого. На Олимпиаде Шипачев играл только в стартовом матче, после чего отправился в запас и больше на лед не выходил. И пусть возглавлял команду тогда Олег Знарок, Илья Воробьев в штаб команды тоже входил. По окончании сезона Шипачев покинул и команду СКА, подписав контракт с "Динамо". О каких-то конфликтах с руководством публично игрок не говорил. Но, возможно, расстались не очень хорошо. И теперь это мешает возвращению игрока в сборную.

Если даже поверить в конспирологическую теорию, основанную скорее на интуитивных догадках, то объясняет она отсутствие только Шипачева. Кагарлицкий со штабом сборной вообще не пересекался. Дмитрий только сейчас оказался в топ-клубе. Уровень "Северстали", где он был лидером и капитаном, нападающий перерос. Но и в статусном "Динамо" не затерялся. Однако пока для игры в сборной этого, видимо, недостаточно.

Состав сборной России

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков ("Авангард").

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все - ЦСКА), Алексей Василевский ("Автомобилист"), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба - СКА), Виктор Антипин ("Металлург"), Андрей Педан ("Ак Барс"), Александр Елесин ("Локомотив").

Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все - СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба - "Салават Юлаев"), Андрей Локтионов ("Локомотив").