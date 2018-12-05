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05.12.2018 20:40
Рубрика: Спорт

Откроют Австралию

На первый в году "Большой шлем" попали 13 россиян
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск №7737 (274)
На официальном сайте Открытого чемпионата Австралии-2019 опубликован список участников турнира, который пройдет с 14 по 27 января.
Хачанова назвали лучшим теннисистом года в России

Россию на первом турнире "Большого шлема" будущего сезона представят 13 теннисистов. В женский заявочный лист попали Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Макарова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Маргарита Гаспарян, Анастасия Потапова и Евгения Родина. В мужском разряде выступят Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублев и Евгений Донской.

Напомним, что ранее газета The Times сообщила, что Australian Open получил разрешение ввести тай-брейк в решающей партии. В Мельбурне при счете 6:6 в пятом сете у мужчин и третьем сете у женщин будут играть супер тай-брейк до 10 очков. Новые правила могут вступить в силу уже на турнире 2019 года. Таким образом, единственным "Шлемом" без решающих тай-брейков остается "Ролан Гаррос".

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"
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